Opportunités du marché de l’inspection et de la certification des tests, tendances futures de l’industrie, stratégies, revenus, défis, meilleurs acteurs et prévisions 2028

Le rapport d’étude de marché éprouvé sur l’inspection et la certification des tests met à disposition des données sur les modèles, les améliorations, les secteurs d’activité cibles, les matériaux, les limites et les avancées. Il s’agit d’un rapport professionnel et complet axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Toutes les informations sur l’industrie incluses dans ce rapport sur le marché mondial conduiront à des idées concrètes et à une meilleure prise de décision. Les clients peuvent sûrement se fier aux informations fournies dans ce rapport car elles ne proviennent que de ressources précieuses et authentiques.

La préférence croissante et l’adoption de modèles d’externalisation ont entraîné une demande accrue d’inspection et de certification des tests. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’inspection et de la certification des tests croîtra à un TCAC de 5,21 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Cela signifie que d’ici 2028, la capitalisation boursière actuelle atteindra 339,14 milliards de dollars.

Les essais, l’inspection et la certification sont un organisme d’évaluation ou un organisme d’évaluation de la conformité qui fournit des services tels que la vérification, l’assurance qualité et l’audit. L’inspection et la certification des essais comprennent des services internes et externalisés, dont l’objectif principal est d’augmenter la productivité de l’entreprise. Les inspections de test et les certifications sont largement utilisées dans toutes les principales industries d’utilisateurs finaux pour comprendre les normes de qualité et de sécurité. Toutes les industries doivent se conformer aux normes, règles et réglementations de sécurité établies par les organismes d’essai, d’inspection et de certification.

L’urbanisation rapide, la modernisation et l’émergence de nouvelles industries sont les raisons fondamentales de la demande croissante d’essais, d’inspection et de certification. La sensibilisation croissante des consommateurs aux normes de contrôle de la qualité et de sécurité stimule également la demande d’inspection et de certification des tests.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’inspection et de la certification des tests sont SGS SA, Bureau Veritas, Intertek Group plc, DEKRA, Eurofins Scientific, TÜV SÜD, Applus+, ALS Limited, Kiwa, RINA SpA, TÜV NORD GROUP, TÜV Rheinland, Lowe’s Group. Services Limited., MISTRAS Group, Inc., Element Materials Technology, UL LLC, VDE Testing and Certification Institute GmbH, Keystone Compliance, FORCE TECHNOLOGY et HV Technologies, Inc. et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Segmentation : Marché mondial de l’inspection et de la certification des tests

Le marché de l’inspection et de la certification des tests est segmenté en fonction du type de service, du type d’approvisionnement et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base du type de service, le marché de l’inspection et de la certification des tests est segmenté en tests, inspection, certification et autres.

Sur la base du type d’approvisionnement, le marché est segmenté en services internes et services externalisés.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en agriculture et alimentation, construction, sciences de la vie, produits de consommation, transport, énergie, pétrole, gaz et produits chimiques, exploitation minière, machines industrielles et autres. L’agriculture et l’alimentation sont subdivisées en semences et cultures, engrais, aliments, lutte antiparasitaire et fumigation, etc. La construction est subdivisée en matériaux de construction, infrastructures, biens d’équipement et autres. Les matériaux de construction sont en outre divisés en services d’essais de matériaux, de certification de matériaux, d’essais de revêtement et d’analyse de défaillance. Les sciences de la vie sont segmentées en produits pharmaceutiques, essais cliniques, dispositifs environnementaux et médicaux. Le segment des biens de consommation est segmenté en câblage dur, câblage souple, électronique, ménage, soins personnels et cosmétiques, et équipement pour zones dangereuses. Le transport est subdivisé en automobile, maritime et maritime, ferroviaire et aérospatial. L’énergie est en outre divisée en énergie, production d’électricité, distribution, etc. Le segment du pétrole, du gaz et de la chimie est en outre subdivisé en amont, intermédiaire, aval, pétrochimique, etc.

Contenu du tableau :

Partie 1 : Résumé exécutif

ARTICLE 02 : PÉRIMÈTRE DE REPORTING

Partie 03: Paysage du marché mondial de l’inspection et de la certification des tests

Partie 04: Taille du marché mondial de l’inspection et de la certification des tests

Partie 05: Segmentation du marché mondial de l’inspection et de la certification des tests par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 7 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

