Opportunités du marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA), croissance et prévisions pour l’année à venir jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché sur l’ évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) offre une vue d’ensemble complète du marché, couvrant divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation en fonction de divers paramètres et le paysage dominant des fournisseurs. Avec ce rapport de marché, les entreprises peuvent se concentrer sur les données et les réalités de l’industrie, ce qui permet aux entreprises de rester sur la bonne voie. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels. Le vaste marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA)Le rapport comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, la consommation de produits, l’environnement, l’innovation technologique, les perspectives d’avenir, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Le marché de l’ évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 15,5% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 2 630,26 millions USD d’ici 2027. La numérisation croissante dans le secteur de la santé et la demande d’une plus grande efficacité dans la capture de données dans les essais cliniques est un facteur déterminant de la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA)

Le paysage concurrentiel du marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les approbations de produits, la courbe de survie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché mondial de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA).

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sont Oracle, Parexel International Corporation, ERT Clinical, Bioclinica, IBM Corporation, eClinical Solutions LLC, ArisGlobal LLC, Signant Health, Medidata, Omnicomm Systems, Inc., YPrime, LLC, Clinical Ink, WIRB-Copernicus Group, Kayentis parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier, qui accélèrent également la croissance du marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA).

Par exemple,

En février 2020, Oracle a étendu son système cloud dans cinq régions, à savoir l’Australie (Melbourne), le Japon (Osaka), l’Arabie saoudite (Djeddah), les Pays-Bas (Amsterdam) et le Canada (Montréal) en février 2020. L’expansion du marché est devrait jouer un rôle important dans la sensibilisation accrue des consommateurs à ses applications basées sur le cloud.

En janvier 2020, ArisGlobal a conclu un partenariat avec Soterius, Inc., pour améliorer le portefeuille de produits en ajoutant LifeSphere Medical Information et LifeSphere MultiVigilance à leur pile technologique orientée vers le service.

Le partenariat, les coentreprises et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Il offre également aux organisations l’avantage d’améliorer leur offre d’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) avec des fonctionnalités améliorées et une facilité d’utilisation.

Le besoin croissant d’efficacité des essais cliniques, associé à la demande croissante de flux de travail intégrés et automatisés, stimule le marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA). Les solutions jouent un rôle central dans l’amélioration de la qualité des données d’étude et aident également à répondre aux exigences réglementaires.

Ce rapport sur le marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements, l’impact des acteurs du marché, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un brief d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) dans le monde

Le marché mondial de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) est segmenté en fonction du produit, de l’approche, de l’utilisateur final et de la plate-forme. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en solutions sur site, en solutions cloud et en solutions Web. Le segment des solutions sur site domine le marché étant le mode de déploiement le plus préféré dans le secteur de la santé en raison de la flexibilité du stockage des données.

Sur la base de l’approche, le marché est segmenté en évaluation des résultats rapportés par le clinicien (CLINRO), évaluation des résultats rapportés par les patients (PRO), évaluation des résultats rapportés par l’observateur (OBSRO) et évaluation des résultats de performance (PERFO). L’évaluation des résultats rapportés par les cliniciens domine le marché à l’échelle mondiale car ils sont chargés de mesurer l’état de santé des patients et de définir les points finaux de l’étude clinique.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en prestataires de services commerciaux, hôpitaux et centres de transplantation et laboratoires de recherche et institutions universitaires. Le segment des fournisseurs de services commerciaux domine le marché à l’échelle mondiale, car de plus en plus de promoteurs d’essais cliniques sous-traitent leurs essais cliniques à des fournisseurs de services spécialisés afin qu’ils puissent se concentrer sur d’autres aspects de l’activité.

Sur la base de la plate-forme, le marché est segmenté en organismes de recherche sous contrat, sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux, hôpitaux et laboratoires cliniques, sociétés de services de conseil, recherche et universités et autres. Le segment des organisations de recherche sous contrat domine le marché mondial, car ces organisations travaillent sous contrat avec des sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux pour fournir des services de recherche.

Augmentation des activités de recherche et acceptation des évaluations électroniques des résultats cliniques (eCOA) par les professionnels de la recherche clinique

Le rapport sur le marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance de l’industrie avec les ventes, les ventes de composants, l’impact du développement technologique dans l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien à la marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA). Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

