Opportunités de marché mondiales des suppléments de multivitamines et de minéraux en vente libre, analyse de la croissance et prévisions 2021-2027

L’étude Marché mondial des suppléments de multivitamines et de minéraux en vente libre de 2021 à 2027 donnée par MRInsights.biz estime la taille du marché en termes de valeur (millions USD) et de volume (unités K). Pour estimer et valider la taille du marché du marché Suppléments de multivitamines et minéraux en vente libre, des méthodologies descendantes et ascendantes ont été utilisées, ainsi que pour estimer la taille de plusieurs autres sous-marchés dépendants sur l’ensemble du marché.

La recherche secondaire a été utilisée pour identifier les principaux acteurs du marché, et la recherche primaire et secondaire a été utilisée pour calculer leurs parts de marché. Toutes les parts de pourcentage, divisions et répartitions ont été calculées à l’aide de sources primaires secondaires et vérifiées. L’étude analyse le comportement d’achat des consommateurs pour fournir des informations détaillées sur les articles de consommation et leur demande. Il fournit également une représentation analytique du marché, ainsi que les évolutions les plus récentes.

L’étude de marché sur les suppléments de multivitamines et de minéraux en vente libre fournit des informations sur les développements les plus récents. Il décrit les caractéristiques importantes du marché, en mettant l’accent sur les principaux secteurs d’acteurs clés qui ont eu le plus de demande, les principales zones géographiques et les principales applications. Il fournit des informations à la fois qualitatives et quantitatives sur les variables, les défis et les opportunités qui façonneront la croissance du marché entre 2021 et 2027.

Le segment de type comprend :

Poudre

Comprimés

Gélules

Gélules

Liquide

Autre

Le segment applicatif comprend :

Adultes

Gériatrie

Femmes enceintes

Enfants

Nourrissons

Certains des principaux acteurs du marché mondial des suppléments de multivitamines et de minéraux en vente libre sont:

Amway

Abbott

Bayer AG

Glanbia plc

GlaxoSmithKline plc

Herbalife International d’Amérique Inc.

Nu Skin

Nourritures MAINTENANT

Bright Life Care Private Limited

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Produits du soleil de la nature Inc.

Nutra Essentiel en vente libre

La Nature’s Bounty Co.

Laboratoires Arkopharma

Régions incluses dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Il comprend également des projections futures pour mettre en évidence les zones d’investissement importantes. Notre équipe d’analystes hautement qualifiés a utilisé l’analyse des cinq forces de Porter pour démontrer la puissance des fournisseurs et des acheteurs sur le marché. Il a également utilisé des ressources secondaires, telles que des revues, des communiqués de presse et d’autres articles similaires, pour réaliser une étude de marché approfondie.

