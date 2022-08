Opportunités du marché de l’approvisionnement en médicaments pulmonaires / respiratoires, part, croissance et analyse concurrentielle et prévisions 2029

Le rapport d’étude de marché sur l’administration de médicaments pulmonaires / respiratoires a été généré à partir de la collecte et de l’évaluation systématiques d’informations sur le marché pour l’industrie de la santé qui sont présentées sous une forme expliquant divers faits et chiffres à l’entreprise. Ce rapport d’étude de marché contient une analyse complète du marché et de nombreux facteurs connexes allant des moteurs du marché, des contraintes du marché, de la segmentation du marché, des opportunités, des défis et des revenus du marché à l’analyse concurrentielle. Il aide les entreprises à prendre des mesures décisives pour faire face aux menaces sur le marché de niche. Une brillante équipe d’analystes, d’experts, de statisticiens, de prévisionnistes et d’économistes a travaillé avec rigueur pour générer un rapport de marché XYZ avancé et complet.

La prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est en augmentation. « La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est la troisième cause de décès dans le monde, avec 3,23 millions de décès en 2019 », selon l’OMS. L’augmentation des cas de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) alimentera davantage la demande d’administration de médicaments pulmonaires / respiratoires, stimulant la croissance et l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Le marché de l’administration de médicaments pulmonaires / respiratoires était évalué à 53 018,64 millions USD en 2021 et devrait atteindre 87 745,62 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,5% au cours de la période de prévision 2022-2029. La « maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) » représente le segment d’application à la croissance la plus rapide sur le marché de l’administration de médicaments respiratoires pulmonaires au cours de la période de prévision en raison de politiques de remboursement favorables pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ainsi que de l’incidence et de la mortalité élevées de cette maladie. . Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline,

L’administration pulmonaire/respiratoire de médicaments délivre essentiellement des médicaments dans les poumons pour traiter les maladies des voies respiratoires. Cette voie est souvent largement préférée en raison de l’approche non invasive, de la circulation sanguine élevée, de la grande surface d’absorption et du taux de perméabilité.

Métrique du rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 années historiques 2020 (personnalisable à 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions d’USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par produit (type de formulation, type de dispositif), type de contenant (contenants simples, contenant enrobé), application (maladie pulmonaire obstructive chronique, asthme, fibrose kystique), canal de distribution (pharmacies de détail, pharmacies hospitalières, commerce électronique), utilisateur final ( hôpitaux, cliniques, établissements de soins à domicile) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couvert GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni), Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne), 3M (États-Unis), AstraZeneca (Royaume-Uni), Merck & Co., Inc. et autres. (États-Unis), Teva Pharmaceutical Industries Ltd., (Israël), Thermo Fisher Scientific Inc. , (États-Unis), Bruker (États-Unis), Abbott (États-Unis), Novartis AG (Suisse), Clarke International (Royaume-Uni), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Omron Corporation (Japon), Briggs Healthcare (Royaume-Uni) et Sunovion Pharmaceuticals Inc. (À NOUS) opportunités de marché Investissements croissants sur le marché Initiatives gouvernementales et non gouvernementales Avancement technologique associé au système d’administration pulmonaire de médicaments

Dynamique du marché de l’approvisionnement en médicaments respiratoires pulmonaires

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Des maladies respiratoires croissantes

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques telles que la bronchite, la tuberculose et la bronchopneumopathie chronique obstructive est le facteur le plus important de la croissance de ce marché. De plus, l’augmentation du tabagisme entraîne également des problèmes respiratoires, ce qui devrait également accélérer la croissance globale du marché.

Avantages par rapport aux approches conventionnelles d’administration de médicaments

Les systèmes d’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires sont des approches médicamenteuses idéales par rapport aux approches conventionnelles d’administration de médicaments. Il existe plusieurs limitations associées à la thérapie traditionnelle, telles que le début d’action tardif et la faible efficacité. En outre, les avantages associés au système d’administration de médicaments pulmonaire/respiratoire, tels que la grande surface présente dans les sacs alvéolaires, l’efficacité élevée de chargement des médicaments et la vascularisation élevée qui font du poumon un site approprié pour l’absorption des médicaments, stimulent la croissance du marché.

