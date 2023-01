Opportunités de croissance futures du marché des films d’emballage BOPET 2022-2030

Le trieur optique implique un ensemble de systèmes automatisés dédiés qui se concentrent sur l’automatisation du processus de tri des produits solides, à l’aide de caméras ou de faisceaux laser. Le trieur optique est utilisé pour trier divers produits alimentaires tels que les semences agricoles, le café, la confiserie, les fruits, les céréales, les noix, la viande et les fruits de mer ; matériaux de recyclage tels que le plastique, les déchets organiques, le métal, le papier ; matériel minier comme les minéraux industriels et les métaux précieux. Les divers avantages d’un trieur optique comprennent l’augmentation de la productivité, la production de produits de haute qualité et la réduction des coûts de main-d’œuvre. Le marché mondial du trieur optique devrait croître au cours de la période de prévision, en 2022, la taille du marché du trieur optique était de XX millions et en 2030, il devrait atteindre XX millions avec un TCAC en croissance de XX%.

Dynamique du marché :

Les principaux moteurs du marché mondial des trieuses optiques comprennent l’augmentation de l’automatisation dans les industries afin d’augmenter la productivité et le besoin croissant de réduire les délais de livraison et de traitement dans l’industrie alimentaire. En outre, les réglementations et politiques gouvernementales strictes en matière de sécurité alimentaire et l’augmentation des coûts de main-d’œuvre qui en découlent stimulent considérablement le marché. Cependant, les investissements en capital élevés et les coûts d’exploitation et de maintenance en constante augmentation sont les principales contraintes du marché mondial des trieuses optiques.

Joueurs clés:

Le marché des trieuses optiques comprend des acteurs mondiaux et régionaux tels que AllgaierWerke GmbH, Binder + Co AG, Buhler AG, A/S Cimbria, CP Manufacturing, Inc., Greefa Italia GmbH, Key Technology, Inc., National Recovery Technologies LLC, Newtec A/S , Pellenc ST, Raytec Vision SpA., Satake Corporation, Sesotec GmbH, Steinert GmbH et Tomra Systems ASA, entre autres.

Segmentation du marché :

Le marché des trieurs optiques est divisé en fonction de la plate-forme, du type, de l’application et de la région. Sur la base du type, le marché est classé en caméra, laser, trieuse nir et caméra hyperspectrale et trieuses combinées. En outre, en fonction de la plate-forme, le marché est classé en ceinture, chute libre, voie et hybride. De plus, en fonction de l’application, le marché est segmenté en alimentation, recyclage et exploitation minière. Module de tri optique par région segmenté en Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. En 2017, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché des trieuses optiques en raison de l’adoption croissante de solutions intelligentes et de la croissance rapide de la numérisation.

Marché segmenté sur la base du type:

– Caméra

– Laser

– Trieur NIR

– Caméra hyperspectrale

– Trieurs combinés

Marché segmenté sur la base de l’application :

– Alimentaire

– Recyclage

– Mines

Marché segmenté sur la base de la plate-forme :

– Ceinture

– Chute libre

– Lane

– Hybride

Marché segmenté sur la base de la région :

– Amérique du Nord

• États-Unis

• Canada

• Mexique

– Europe

• Royaume-Uni

• Allemagne

• France

• Reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

• Chine

• Japon

• Inde

• Australie

• Reste de l’Asie-Pacifique

– Amérique latine

• Brésil

• Reste de l’Amérique latine

– Moyen-Orient et Afrique (MEA)

• Afrique du Sud

• Arabie saoudite

• Reste de la MEA