Opportunités du marché de la biologie computationnelle | Analyse de l’industrie basée sur la région et les segments jusqu’en 2030  

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial de la biologie computationnelle était évalué à 5,35 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 29,49 % milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 29,49 %. La science bénéficie massivement du traitement des données, comme la biologie computationnelle. La biologie computationnelle est un domaine interdisciplinaire de la biologie qui applique des méthodes informatiques pour analyser des données biologiques, telles que des séquences génétiques, des populations cellulaires et des échantillons de protéines, afin de découvrir de nouvelles prédictions. Les techniques de calcul utilisées en biologie computationnelle comprennent les méthodes analytiques, la modélisation mathématique et la simulation.

La disponibilité croissante d’outils de calcul améliorés pour le séquençage du génome devrait accroître la demande de biologie computationnelle. De nombreux programmes de calcul sont disponibles pour aider à la conception d’amorces pour la réaction en chaîne par polymérase (PCR), montrer les sites de coupure des enzymes de restriction sur n’importe quel morceau d’acide désoxyribonucléique (ADN) et traduire les séquences d’ADN en séquences d’acides aminés et autres. De même, en utilisant les bases de données et les logiciels d’analyse de séquence disponibles, un large éventail d’informations peut être obtenu sur la structure d’un gène, son message codé et la fonction putative de sa protéine codée.

Le rapport d’étude de marché mondial sur la biologie computationnelle fournit un bref aperçu comprenant le paysage concurrentiel et les principaux développements du marché. Il fournit une analyse approfondie des alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords d’entreprise et les partenariats, entre autres. Il offre également un aperçu de la vue d’ensemble de l’entreprise, de sa situation financière, des plans d’expansion commerciale et de la croissance des revenus de chaque entreprise. Il met également en lumière l’avancement des produits, les développements technologiques et les activités de recherche et développement.

Acteurs clés:

Le marché mondial de la biologie computationnelle comprend des acteurs majeurs tels que Chemical Computing Group, Compugen, Simulation Plus, Genedata, Certara, Insilico Biotechnology, Accelrys, Rhenovia Pharma, Entelos, Nimbus Discovery et Rhenovia Pharma

. D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Le marché de la biologie computationnelle croît à un TCAC de 2 % en Asie-Pacifique en raison de l’augmentation des dépenses consacrées aux travaux de recherche en pharmacogénomique et en pharmacocinétique dans les études cliniques de nouveaux médicaments dans la région.

Les services internes devraient être le segment de services à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2019-2027. Plusieurs initiatives de financement et de R&D sont entreprises par des institutions privées, et les sociétés biopharmaceutiques pour la détection d’un biomarqueur pour le développement de médicaments et les troubles sont le moteur de la croissance du marché.

La région Amérique du Nord représentait près de 45 % de la part de marché en 2019 en raison de l’augmentation des activités de R&D pour les processus de découverte de médicaments et du développement de nouveaux outils de calcul biologique.

Plusieurs initiatives de financement et de R&D sont entreprises par des institutions privées, et les sociétés biopharmaceutiques pour la détection d'un biomarqueur pour le développement de médicaments et les troubles sont le moteur de la croissance du marché.

Le segment de la génomique computationnelle devrait connaître une croissance lucrative en raison des récentes avancées technologiques dans le cloud computing et d’autres technologies informatiques. Par exemple, le programme de recherche en épidémiologie et génomique (EGRP) accorde une dotation aux activités liées à la recherche et au besoin connexe de personnalisation des soins de santé en raison de variations génétiques, d’une application étendue aux maladies non oncologiques,

Les acteurs du marché adaptent diverses stratégies d’expansion organiques et inorganiques. Par exemple, Paragon Genomics présente le CleanPlex CFTR Panel et dévoile une nouvelle détection de fusion permettant l’identification de fusions de gènes connues et nouvelles en tant que marqueurs diagnostiques et pronostiques de la progression tumorale. Le panel CFTR exploite la technologie CleanPlex de Paragon Genomics dans un test de reséquençage ciblé basé sur la PCR multiplex conçu pour simplifier l’évaluation des variantes somatiques et germinales à travers le gène régulateur de la conductance transmembranaire de la fibrose kystique (CFTR).

La bioinformatique s’est étendue au développement et à l’utilisation d’outils informatiques pour l’interprétation biologique de grandes quantités de données. Il existe une communauté scientifique très hétérogène qui couvre tous les aspects de la recherche génétique actuelle. Dans les années à venir, l’engagement envers la bioinformatique et la biologie des systèmes sera encore étendu avec un financement accru et un engagement explicite dans ces deux domaines.

Récemment, en novembre 2019, Alibaba a financé des entreprises de biotechnologie de Hong Kong pour stimuler les investissements. Le fonds a investi dans Prenetics, basé à Hong Kong, qui fournit des solutions de tests génétiques pour le dépistage du cancer et la pharmacogénomique

Questions clés abordées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance des revenus attendu que le marché mondial de la biologie computationnelle devrait enregistrer au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché Biologie computationnelle?

Qui sont les principaux acteurs du marché ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quelle région devrait représenter la plus grande part de marché dans la

segmentation du marché mondial de la biologie computationnelle:

perspectives régionales (revenu, milliards USD; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Perspectives des applications (revenu, milliards USD; 2019-2030)

Simulation cellulaire et biologique Génomique et protéomique computationnelles Pharmacogénomique Autres

Découverte de médicaments

Modélisation des maladies

Autres

Perspectives de service (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

internes

des contrats

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Universitaires

commerciale

pharmaceutique

Points clés abordés dans le rapport:

Une analyse détaillée du marché mondial de la biologie computationnelle grâce à une évaluation des aspects clés du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des entreprises clés opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

