Opportunités d’investissement sur le marché des revêtements antireflets, part de l’industrie et rapport d’analyse des tendances jusqu’en 2027

Le marché mondial des revêtements antireflets devrait représenter 6 875,3 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le marché des revêtements antireflets ou antireflets connaît une demande rapide due à son application croissante dans les lunettes, l’électronique, les panneaux solaires et l’automobile. En outre, les investissements croissants dans le développement d’équipements et d’instruments médicaux sont susceptibles de stimuler la croissance du marché, car les revêtements antireflets améliorent considérablement la lisibilité des écrans d’affichage, même dans des environnements très éclairés et à des angles difficiles.

La demande croissante de verres antireflets dans les lunettes est l’un des facteurs importants qui influencent la croissance du marché. La lentille à revêtement antireflet vous offre une vision plus claire, mettant ainsi moins de pression sur les yeux lors de la mise au point et est particulièrement appropriée pour les personnes qui passent beaucoup de temps devant des ordinateurs, ce qui peut entraîner une fatigue oculaire importante. Le revêtement antireflet atténue la présence d’éblouissement sur les lentilles, permettant une visibilité claire. De plus, ils offrent une meilleure longévité par rapport aux lentilles ordinaires et offrent une résistance supérieure aux rayures, ainsi qu’une meilleure résistance à la saleté et à l’eau.

Les facteurs influençant la croissance du marché des revêtements antireflet et ayant un impact sur la croissance de l’industrie sont étudiés en détail dans le rapport. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché des revêtements antireflet. Le rapport examine en détail l’impact positif et négatif de la pandémie sur l’industrie des revêtements anti-reflets. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique ont modifié la dynamique de l’industrie des revêtements antireflets. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Le rapport sur le marché mondial des revêtements antireflets fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leur chiffre d’affaires brut. marges bénéficiaires, réseau de vente et canal de distribution, situation financière et position sur le marché. Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements. L’analyse complète du paysage concurrentiel offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie des concurrents.

Analyse segmentaire

Le marché mondial des revêtements antireflets est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Revêtements anti-reflets. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des revêtements antireflets est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Points saillants du rapport

En mai 2020, le revêtement antireflet Super HiVision EX3+ de HOYA Vision Care a été lancé aux États-Unis. Le traitement innovant des lentilles offre une résistance aux rayures, une facilité de nettoyage et une longévité supérieures offertes par les fournisseurs et les patients de soins oculaires avec une protection complète contre les ultraviolets.

Les résines acryliques sont un meilleur filtre d’écran d’affichage optique, offrant une meilleure clarté d’image, une transmission de la lumière à 97,0 %, une réduction supérieure de l’éblouissement et un revêtement résistant aux rayures, avec des caractéristiques légères.

La pulvérisation cathodique est un processus de dépôt plus propre, permettant une meilleure densification du film et une réduction des contraintes résiduelles du substrat lorsque le dépôt a lieu dans une plage de températures basses à moyennes. De plus, la vitesse de dépôt et de contrainte est contrôlée par l’application de puissance et de pression.

Les principaux participants sont Carl Zeiss, Hoya Corporation, Royal DSM, Essilor International SA, PPG Industries, Optical Coatings Japan, Honeywell International Inc., DuPont, iCoat Company LLC et Rodenstock GmbH, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des revêtements antireflets en fonction du type de résine, de la technologie, de l’application et de la région :

Resin Type Outlook ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Acrylique Uréthane Epoxy Autres



Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) faisceau d’électrons Pulvérisation par Autres



perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Lunettes Électroniques Panneaux solaires Automobile Autres



Perspectives régionales ( Chiffre d’affaires, en milliards de dollars ; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de LATAM MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de MEA



