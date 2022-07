Opportunités d’investissement du marché des solutions de simulation de violation et d’attaque, rapport d’analyse de la part de l’industrie et des tendances jusqu’en 2028

solutions de simulation de violation et d’attaque aident à détecter automatiquement les vulnérabilités de la cyberdéfense de l’entreprise en se faisant passer pour un attaquant et en imitant les chemins d’attaque susceptibles d’être utilisés par les pirates. On constate que diverses organisations installent ces solutions en raison du nombre croissant d’incidences de violation de données et de cyberattaques fréquentes. Des facteurs tels que le développement économique rapide, l’augmentation des investissements des organisations pour améliorer la sécurité des données, la pénétration croissante d’Internet et l’adoption croissante des techniques d’intelligence artificielle (IA), d’Internet des objets (IoT) et d’apprentissage automatique (ML) soutiennent la croissance du marché.

Le dernier rapport de recherche, intitulé « Marché mondial des solutions de simulation de violation et d’attaque », peut être considéré comme une analyse approfondie du marché mondial des solutions de simulation de violation et d’attaque qui se concentre sur les données et informations cruciales relatives aux ventes et aux parts de revenus. Les évaluations du marché au cours des années de prévision sont basées sur une analyse complète des principaux segments de marché, tels que les perspectives du type de produit, le continuum d’applications, l’aperçu régional et le paysage concurrentiel du marché mondial Solutions de simulation de violation et d’attaque.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des solutions de simulation d’infractions et d’attaques est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises à travers ce industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

Attack IQ, CyCognito, DXC Technology, Cymulate, FireMon, Picus Security, Sophos, Qualys, Rapid7, SafeBreach, XM Cyber, ReliaQuest, Skybox Security et BitDam.

Analyse segmentaire

Le marché mondial des solutions de simulation de violation et d’attaque est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Solutions de simulation de violation et d’attaque. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des solutions de simulation de failles et d’attaques en fonction des composants, du mode de déploiement, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives des composants (revenus, millions USD ; 2018-2028)

Plateformes et outils

Services Formation à la demandeanalystes



Perspectives du mode de déploiement

sur site

cloud

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Gestion de la configuration Gestion des

correctifs Gestion des

menaces

Autres

perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

entreprises et les centres de données

des fournisseurs de services gérés

Analyse régionale

cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché des solutions de simulation de violation et d’attaque, ainsi que l’estimation du les valorisations futures du marché basées sur la dynamique de l’offre et de la demande et la structure des prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Le rapport classe le marché mondial des solutions de simulation de violation et d’attaque dans diverses régions, notamment:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste du UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport ou pour demander la personnalisation du rapport. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

