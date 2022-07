Opportunités du marché de la santé en réalité virtuelle (VR), tendances futures du secteur, stratégies, revenus, défis, principaux acteurs et prévisions 2028

Le rapport crédible sur le marché de la santé en réalité virtuelle (VR) couvre une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. Les principaux domaines d’analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport. Et sans oublier que le rapport est étonnamment caractérisé par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Le rapport d’étude de marché sur la santé en réalité virtuelle (VR) est une solution sûre pour obtenir des informations sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent visualiser clairement le marché et ainsi prendre des décisions importantes pour la croissance de l’entreprise.

Le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 32,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 30 162,53 millions USD d’ici 2028. La préférence accrue pour la réalité virtuelle dans le secteur de la santé agit comme un facteur majeur de croissance du marché.

La demande de réalité virtuelle dans les soins de santé ne cesse de croître ces dernières années. Le nombre de personnes utilisant activement la réalité virtuelle pour diverses applications a considérablement augmenté. La réalité virtuelle a une multitude d’applications pour la santé et les soins de santé, du clinique au consommateur. Il est utilisé pour former et soutenir les professionnels de la santé, changer des vies et soigner des patients. Il y a eu une adoption croissante de la réalité virtuelle dans diverses applications telles que :

Formation médicale : la réalité virtuelle peut transporter des professionnels à l’intérieur du corps humain pour accéder et voir des zones qui seraient autrement impossibles à atteindre.

Traitement des patients : la réalité virtuelle est utile pour planifier à l’avance des opérations complexes, telles que des procédures neurochirurgicales. Il est utilisé pour éduquer les patients sur les choix de vie positifs, tels que l’arrêt du tabac, la consommation modérée d’alcool, une alimentation saine et l’exercice.

Gestion de la douleur : la réalité virtuelle s’avère utile pour soulager la douleur et rééduquer les patients souffrant de douleurs intenses, tels que ceux qui se rétablissent après avoir reçu une greffe de peau, lors du nettoyage quotidien des brûlures, ou pour rendre les injections quotidiennes plus supportables pour enfants.

Kinésithérapie et rééducation : Pendant la kinésithérapie, la réalité virtuelle permet de raccourcir les temps de récupération en facilitant la réalisation des exercices pour les patients.

Dépendance : La réalité virtuelle médicale peut également être utile pour aider à se remettre de la dépendance aux substances, en utilisant des techniques d’exposition progressive ainsi qu’un encadrement sur la façon de répondre aux pulsions de dépendance.

Réalité virtuelle pour les enfants : les solutions de soins de santé en réalité virtuelle aident à distraire les enfants de la douleur qu’ils peuvent ressentir lors de tests sanguins, de vaccins contre la grippe et d’autres procédures médicales.

Dentisterie : La réalité virtuelle offre des casques VR aux patients dentaires et aux praticiens dentaires pour s’éloigner de la procédure et se détendre.

L’étude de marché sur la santé en réalité virtuelle (VR) analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport permet de se concentrer sur les aspects les plus importants du marché, comme les tendances récentes du marché. Les analyses et les estimations obtenues grâce aux informations massives recueillies dans ce rapport d’étude de marché sont extrêmement nécessaires lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de créer une marque sur le marché en tant que nouvel émergent. Le rapport d’étude de marché persuasif sur la santé en réalité virtuelle (RV) fournit également la liste des principaux concurrents et leurs mouvements tels que les coentreprises, les acquisitions et les fusions, etc.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont SyncThink Inc., AppliedVR, Koninklijke Philips NV, EchoPixel, Psious, Firsthand Technology Inc, MindMaze Inc, Augmedix, Inc, VirtaMed AG, Vivid Vision, Inc, Virtually Better Inc, Osso VR, Inc, ImmersiveTouch, Inc, CAE Inc, Google (filiale d’Alphabet Inc), Microsoft, General Electric, Medical Realities Ltd, Siemens et Facebook, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Segmentation : Marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR)

Le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (RV) est segmenté en fonction du produit, de la technologie, de l’application, du domaine thérapeutique, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (RV) a été segmenté en matériel, logiciel et services. Le segment du matériel est en outre sous-segmenté par type en écrans, capteurs, périphériques d’entrée, composants semi-conducteurs et autres matériels. Les capteurs sont en outre sous-segmentés en accéléromètres, gyroscopes, magnétomètres, capteurs de proximité, systèmes de positionnement global et autres. Le segment du matériel est en outre sous-segmenté par modalité en appareils montés sur la tête et en appareils portables. Le segment des logiciels est en outre sous-segmenté en intégré et autonome. Le segment des services est en outre sous-segmenté en services professionnels et services gérés. En 2021, le matériel devrait dominer le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (RV), en raison de la large présence de produits de réalité virtuelle tels que les casques et les lunettes,

Sur la base de la technologie, le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR) a été segmenté en technologie de casque, technologie de suivi des gestes, technologie de projecteur et de murs d’affichage, basée sur les appareils mobiles et autres. En 2021, la technologie du casque devrait dominer le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (RV), en raison de facteurs tels que l’augmentation des investissements dans cette technologie, l’amélioration de la communication entre les médecins et les encourager à prendre de meilleures décisions concernant le traitement et la santé du patient.

Sur la base de l’application, le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR) a été segmenté en formation et éducation médicales, thérapie d’exposition à la réalité virtuelle, chirurgie, gestion des soins aux patients, rééducation, gestion de la douleur et autres. Le segment de la formation et de l’éducation médicales est en outre sous-segmenté en formation par simulation, cours de médecin et autres. La chirurgie est en outre sous-segmentée en évaluation préopératoire chirurgicale et en chirurgie guidée par l’image et robotique. En 2021, la formation et l’éducation médicales devraient dominer le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR), en raison de la large utilisation des produits de réalité virtuelle dans l’éducation médicale, créer un environnement d’apprentissage 3D, qui soutient davantage les interactions humaines améliorées.

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (RV) a été segmenté en craniofacial, cardiovasculaire, ophtalmologie, pulmonaire, neurologique, troubles du sommeil, phobies, dépendances, trouble de stress post-traumatique (SSPT) et autres. En 2021, le trouble de stress post-traumatique (SSPT) devrait dominer le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR), attribué à l’augmentation de l’utilisation de la réalité virtuelle pour traiter le SSPT, dans le but de réduire la gravité des symptômes. L’objectif majeur est de réorienter les traitements de soins vers un environnement virtuel, qui est également moins menaçant pour les patients.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR) a été segmenté en hôpitaux, cliniques, centres chirurgicaux, centres chirurgicaux ambulatoires, centres de diagnostic, centres de réadaptation, établissements de soins de longue durée, établissements de santé mentale et autres. En 2021, les hôpitaux devraient dominer le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR), en raison de la mise en œuvre à grande échelle d’applications de réalité virtuelle, telles que la formation de professionnels, la chirurgie, la consultation médicale à distance, etc.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR) a été segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et distributeurs tiers. En 2021, les ventes au détail devraient dominer le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR), alors que les hôpitaux, les centres chirurgicaux et d’autres utilisateurs finaux établissent des partenariats, des collaborations et des accords pour la mise en œuvre de produits de réalité virtuelle dans leur établissement de santé.

Attractions du rapport sur le marché de la santé en réalité virtuelle (VR):

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché de la santé en réalité virtuelle (VR) aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux de la santé en réalité virtuelle (VR)

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Réponses aux questions clés

Quel impact COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et le dimensionnement du marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR)?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR)?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR)?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial Santé en réalité virtuelle (VR)?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR)

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR)

Partie 05: Segmentation du marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR) par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

