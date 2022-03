Opportunités de croissance du marché du système de lacet, principaux acteurs clés, perspectives et prévisions du secteur 2028

Ce rapport de recherche vous donnera des informations approfondies sur le marché Système de lacet et vous aidera également dans la prise de décision stratégique. Le document de recherche final est un document exhaustif de 150 pages. Tous nos rapports sont généralement achetés dans tous les secteurs par des cadres, des gestionnaires, des cadres supérieurs, des stratèges, des directeurs, des vice-présidents, des CXO, etc. et les aident à comprendre les tendances et l’analyse du marché, la concurrence, le paysage du secteur, la taille du marché, les revenus du marché. , prévisions, analyses, etc.

Principaux acteurs clés : – Bonfiglioli Riduttori SPA, Eaton, Hydratech Industries, Kor-Pak Corporation, NGC Gears, Seaglet Co., Ltd, Siemens, Svendborg Brakes, SIBRE., ZOLLERN GmbH & Co. KG

La sensibilisation accrue à l’utilisation des énergies renouvelables, l’augmentation des initiatives gouvernementales pour explorer les sources d’énergie éolienne et l’augmentation de la demande d’alimentation électrique font tous avancer le marché mondial des systèmes de lacet. De plus, une augmentation de la demande d’énergie éolienne, combinée à l’épuisement des réserves d’énergie naturelle, devrait propulser le marché vers l’avant. Cependant, le coût élevé de l’installation et l’investissement manufacturier élevé sont des facteurs limitant la croissance du marché. D’autre part, les progrès techniques devraient réduire les coûts de production et d’installation, ce qui se traduira par de nouvelles opportunités de croissance au cours de la période d’évaluation.

Le système de lacet est une partie ou une pièce d’équipement des éoliennes qui dirige le rotor de l’éolienne vers le vent. Ce mécanisme est responsable de la rotation de la nacelle de l’éolienne autour de l’axe de la tour. La nacelle d’une éolienne doit être correctement positionnée et orientée afin de produire toute l’énergie du vent. La sécurité de la roue éolienne et le dévissage automatique de la roue de turbine sont deux des principales fonctions du système de lacet. Un roulement de lacet, des freins de lacet et plusieurs entraînements de lacet sont inclus dans ce système. Il s’assure que la turbine est toujours face au vent afin d’optimiser la puissance de sortie. Une capture d’énergie plus élevée peut être obtenue en augmentant la sensibilité de la commande de lacet. Les systèmes de lacet présentent un certain nombre d’avantages, notamment une efficacité énergétique élevée, une robustesse supérieure, des modifications flexibles et des performances améliorées.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du système de lacet du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché du système de lacet dans ces régions.

