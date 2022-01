Opportunités du marché de la construction de centres de données, tendances futures du secteur, stratégies, revenus, défis, principaux acteurs et prévisions 2029

Les informations sur le marché obtenues grâce au rapport d’analyse de l’étude de marché sur la construction de centres de données facilitent une compréhension plus précise du paysage du marché, des problèmes qui pourraient s’interrompre à l’avenir et des moyens de positionner parfaitement une marque définie. Ces informations et ces aperçus du marché aident à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande. Ce rapport de marché est un merveilleux guide pour des idées concrètes, une prise de décision améliorée et de meilleures stratégies commerciales. Toutes les données et statistiques fournies dans le vaste rapport sur le marché de la construction de centres de données sont étayées par des outils et des techniques les plus récents et éprouvés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter.

Le marché de la construction de centres de données devrait croître de 77 530,82 millions USD à un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le centre de données est une salle à la pointe de la technologie utilisée pour gérer les systèmes et équipements informatiques liés à l’informatique. La construction du datacenter permet une circulation d’air sous le sol et les dalles. Avec une croissance significative de l’utilisation d’Internet, un système avancé de développement et d’installation de logiciels et une augmentation du nombre d’appareils connectés aux réseaux publics et privés, suivis d’une quantité croissante de données. La nécessité de stocker et de traiter cette énorme quantité de données a encouragé les entreprises à utiliser des solutions avancées de stockage et de traitement, ce qui a permis de développer le centre de données.

Segmentation:

Sur la base du type d’infrastructure, le marché de la construction de centres de données a été segmenté en infrastructure électrique, infrastructure mécanique et construction générale. Le marché de la construction de centres de données sur la base du type de centre de données a été segmenté en niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4.



En fonction de la taille de l’organisation, le marché de la construction de centres de données a été segmenté en organisation de petite taille, organisation de taille moyenne et organisation de grande taille.



Sur la base des applications, le marché de la construction de centres de données a été segmenté en banques, services financiers et assurances, informatique et télécommunications, gouvernement et défense, soins de santé, colocation de vente au détail, électricité et énergie, fabrication et autres.

En juillet 2020, Schneider Electric a signé un accord avec le gouvernement pour développer des centres de contrôle de puissance. Schneider Electric a construit des centres de contrôle pour le réseau énergétique national égyptien qui assureront un approvisionnement en électricité efficace, fiable et sûr pour les consommateurs et l’industrie. L’entreprise va augmenter ses ventes mondiales grâce à cette expansion et maximiser les bénéfices de l’entreprise.

Principaux acteurs/concurrents :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la construction de centres de données sont Turner Construction Company, DPR Construction, AECOM, Schneider Electric, MA Mortenson Company, Arup, Brasfield & Gorrie, LLC, CORGAN, Currie & Brown Holdings Limited, Fortis Construction, Gensler, HDR , Holder Construction Group, LLC, ISG ltd, Jacobs, ROGERS-O’BRIEN CONSTRUCTION COMPANY, LTD, Jones Engineering Group, Skanska, Structure Tone Organization, The Boldt Company, Hitachi Vantara Corporation, The Whiting-Turner Contracting Company, Tripp Lite, Fujitsu Limited, Rittal GmbH & Co. KG parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Quelques points de la table des matières

