Opportunités d’investissement sur le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques, part de l’industrie et rapport d’analyse des tendances jusqu’en 2030

La du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) a atteint 6,72 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 38,7 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation des achats de véhicules électroniques, les politiques gouvernementales et le financement de l’expansion des bornes de recharge pour véhicules électriques devraient soutenir la croissance des revenus du marché entre 2022 et 2030. La demande de bornes de recharge pour véhicules électriques ne cesse d’augmenter en raison de l’adoption accrue des voitures électriques à travers le monde. L’augmentation des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres polluants dangereux dus au transport de l’essence et du diesel a conduit les gens à passer au véhicule électrique, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus au cours de la période de prévision. En outre, l’adoption croissante des énergies vertes et renouvelables devrait également stimuler la croissance du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Le rapport est une étude de recherche approfondie du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques, y compris les dernières tendances, les facteurs de croissance, les développements, les opportunités et le paysage concurrentiel. L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport est formulé à partir de données recueillies à partir de recherches primaires et secondaires examinées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport donne un aperçu des leaders du marché, de la segmentation par type, application et région, et des avancées technologiques.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/412

Le rapport explore plus en détail les principaux acteurs commerciaux ainsi que leur profilage approfondi, leur catalogue de produits et leurs décisions commerciales stratégiques. Les principaux acteurs étudiés dans le rapport sont

ABB Ltd., Tesla Inc., Chargepoint, Inc., BP Pulse, Schneider Electric SE, Semaconnect Network, EVGO Services LLC, EVBox Group, Eaton Corporation PLC, Shell PLC, Blink Charging Co., Siemens AG, Webasto SE et Hyundai Motor Company

Emergen Research ont segmenté le marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques en fonction du niveau de charge, de l’infrastructure de charge, du type de véhicule, du type d’installation, de l’application et de la région :

Perspectives du niveau de facturation (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

o Niveau 1 (120V)

o Niveau 2 (208V-240V)

o Niveau 3 (jusqu’à 600V)

Perspectives de l’infrastructure de recharge (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

o Charge normale

o Combine la station de charge (CCS)

o CHAdeMO

o Superchargeur Tesla

o Type-2

Perspectives du type de véhicule (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

o Vélo électrique

ou Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)

o Voitures de tourisme EV

o Véhicules utilitaires lourds

o Véhicules utilitaires légers

o Autres

Perspectives du type d’installation (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

o Chargeurs portables

o Chargeurs fixes

Perspectives du type d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

o Publique

_ Privé

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ bifurcation

régionale du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport vise à fournir une analyse complète du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques avec des détails importants sur les principaux acteurs du marché à partir de données de recherche primaires et secondaires perspicaces. Le rapport vise également à bénéficier à l’utilisateur en fournissant des données constructives pour mieux comprendre la croissance, la taille et les approches d’investissement du marché. De plus, le rapport fournit une analyse approfondie du marché Stations de recharge pour véhicules électriques, y compris des données clés, telles que les facteurs influençant la croissance du marché, les acheteurs et les vendeurs, la production et la consommation et les revenus.

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/412

Faits saillants de la table des matières (TOC) :

Aperçu du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques

Analyse concurrentielle du marché Bornes de recharge pour véhicules électriques

Analyse régionale de la production et des revenus du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques

Analyse régionale de l’offre, de la consommation, de l’exportation et de l’importation du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques

Analyse de marché basée sur le type des tendances mondiales de la production, des revenus et des prix des bornes de recharge pour véhicules électriques

Analyse basée sur les applications du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques

Profils des fabricants, coût de fabrication et analyse en amont et en aval du marché mondial Stations de recharge pour véhicules électriques

Prévisions du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques (2020-2027)

Conclusion du rapport de recherche

Annexe

Explorez davantage le rapport de recherche Emergen sur le

marché des plastiques circulaires certifiés https://www.emergenresearch.com/industry-report/certified-circular-plastics-market

Marché de la vision industrielle https://www.emergenresearch.com/industry-report/machine-vision-market

Marché de l’affichage transparent https://www.emergenresearch.com/industry-report/transparent-display-market

Marché des stimulateurs sexuels https://www.emergenresearch.com/industry-report/sexual-enhancers-market

Marché du gazon artificiel https://www.emergenresearch.com/industry-report/artificial-grass-market

Marché actuel des capteurs https://www.emergenresearch.com/industry-report/current-sensor-market

Marché de la mousse structurelle https://www.emergenresearch.com/industry-report/structural-foam-market

Marché de la gestion des risques des fournisseurs https://www.emergenresearch.com/industry-report/vendor-risk-management-market

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations sur la personnalisation du rapport, contactez-nous et nous veillerons à ce que vous obteniez un rapport adapté à vos besoins de recherche.

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.