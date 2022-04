Opportunités du marché de la maison intelligente, taille, part, tendances émergentes, innovation technologique et prévisions 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Smart Home. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché Smart Home présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Le marché de la maison intelligente en Inde devrait atteindre 324.14 milliards INR d’ici 2024, contre 90.15 milliards INR en 2019, en expansion à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 29.17 %. L’augmentation du revenu disponible, l’augmentation de la population gériatrique et les initiatives entreprises par le gouvernement pour le développement des villes intelligentes ont donné une impulsion au marché de la maison intelligente en Inde. En outre, la demande croissante de systèmes économes en énergie et la popularité croissante des haut-parleurs intelligents ont également alimenté la croissance du marché. Cependant, le coût élevé des appareils domestiques intelligents devrait limiter l’adoption généralisée de ces produits dans le pays.

Segmentation du marché :

En fonction du type de produit, le marché de la maison intelligente est segmenté en systèmes d’éclairage, de contrôle et de divertissement intelligents, de sécurité et de contrôle d’accès, de thermostat intelligent et d’appareils électroménagers intelligents.

Le segment des appareils électroménagers intelligents est le segment leader, qui détenait une part de marché d’environ 45,55 % en 2019. Ces appareils sont contrôlés à l’aide de smartphones, de la voix ou de la technologie tactile, ce qui rend leur utilisation plus pratique pour les utilisateurs. Ces fonctionnalités de contrôle ont incité plusieurs utilisateurs à adopter des appareils connectés dans leur foyer. Ceci, à son tour, a propulsé la croissance du marché des appareils électroménagers intelligents en Inde.

L’éclairage intelligent devrait être le segment à croissance rapide, avec un TCAC d’environ 47,57 % au cours de la période de prévision. Diverses initiatives d’économie d’énergie du gouvernement, ainsi qu’une meilleure sensibilisation aux produits d’éclairage économes en énergie, ont accru l’adoption de l’éclairage intelligent chez les Indiens.

Le segment des systèmes de contrôle et de divertissement devrait se développer à un TCAC d’environ 27,48 %. Les haut-parleurs intelligents ont acquis une immense popularité parmi la population croissante du millénaire et de la génération Z. Les fabricants de haut-parleurs intelligents comme Amazon, Apple et Google ajoutent de nouvelles fonctionnalités telles que la reconnaissance vocale dans les langues régionales, la lecture de musique et le streaming de podcasts, entre autres, pour attirer plus de clients. Outre les haut-parleurs intelligents, les systèmes de divertissement comme Amazon Fire TV Stick, Apple TV et Google Chromecast devraient également prospérer sur le marché indien.

Aperçu du marché :

Les assistants activés par la voix comme Alexa, Bixby, Google Home et Siri sont de plus en plus adoptés comme unités de contrôle pour l’écosystème indien de la maison intelligente. Par conséquent, les fabricants d’équipement d’origine (OEM) lancent de nouveaux produits sur le marché de la maison intelligente compatibles avec plusieurs assistants vocaux.

Les smartphones sont devenus la principale interface pour contrôler à distance les appareils domestiques intelligents. Les entreprises exploitent le potentiel des applications pour smartphones pour fournir un accès à distance aux utilisateurs. Les utilisateurs peuvent facilement recevoir des notifications/avertissements concernant une entrée non autorisée, faire fonctionner des climatiseurs et contrôler des systèmes d’éclairage, entre autres fonctions, à l’aide de ces applications.

Entreprises couvertes

ABB India Ltd.

Honeywell International India Pvt. Ltd.

Amazon India Ltd.

Google India Pvt. Ltd

Legrand (India) Pvt. Ltd

Prama Hikvision India Pvt. Ltd.

Samsung India Electronics Pvt. Ltd

Schneider Electric India Pvt.

Signify Innovations India Ltd. Xiaomi

Technology India Pvt. Ltd.

