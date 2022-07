Opportunités de marché des moniteurs d’ischémie aiguë, principaux fabricants, croissance de l’industrie, part, taille, analyse régionale et prévisions mondiales jusqu’en 2028

La croissance du marché des moniteurs d’ischémie aiguë est tirée par la prévalence croissante de l’ischémie aiguë.

aiguë marché des moniteurs d’ischémie devrait passer de 1,68 milliard USD en 2020 à 2,99 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 7,52 %, au cours de la période de prévision. La prévalence croissante de l’ischémie aiguë, les progrès technologiques, l’attention croissante portée au développement des infrastructures de santé et la sensibilisation croissante aux maladies cardiaques stimulent la croissance du marché des moniteurs d’ischémie aiguë.

L’augmentation de la prévalence de l’ischémie aiguë dans le monde, les progrès de la technologie de surveillance cardiaque tels que le lancement de moniteurs insérables avancés, l’attention croissante portée au développement des infrastructures de santé dans le monde entier, le potentiel de croissance élevé des marchés émergents sont les principaux facteurs de croissance de surveillance ischémique aiguë.

En Asie-Pacifique, les régions à la croissance la plus rapide sont la Chine et l’Inde pour les moniteurs d’ischémie aiguë en raison de l’augmentation de la population et de la croissance des infrastructures. L’Australie devrait également afficher une croissance substantielle du marché de la surveillance ischémique.

autres conclusions clés du rapport suggèrent que

Le segment des moniteurs portables devrait connaître une croissance maximale avec un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision, en raison de l’accent accru mis sur les services ambulatoires et les premiers soins des accidents vasculaires cérébraux à travers le monde.

Les moniteurs de paillasse ont dominé le marché des moniteurs d’ischémie aiguë et devraient atteindre 1,26 milliard USD en 2028, à un TCAC de 7,7% au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’interventions chirurgicales cardiaques, d’une large base d’installation dans les hôpitaux, les centres cliniques et chirurgicaux de tous pays et l’attention croissante portée au développement des infrastructures de santé.

Le système d’application d’intervention chirurgicale a dominé le marché mondial des moniteurs d’ischémie aiguë en 2020. Le marché devrait atteindre 671,56 millions USD en 2028, avec un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que le nombre élevé d’interventions chirurgicales cardiaques à travers le monde, associés à une incidence croissante des maladies cibles, à l’amélioration du scénario de remboursement médical pour les accidents vasculaires cérébraux et aux progrès technologiques devraient soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus élevée avec un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision, en raison du développement actif des infrastructures dans les établissements de santé, de l’augmentation du tourisme médical dans la région, de la prévalence élevée des maladies et du scénario réglementaire favorable dans la région.

Paysage concurrentiel :

Les principaux acteurs dominants du marché adoptent diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les collaborations, les coentreprises et les lancements de produits pour acquérir une base solide dans le marché. La demande croissante de divers produits médicaux, l’adoption croissante des soins à domicile, le diagnostic au point de service, la forte demande de vaccins et de médicaments pour contrôler le COVID-19 devraient profiter aux principales entreprises tout au long de la période de prévision.

Segmentation du marché mondial des moniteurs d’ischémie aiguë :

Type de produit (chiffre d'affaires, millions USD ; 2020-2028)

portables de

paillasse

implantables/insérables

(chiffre d’

charge initiale

Intervention

chirurgicale Récupération chirurgicale

Soins intensifs

Salle d’urgence

longue durée

typeLe marché des moniteurs d’ischémie aiguë est largement divisé en 5 grandes régions, à savoir. Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique.

Perspectives régionales :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o BENELUX

ou Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Brésil

o Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o EAU

o Afrique du Sud

o Reste de MEA

Merci de lire notre lecture. Veuillez noter que nous proposons également un rapport personnalisé selon les exigences du client. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur la fonctionnalité de personnalisation et obtenir votre rapport personnalisé.

