Opportunités du marché de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile, tendances futures de l’industrie, stratégies, revenus, défis, principaux acteurs et prévisions 2027

Le marché mondial de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile devrait atteindre 19,02 milliards USD d’ici 2027 et connaître une croissance du marché à un taux de 6,5% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. L’analyse du marché du pont du rapport de recherche sur le marché de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile fournit analyse et informations sur le principal scénario d’analyse de marché actuel, les opportunités à venir et futures et les concurrents.

L’ingénierie des transmissions automobiles est un processus crucial dans la construction automobile. La transmission automobile dans le véhicule est faite pour s’assurer que la puissance circule du moteur vers les roues pour assurer le mouvement du véhicule. Deux principaux types de transmission automobile sont utilisés : la transmission manuelle et la transmission automatique.

L’augmentation de la production automobile et la demande de véhicules hybrides stimulent la croissance du marché des services d’ingénierie des groupes motopropulseurs automobiles. La sensibilisation croissante à l’environnement incite les gouvernements de plusieurs pays à obliger les constructeurs automobiles à produire des véhicules respectueux de l’environnement. Les gouvernements de différents pays attirent les constructeurs automobiles en leur accordant des subventions et des avantages fiscaux sur la production du véhicule strictement conforme aux normes d’émission de carbone.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché mondial de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile sont FEV Group GmbH, AVL, IAV, Ricardo, Intertek Group plc, Dr. Ing. hc F. Porsche AG., Magna International Inc., Horiba, Marelli Holdings Co., Ltd., Bertrandt AG, ALTEN Group, Altran, Tata Consultancy Services Limited., AISIN SEIKI Co., Ltd., ZF Friedrichshafen AG, Schaeffler Engineering GmbH, Continental AG, Eaton, Smart Manufacturing Technology Ltd. et d’autres parmi certains acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation – Marché mondial de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile

Le marché de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile est segmenté en fonction du type de transmission, du type de groupe motopropulseur et des services. La croissance inter-segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Le marché mondial de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile sur la base du type de transmission a été segmenté en transmission manuelle, transmission automatique. La transmission automatique devrait enregistrer la croissance la plus rapide en raison de la demande accrue de véhicules offrant un meilleur rendement énergétique, des changements de vitesse plus fluides et un revenu disponible plus élevé des utilisateurs finaux.

Sur la base du type de groupe motopropulseur, le marché mondial de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile a été segmenté en groupe motopropulseur hybride et groupe motopropulseur conventionnel. Les services de groupes motopropulseurs hybrides devraient croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison des normes strictes d’émission de carbone et des véhicules économes en carburant.

Sur la base des services, le marché mondial de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile a été segmenté en conception, prototypage, tests, ingénierie et intégration de systèmes, simulation.

Points saillants du rapport sur le marché de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile:

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque.

Les prévisions des données du marché d’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement.

Le rapport sert de guide complet de micro-surveillance de tous les marchés vitaux de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile.

Une vision concise du marché facilitera la compréhension.

Une vision concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial Externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile ?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans d’affaires sur le marché mondial de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les distributeurs sur le marché mondial de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Table des matières:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché mondial de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile

Partie 04: Taille du marché mondial de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile

Partie 05: Segmentation du marché mondial de l’externalisation des services d’ingénierie de transmission automobile par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

