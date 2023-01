Opportunités de croissance du marché des adhésifs alimentaires et analyse des revenus de l’industrie des principaux acteurs, 2029

Data Bridge Market Research a analysé que le marché des adhésifs alimentaires était évalué à 6,2 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 8,68 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,30 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

Certains des acteurs clés du marché Adhésifs alimentaires sont :

Alltech (États-Unis)

DuPont (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

SMA (États-Unis)

Cargill (États-Unis)

FMC Corporation (États-Unis)

Cher ingrédient (États-Unis)

Gelita AG (Allemagne)

CP Kelco (États-Unis)

Avèbe (Pays-Bas)

Groupe Emsland (Allemagne)

Borregaard AS (Norvège)

DSM (Pays-Bas)

Kemin Industries, Inc. (États-Unis)

Bluestar Adisseo Co., Ltd. (Chine)

Dynamique du marché des adhésifs alimentaires

chauffeur

Croissance dans l’industrie des aliments composés

Pour résoudre les problèmes alimentaires et agricoles mondiaux, le secteur de l’alimentation animale est crucial. Afin d’améliorer la digestibilité des animaux, les fabricants d’aliments sont de plus en plus conscients de la nécessité d’augmenter la valeur nutritionnelle des produits alimentaires. La FAO estime que la production mondiale d’aliments composés est d’environ 1 milliard de tonnes par an. Les aliments composés sont un produit alimentaire fini fabriqué à partir de diverses matières premières et additifs. Les additifs alimentaires sont utilisés pour améliorer la valeur nutritionnelle, la durée de conservation et la qualité des aliments. L’industrie des aliments composés se développe rapidement et il est nécessaire de développer de nouveaux additifs pour le marché des aliments pour animaux.

Sensibilisation à la nutrition animale

Les liants alimentaires contribuent à l’amélioration des performances des animaux, à l’amélioration de la manipulation des matériaux et au contrôle des maladies, ce qui devrait stimuler la croissance du marché des liants alimentaires au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison de la sensibilisation croissante à la nutrition animale, la consommation de viande continue d’augmenter à l’échelle mondiale. D’autre part, les initiatives croissantes des fabricants pour pénétrer des marchés inexploités et la popularité croissante des solutions naturelles offriront diverses opportunités de croissance du marché des liants alimentaires au cours de la période de prévision.

Chance

L’augmentation substantielle des coûts des matières premières des liants alimentaires naturels tels que l’amidon, la lignine et le blé devrait stimuler la demande du marché des liants alimentaires, créant des opportunités pour les acteurs de l’industrie au cours de la période de prévision. L’augmentation de la population et du revenu disponible, associée aux avantages pour la santé, devrait faire augmenter la demande de protéines végétales et animales, ce qui exercera une pression sur les éleveurs (bovins et aquacoles). Les agriculteurs ne peuvent pas répondre à la demande croissante, créant des opportunités lucratives pour les fabricants de liants alimentaires.

esclavage

Les prix élevés des matières premières et les restrictions croissantes et les interdictions réglementaires constitueront des contraintes de marché pour la croissance des adhésifs alimentaires au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des adhésifs alimentaires fournit des informations détaillées sur les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les sources de revenus émergentes, les changements de marché Opportunités en termes de réglementation , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, domaines d’application et dominance, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des adhésifs alimentaires, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing des analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Voir le rapport complet, y compris la table des matières et les graphiques : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-feed-binders-market

Portée du marché mondial des adhésifs alimentaires

Le marché des liants alimentaires est segmenté en fonction du type et du type d’alimentation. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Ressource

la nature

Synthétique

Sur la base de la source, le marché des liants alimentaires est segmenté en naturel et synthétique.

bétail

la volaille

porc

Bétail

Animaux aquatiques_

chien et chat

autre

Basé sur le bétail, le marché des liants alimentaires est segmenté en volaille, porcs, bovins, animaux aquatiques, chiens et chats, et autres.

Types de

lignosulfonate

Gommes et Amidons Végétaux

Gélatine et autres hydrocolloïdes

mélasse

argile

autre

En fonction du type, le marché des liants alimentaires est segmenté en lignosulfonates, gommes et amidons végétaux, gélatine et autres hydrocolloïdes, mélasse, argile et autres.

application

mouiller

particules

s’effondrer

autre

Le marché des liants alimentaires est également segmenté en fonction de l’application. L’application est divisée en humide, granulaire, débris et plus encore.

Analyse régionale du marché Adhésifs alimentaires:

Le rapport de recherche sur le marché mondial des adhésifs alimentaires présente en détail les tendances actuelles du marché, un aperçu du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, tels que les stratégies de production, les plates-formes de développement et la gamme de produits. Selon nos chercheurs, même un petit changement dans un profil de produit peut faire des ravages sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (USA, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Quelles informations le rapport sur le marché des adhésifs alimentaires offre-t-il aux lecteurs?

➜ Adhésifs d’alimentation segmentés par type de produit, utilisation finale et région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et de l’état du marché

➜ Collaborations, projets R&D, acquisitions et lancements de produits pour chaque participant Feed Binders

➜ Détails des différentes réglementations mises en place par le gouvernement sur la consommation de Feed Binders

➜ Impact des technologies modernes telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial des liants d’alimentation.

Il y a 13 sections pour afficher le marché mondial de Adhésifs alimentaires:

Chapitre 1: Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre deux : Concurrence sur le marché des fabricants

Chapitre trois : Production par région

Chapitre quatre : Consommation régionale

Chapitre 5 : Production, revenus et part de marché par type

Chapitre 6 : Consommation par application, part de marché (%) et taux de croissance par application

Chapitre sept : Portraits et analyse complets des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, analyse des matières premières, frais généraux de fabrication régionaux

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre onze : Analyse des facteurs influençant le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion des études de marché sur les adhésifs alimentaires, annexe, méthodologie et source de données

