Opportunités d’investissement sur le marché des modificateurs d’impact, part de l’industrie et rapport d’analyse des tendances jusqu’en 2028

La du marché mondial des modificateurs d’impact devrait atteindre 5 887,5 millions USD à un TCAC stable de 5,1 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché mondial des modificateurs d’impact peut être attribuée à la demande croissante de plastiques techniques tels que les polycarbonates de l’industrie automobile. Les plastiques techniques permettent de réduire le poids des pièces automobiles et offrent une plus grande liberté de conception que les métaux. Les modificateurs d’impact sont utilisés pour améliorer les performances d’impact des plastiques techniques en conférant une ténacité, une durabilité et des températures de déformation thermique améliorées.

La pandémie actuelle de COVID-19 devrait avoir un effet sur la croissance de l’industrie Modificateurs d’impact, principalement attribuable aux restrictions de mouvement et à l’impact sur l’offre et la demande en raison des confinements. La pandémie de COVID-19 a affecté plusieurs secteurs du marché mondial et le secteur Modificateurs d’impact devrait ressentir l’impact de la pandémie. Le ralentissement économique et les changements dynamiques de la demande affecteront davantage la croissance de l’industrie. Le rapport couvre l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie globale des modificateurs d’impact.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, les revenus génération, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées de produits sur le marché des modificateurs d’impact.

Analyse régionale :

cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché des modificateurs d’impact, ainsi que l’estimation des valorisations actuelles et futures du marché en fonction de la dynamique de l’offre et de la demande et de la structure de prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des modificateurs d’impact est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Quelques points saillants du rapport

En juillet 2020, Sukano, qui est une société produisant des additifs et des mélanges-maîtres, a annoncé l’introduction d’un modificateur d’impact transparent innovant pour la résine PET. La résine PET produite à l’aide du nouveau modificateur d’impact peut être utilisée comme substitut aux copolyesters spéciaux utilisés dans les barquettes d’emballage.

Parmi les segments de types de produits, le segment acrylique a contribué à la plus grande part des revenus en 2020. Les modificateurs d’impact acryliques augmentent la résistance aux chocs d’un produit en plastique, tout en améliorant la brillance et la résistance aux intempéries de la surface du produit. Les modificateurs d’impact acryliques sont particulièrement idéaux pour les produits d’extérieur et sont largement utilisés dans les feuilles, tuyaux, panneaux et raccords de tuyauterie en PVC.

Une application majeure des modificateurs d’impact est d’augmenter la résistance aux chocs des polyamides, ainsi que la fluidité. Les produits en plastique fabriqués à partir de polyamides sont utilisés dans diverses industries d’utilisation finale telles que l’automobile, les biens de consommation, l’emballage, l’électronique et l’électricité, ainsi que le bâtiment et la construction.

Les principaux acteurs du marché sont Arkema SA, Formosa Plastics Corporation, Wacker Chemie AG, Dow Inc., LG Chem Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, Lanxess AG, Mitsui Chemicals, Kaneka Corporation et Shandong Novista Chemicals Co. Ltd.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des modificateurs d’impact en fonction du type de produit, de l’application, du secteur vertical et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Millions ; 2018-2028) Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) Acrylonitrile Styrène Acrylate (ASA) Acrylique Méthacrylate de méthyle Butadiène Styrène (MBS) Ethylène Propylène Diène Monomère (EPDM) Polyéthylène chloré (CPE) Fibre de verre Autres

Application Outlook (Revenu, USD Million ; 2018 –2028) Chlorure de polyvinyle (PVC) Polyamide Polyesters Plastiques techniques Autres

Industrie Perspectives verticales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Emballage Biens de consommation Bâtiment et construction Automobile Pharmaceutique Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Amérique du Nord SK. Canada Mexique Europe Allemagne France Espagne Italie Suède BENELUX Asie Reste de l’Europe -Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Milieu Est et Afrique Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis Afrique du Sud Israël Reste de la MEA