En outre, la sensibilisation croissante des patients et des médecins aux maladies chroniques freine également la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les progrès récents dans les dispositifs et méthodes d’administration pulmonaire de médicaments et les exigences de dose minimale devraient également stimuler la croissance du marché.

Opportunités

Sensibilisation croissante et avancées

En outre, on estime que les progrès technologiques associés au système d’administration pulmonaire de médicaments, associés aux initiatives gouvernementales et non gouvernementales visant à accroître la sensibilisation aux problèmes respiratoires, créent des opportunités lucratives pour le marché. Divers investissements d’organisations gouvernementales et non gouvernementales offriront également de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Contraintes / défis Marché mondial de l’approvisionnement en médicaments pulmonaires / respiratoires

Affaires réglementaires

D’autre part, les problèmes réglementaires liés à l’approbation des systèmes d’administration pulmonaire de médicaments devraient entraver la croissance du marché.

Pressions élevées sur les prix

En outre, des pressions élevées sur les prix devraient défier le marché de l’administration de médicaments respiratoires pulmonaires au cours de la période de prévision 2022-2029.

De plus, une mauvaise stabilité de la formulation des médicaments associée à une reproductibilité de dosage inadéquate entravera la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la distribution de médicaments pulmonaires / respiratoires fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché de l’administration de médicaments respiratoires pulmonaires, analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact post-Covid-19 sur le marché Administration de médicaments pulmonaires/respiratoires

Le marché de l’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires a été extrêmement affecté par l’ épidémie de COVID-19 . L’épidémie de COVID-19 a mis à l’épreuve les systèmes de santé du monde entier, nécessitant la création de nouveaux outils de diagnostic et de centres de traitement pour les personnes. Un grand nombre de cliniques et d’hôpitaux à travers le monde ont été restructurés pour augmenter la capacité hospitalière pour les patients atteints de COVID-19, ce qui pourrait conduire à une croissance future de l’industrie de l’administration hospitalière de médicaments par inhalation. L’augmentation du nombre d’hôpitaux augmentera également le nombre de maladies diagnostiquées.

Les patients souffrant de maladies telles que l’asthme et la MPOC sont considérés comme présentant un risque plus élevé de mourir du COVID-19. La pandémie de COVID-19 peut avoir affecté les réponses des patients aux symptômes respiratoires, ce qui a considérablement contribué à l’expansion du marché mondial.

DEVELOPPEMENTS récents

En juin 2020, le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) a approuvé simultanément des alternatives thérapeutiques supplémentaires pour les patients japonais, selon Novartis Pharma KK (« Novartis Pharma »). TabrectaTM (capmatinib, anciennement INC280), un inhibiteur oral de MET, est utilisé pour traiter le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avancé et/ou récurrent non résécable avec une mutation METex14 (NSCLC).

En septembre 2020, les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont soumis UPTRAVI® (selexipag) en injection intraveineuse (IV) pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent:

Quels sont les principaux acteurs du marché sur ce marché?

Quelles sont les principales régions commerciales dissemblables qui devraient être témoins d’une croissance fulgurante pour ce marché ?

Quelles sont les tendances de croissance régionales et les principales régions génératrices de revenus pour ce marché?

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance à la fin de la période de prévision ?

Quelles sont les principales tendances de ce marché affectant la croissance du marché?

Quels sont les principaux types de produits sur ce marché ?

Quelles sont les principales applications de ce marché ?

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’administration de médicaments pulmonaires / respiratoires sont

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)

3M (UE)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Merck & Co., Inc (EE. UU.)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Israël)

Thermo Fisher Scientific Inc (EE. UU.)

Utilisateur (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Novartis AG (Suisse)

Clarke International (Royaume-Uni)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Omron Corporation (Japon)

Briggs Healthcare (Royaume-Uni)

Sunovion Pharmaceuticals Inc (EE. UU.)

