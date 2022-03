Opportunités du marché de l’emballage de nouvelle génération, tendances futures de l’industrie, analyse régionale, revenus, défis, principaux acteurs et prévisions 2029

Le rapport crédible sur le marché des emballages de nouvelle génération couvre une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. Les principaux domaines d’analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport. Et sans oublier que le rapport est étonnamment caractérisé par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Le rapport d’étude de marché sur les emballages de nouvelle génération est une solution sûre pour obtenir des informations sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent visualiser clairement le marché et ainsi prendre des décisions importantes pour la croissance de l’entreprise.

Analyse et aperçu du marché

Le marché mondial des emballages de nouvelle génération devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 11 209,94 millions d’ici 2029.

La demande croissante d’emballages intelligents pour éviter le gaspillage alimentaire accélère l’utilisation de produits d’emballage de nouvelle génération, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. Cependant, les coûts élevés associés aux activités de recherche et développement devraient freiner la croissance du marché. La tendance récente indique une demande croissante d’emballages de nouvelle génération alors que les investissements dans les industries alimentaires publiques et privées continuent d’augmenter. Les facteurs qui stimulent la croissance du marché sont la sensibilisation croissante à la santé de la population générale et les progrès technologiques continus en matière d’emballage. Avec la croissance rapide de la mondialisation et l’augmentation des mandats pour les aliments et les boissons par divers pays et régions, le marché mondial des emballages de nouvelle génération connaîtra une trajectoire accrue dans les années à venir. Cependant,

Segmentation:

Sur la base du type, le marché mondial des emballages de nouvelle génération est segmenté en emballages actifs, emballages intelligents et emballages sous atmosphère modifiée. En 2022, le segment des emballages actifs devrait dominer le marché en raison de la grande quantité de production et de la facilité d’utilisation des emballages actifs.

Sur la base de la fonction, le marché mondial des emballages de nouvelle génération est segmenté en contrôle de l’humidité, indicateurs de température, détection de la durée de conservation, suivi des produits, etc. En 2022, le segment du contrôle de l’humidité devrait dominer le marché car il s’agit de la fonction d’emballage la plus demandée pour prolonger la durée de conservation du produit.

Sur la base de la technologie, le marché mondial des emballages de nouvelle génération est segmenté en récupérateurs et suscepteurs, étiquettes RFID, codes QR, étiquettes NFC, codage et marquage, capteurs et dispositifs de sortie, etc. En 2022, le segment des charognards et des suscepteurs devrait dominer le marché car il donne un accès facile au produit aux consommateurs.

Sur la base des matériaux, le marché mondial des emballages de nouvelle génération est segmenté en plastique, papier, carton ondulé et autres. En 2022, le segment du plastique devrait dominer le marché en raison du vif intérêt des consommateurs pour la taille de l’emballage du produit en raison de son prix abordable.

Sur la base des applications, le marché mondial des emballages de nouvelle génération est segmenté en aliments, boissons, soins personnels, soins de santé, logistique et chaîne d’approvisionnement, électronique grand public et autres. En 2022, le segment alimentaire devrait dominer le marché, car la demande d’aliments emballés augmente partout dans le monde en raison de modes de vie trépidants.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des emballages de nouvelle génération sont:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des emballages de nouvelle génération sont Amcor plc, Sealed Air, Klöckner Pentaplast, MicrobeGuard Corporation, TOPPAN INC., BALL CORPORATION, DuPont de Nemours, Inc., RR Donnelley & Sons Company, Vesta, Amerplast Ltd. ., MITSUBISHI GAS CHEMICAL, Graham Packaging Company, Active Packaging, American Thermal Instruments, AVERY DENNISON CORPORATION, Temptime Corporation, Cortec Packaging et SAES Getters SpA, entre autres.

L’étude de marché sur les emballages de nouvelle génération analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport permet de se concentrer sur les aspects les plus importants du marché, comme les tendances récentes du marché. Les analyses et les estimations obtenues grâce aux informations massives recueillies dans ce rapport d’étude de marché sont extrêmement nécessaires lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de créer une marque sur le marché en tant que nouvel émergent.

Analyse au niveau du pays

Le marché des emballages de nouvelle génération est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des emballages de nouvelle génération sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie -Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

