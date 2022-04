Opportunités de croissance sur le marché de la culture hydroponique et acteurs clés internationaux (Thanet Earth, PEGASUS AGRITECH) | Prévisions jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial de la culture hydroponique :

En utilisant le plus excellent marché de la culture hydroponiquerapport d’enquête, il devient facile de mieux situer l’entreprise sur le marché en appliquant les connaissances acquises grâce à la recherche marketing pour développer une veille concurrentielle, et formuler et maintenir des stratégies commerciales génératrices de revenus. Le rapport a soigneusement compilé les informations pertinentes pour l’entreprise afin que les entreprises puissent se concentrer sur les segments de marché appropriés et se préparer aux évolutions et fluctuations futures du marché. Avec ce rapport marketing, les clients peuvent recevoir des éclaircissements sur les initiatives commerciales qui incluent des recherches exclusives sur les entreprises, des données sur les consommateurs et des stratégies supérieures axées sur les données. Le meilleur rapport d’étude de marché Hydroponique aide à éviter les risques de marché et d’investissement qui peuvent cartographier et profiler de manière exhaustive les concurrents ainsi que l’environnement macroéconomique.

Le modèle des cinq forces de Porter a été utilisé dans le rapport cohérent sur le marché de la culture hydroponique pour comprendre l’industrie en analysant cinq critères différents et le niveau de puissance, de menace ou de rivalité dans chaque domaine. Ces cinq mesures comprennent la rivalité concurrentielle, la menace de nouveaux entrants, la menace de substitution, le pouvoir de l’acheteur, le pouvoir du fournisseur. D’autre part, l’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) a été utilisée pour examiner les forces, les faiblesses et les opportunités et menaces externes au sein du marché. L’analyse SWOT met en évidence les domaines d’opportunités directs sur lesquels l’entreprise peut continuer, se développer, se concentrer et s’efforcer de surmonter.

Le marché mondial de la culture hydroponique devrait se développer à un taux de croissance annuel composé de 5,50 % sur la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’étude de marché, la culture hydroponique est une technologie respectueuse de l’environnement et avantageuse qui englobe le processus de croissance des plantes en utilisant des solutions nutritives minérales dans du sable, du gravier ou du liquide sans utiliser de sol. Il a été avalisé par les différents gouvernements et organisations non gouvernementales pour son profit en matière de sécurité alimentaire.

Le marché de la culture hydroponique est susceptible de gagner en croissance, car le rendement avancé par rapport aux pratiques agricoles conventionnelles est encore plus accentué après le déclenchement de la pandémie de Covid-19. En outre, les progrès rapides des technologies de test à travers le monde et l’exécution de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire ainsi que l’agriculture en environnement contrôlé aident à éliminer l’effet des facteurs externes sur la croissance des cultures devraient stimuler le marché de la culture hydroponique au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

En termes d’analyse géographique, l’APAC est en tête du marché de la culture hydroponique en raison de la forte adoption de la culture hydroponique en Corée du Sud, en Chine, en Australie et dans d’autres pays de la région. L’Europe devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’adoption croissante de la culture hydroponique en raison de l’industrialisation rapide et de la rareté des terres dans cette région particulière.

Principaux acteurs mondiaux :

1 Thanet Terre

2 PEGASUS AGRITECH

3 Growlife Inc

4 Royal Philips SA

5 Hydrodynamique Internationale

6 Culture hydroponique générale

7 Cercle A Fermes

8 VERTS PONIQUES

9 Terra Tech Corporation

10 Valoya

11 fermes villageoises

12 Hydrofarm LLC

13 LOGIQS BV

14 Viscon Hydroponique

15 ROCKWOOL International A/S

16 fermes lumineuses

17 AMHYDRO

18 GreenTech Agro LLC

19 Argus Control Systems Limited

20 Hydrille

Segmentation globale du marché Hydroponique :

Segmentation des types :

1 systèmes d’agrégats (EBB et système d’écoulement, système de goutte à goutte et système de mèche)

2 systèmes hydroponiques liquides (systèmes de culture en eau profonde, techniques de film nutritif (NFT) et aéroponique)

Segmentation de l’équipement :

1 HVAC

2 LED Grow Light

3 Système de contrôle

4 Système d’irrigation

5 Manutention de matériaux

6 Autres

Segmentation des types de cultures :

1 Légumes (feuilles vertes, poivrons, concombre, tomate et autres)

2 Fruits

3 Fleurs

4 Autres

Segmentation d’entrée :

1 Nutriments (NPK, oligo-éléments et autres)

2 Milieux de culture (argile, laine de roche, fibre de coco et autres)

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché de la culture hydroponique, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur la culture hydroponique, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Culture hydroponique Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial de la culture hydroponique : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de la culture hydroponique par régions

5 Analyse du marché mondial de la culture hydroponique par type

6 Analyse du marché mondial de la culture hydroponique par applications

7 Analyse du marché mondial de la culture hydroponique par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la culture hydroponique

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la culture hydroponique 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

