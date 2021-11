Opportunités de croissance du marché mondial des moteurs à roues alignées, principaux acteurs clés

Avec un dévouement et un engagement complets, le meilleur service et les meilleures recommandations possibles sont donnés aux clients via ce rapport d’étude de marché auquel on peut faire confiance en toute confiance. Des experts expérimentés et innovants de l’industrie évaluent les options stratégiques, élaborent des plans d’action gagnants et aident les entreprises à prendre des décisions critiques en matière de résultats. Avec une analyse systématique des problèmes, la construction de modèles et la recherche de faits, ce rapport d’étude de marché aide les entreprises à prendre des décisions et à gérer la commercialisation des biens et services. Le rapport contient des informations précises et à jour sur les demandes des consommateurs, leurs préférences et leurs goûts variables à propos d’un produit particulier.

La taille du marché des moteurs à roues est évaluée à 6 464,48 millions de dollars d’ici 2028 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 32,85 % sur la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des moteurs à roues fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Paysage concurrentiel :

Le rapport fournit une analyse de la part de marché au niveau de l’entreprise, qui a été dérivée sur la base des ventes annuelles et des revenus sectoriels de l’entreprise dans toutes les industries d’utilisation finale cibles. Le marché a été prévu sur la base de taux de change constants. Le rapport fournit des profils détaillés de la concurrence et des entreprises des principaux acteurs opérant sur le marché mondial.

Certains des principaux concurrents opérant sur le marché des moteurs intégrés sont : Protean, Elaphe Propulsion Technologies Ltd., ZIEHL-ABEGG, Printed Motor Works, NTN Corporation, e-Traction BV, DANA TM4 INC., ECOMOVE, NSK Ltd., TAJIMA MOTOR CORPORATION, YASA Limited, Schaeffler India Limited, Tesla,

et Volkswagen parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

*Remarque : Des sociétés supplémentaires peuvent être incluses sur demande.

Portée et taille du marché mondial des moteurs à roues alignées

Le marché des moteurs-roues est segmenté en fonction des composants, du type de refroidissement, du type de moteur, de la puissance de sortie, du type de propulsion et du type de véhicule. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Le marché des moteurs-roues est segmenté sur la base de composants en suspension, rotor et stator, roulements de roue et système de freinage régénératif.

Basé sur le type de refroidissement, le marché des moteurs-roues est segmenté en refroidissement par air et refroidissement liquide.

Sur la base du type de moteur, le marché des moteurs-roues est segmenté en moteur à flux axial et moteur à flux radial.

Sur la base de la puissance de sortie, le marché des moteurs-roues est segmenté en jusqu’à 60 kW, 60-90 kW et au-dessus de 90 kW.

Sur la base du type de propulsion, le marché des moteurs-roues est segmenté en véhicule électrique à batterie (BEV), véhicule électrique à pile à combustible (FCEV), véhicule électrique hybride (HEV) et véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV).

En fonction du type de véhicule, le marché des moteurs-roues est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Marché mondial des moteurs à roue : méthodologie de recherche

Un certain nombre de sources primaires et secondaires ont été consultées au cours de l’étude. Des entretiens approfondis ont été menés par nos analystes, et les renseignements et les informations obtenus ont été utilisés pour valider les informations obtenues grâce à la recherche secondaire. Le rapport comprend également une description des hypothèses et des acronymes utilisés à des fins de recherche. Les données recueillies ont été validées à l’aide de la méthode de triangulation pour offrir des informations quantitatives et qualitatives utiles sur le marché des moteurs à roues.

Un bref point de vue du marché proposé dans le rapport élucide les aspects macro-économiques qui influencent la croissance du marché des moteurs à roues motrices, qui comprend le taux de croissance du PIB mondial, les nouveaux projets dans les secteurs verticaux, le taux de croissance de diverses industries d’utilisation finale. Ce rapport constitue une véritable source d’informations sur le marché des moteurs à roues motrices, permettant aux lecteurs de prendre des décisions factuelles sur l’orientation future de leurs activités.

Marché mondial des moteurs à roue, par composants (suspension, rotor et stator, roulements de roue, système de freinage régénératif), type de refroidissement (refroidissement par air, refroidissement liquide), type de moteur (moteur à flux axial, moteur à flux radial), puissance de sortie (Up à 60 KW, 60-90 KW, au-dessus de 90 KW), type de propulsion (véhicule électrique à batterie (BEV), véhicule électrique à pile à combustible (FCEV), véhicule électrique hybride (HEV), véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)), Type de véhicule (voitures particulières, véhicule commercial), tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Analyse du marché géographique des moteurs à roues :

Le dernier rapport de veille économique analyse le marché des moteurs à roues en termes de portée du marché et de clientèle dans les principales régions géographiques du marché. Le marché des moteurs à roues peut être géographiquement divisé en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique . Cette section du rapport fournit une évaluation précise de la présence sur le marché des moteurs électriques dans les principales régions. Il définit la part de marché, la taille du marché, les ventes, le réseau de distribution et les canaux de distribution pour chaque segment régional.

Que vous réserve le rapport ?

– Taille et prévisions de l’ industrie : les analystes de l’industrie ont proposé des projections historiques, actuelles et attendues de la taille de l’industrie du point de vue des coûts et du volume

– Opportunités futures : dans ce segment du rapport, les concurrents des moteurs à roues motrices se voient proposer des données sur les aspects futurs que l’industrie des moteurs à roues motrices est susceptible de fournir

– Tendances et développements de l’industrie: ici, les auteurs du rapport ont parlé des principaux développements et tendances qui se déroulent sur le marché Moteurs In-Wheel et de leur impact prévu sur la croissance globale

– Étude sur la segmentation de l’industrie : une répartition détaillée des principaux segments de l’industrie des moteurs à roues alignées avec le type de produit, l’application et la verticale a été effectuée dans cette partie du rapport

– Analyse régionale: les fournisseurs du marché Moteurs à roue reçoivent des informations vitales sur les régions à forte croissance et leurs pays respectifs, les aidant ainsi à investir dans des régions rentables

– Paysage concurrentiel : cette section du rapport met en lumière la situation concurrentielle du marché des moteurs à roues en se concentrant sur les stratégies cruciales adoptées par les acteurs pour consolider leur présence au sein de l’industrie des moteurs à roues.

Table des matières:

1. Introduction

2 Méthodologies de recherche

3 Résumé exécutif

4 informations premium

5 Aperçu du marché

6 tendances de l’industrie

7 Conformité sur le marché des moteurs à roues

8 Marché mondial des moteurs à roues motrices , par service

9 Marché des moteurs à roues, par type de déploiement

10 Marché des moteurs à roues, par taille d’organisation

11 analyses du marché des moteurs à roues motrices, par verticale

12 analyses géographiques

13 paysages concurrentiels

14 profils d’entreprises détaillés

15 rapports connexes

