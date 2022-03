Opportunités d’investissement sur le marché du béton décoratif, part de l’industrie et rapport d’analyse des tendances jusqu’en 2028

Le marché mondial du béton décoratif devrait atteindre une taille de marché de 26,99 milliards USD à un TCAC stable de 6,1% en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Le marché du béton décoratif connaît une demande accrue en raison de la tendance croissante au remodelage et à la rénovation pour améliorer l’esthétique des structures extérieures et intérieures dans les secteurs résidentiels et non résidentiels. L’augmentation des dépenses des ménages et des entreprises et l’évolution des préférences des consommateurs vers l’amélioration de l’attrait esthétique de ces structures devraient stimuler la croissance du marché du béton décoratif.

Le béton décoratif nécessite peu d’entretien et offre une durabilité et une fiabilité élevées, ce qui stimule la demande croissante et la croissance du marché. Ce béton possède des propriétés bénéfiques de résistance aux produits chimiques et aux intempéries, ainsi qu’une efficacité thermique élevée, ce qui a entraîné une augmentation de la demande parmi diverses utilisations finales et applications. Le déploiement croissant dans les bâtiments commerciaux tels que les hôtels, les centres commerciaux et les immeubles de bureaux, entraîné par l’augmentation des activités de remodelage et de rénovation pour améliorer l’attrait esthétique des bâtiments et attirer davantage de consommateurs, sont des facteurs qui devraient continuer à soutenir la croissance du marché. L’augmentation du nombre de bâtiments commerciaux construits chaque année stimulera également la croissance du marché.

Le dernier rapport de recherche d’Emergen Research, intitulé « Marché mondial du béton décoratif – Prévisions jusqu’en 2028 », comprend un examen complet des tendances actuelles et futures du marché mondial du béton décoratif. Le rapport rassemble des informations viables sur les acteurs les plus établis de l’industrie, les canaux de vente et de distribution, le spectre régional, la part et la taille de marché estimées et les estimations de revenus sur la période de prévision. L’étude comprend une analyse approfondie de cette sphère d’activité axée sur la rémunération globale du marché sur la période projetée. L’étude comprend également des informations importantes pertinentes pour l’industrie Béton Décoratif, en particulier le scénario COVID-19 actuel.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/530

La couverture exhaustive de l’impact du COVID-19 sur l’industrie Béton décoratif est une attraction majeure du rapport. L’urgence sanitaire mondiale a assiégé l’économie mondiale, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement de ce domaine d’activité particulier. Il évalue le scénario de marché actuel et prévoit les conséquences de la pandémie dans ce secteur d’activité pour aider les organisations à renforcer leur préparation au COVID-19. Le rapport sur les informations sur le marché examine de plus près la part de marché mondiale, le taux de croissance estimé, les tendances futures du marché, les barrières d’entrée de gamme, les moteurs fondamentaux du marché, les contraintes, les défis et les opportunités. Le rapport définit clairement la position du marché Béton décoratif au niveau mondial. Les informations détaillées sur le spectre géographique du marché offertes par le rapport en font une excellente source de connaissances sur l’industrie du béton décoratif.

Principaux faits saillants du rapport

En juin 2019, le gouvernement de Wichita au Kansas, aux États-Unis, a annoncé la construction de six nouvelles piscines et pataugeoires. Ces piscines seront décorées avec du béton décoratif pour améliorer l’attrait visuel et la sécurité des piscines. Le projet dispose d’un budget de 20 millions de dollars et était prêt pour le Memorial Day 2020. Le

béton estampé, également connu sous le nom de béton imprimé ou texturé, reproduit la dalle, l’ardoise, la brique et même le bois. La variété de choix de couleurs et de motifs le rend populaire pour embellir les terrasses de piscine, les patios, les allées, etc. C’est aussi une option de pavage abordable avec moins d’entretien.

Le segment des revêtements de sol représentait la plus grande part des revenus parmi les segments d’application en 2020. Le béton décoratif pourra remplacer les systèmes de revêtement de sol traditionnels, tels que le contreplaqué et les carreaux, en raison de sa longévité et de sa durabilité. La demande croissante pour une esthétique améliorée du sol stimule la croissance de ce segment.

Principaux acteurs du marché comprennent 3M Company, BASF SE, PPG Industries, Inc., DuPont, Arkema SA, Ultratech Cement Limited, The Sherwin Williams Company, Huntsman International LLC, Boral Limited et Sika AG.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/530

Dynamique du marché :

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du béton décoratif. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché du béton décoratif, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché du béton décoratif.

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/decorative-concrete-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial du béton décoratif en fonction du type, de l’application, de l’utilisation finale et région :

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2021–2028) Béton coloré Béton estampé Béton époxy Béton poli béton Autres



Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2021–2028) Murs Sols piscine Allées et trottoirs Patios Autres



Fin- use Outlook (Revenu, USD Billion; 2021–2028) Résidentiel Non résidentiel



Regional Outlook (Revenu, USD Billion; 2021–2028) Amérique du Nord Unis Canada Europe Allemagne Uni France Benelux Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Amérique Brésil Reste de LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis Reste de MEA



Contactez-nous :

Eric Leec

Spécialiste des ventes

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756c

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-decorative-concrete-market