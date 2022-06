Opportunités de croissance du marché de l’utilisation et du stockage de la capture du carbone, principaux acteurs clés, perspectives et prévisions de l’industrie 2028

L’étude de marché sur l’utilisation et le stockage de la capture de carbone par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

La capture, l’utilisation et le stockage du carbone sont le processus de capture du dioxyde de carbone provenant de la combustion de carburant ou des processus industriels, le transport de ce CO2 par navire ou par pipeline, et soit son utilisation comme ressource pour créer des produits ou services de valeur, soit son stockage permanent en profondeur. dans les formations géologiques. Les technologies CCUS fournissent également la base de l’élimination du carbone ou des « émissions négatives » lorsque le CO2 provient de processus biosourcés ou directement de l’atmosphère. La demande mondiale pour le marché de la capture, de l’utilisation et du stockage du carbone est principalement motivée par l’accent croissant mis sur la réduction des émissions de CO2, le soutien aux initiatives gouvernementales et la demande croissante de techniques CO2-EOR. L’industrialisation rapide à travers le monde a entraîné une augmentation des émissions de dioxyde de carbone.

Le rapport fournit la taille actuelle du marché pour l’utilisation et le stockage du carbone, définit les tendances et présente des prévisions de croissance pour neuf ans de 2019 à 2028. 2020 est considérée comme l’année de base et 2021 à 2028 est l’année de prévision pour l’ensemble du rapport. Tous les chiffres du marché pour les revenus sont fournis en dollars américains. Le marché est analysé du côté de l’offre, compte tenu de la pénétration du marché du marché de l’utilisation et du stockage du carbone pour toutes les régions du monde.

Portée du rapport sur le marché Utilisation et stockage du captage du carbone:

Le rapport de recherche se concentre sur les tendances actuelles du marché, les opportunités, le potentiel futur du marché et la concurrence dans l’utilisation et le stockage de la capture de carbone en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud. L’étude fournit également des informations sur le marché et une analyse de l’utilisation et du stockage de la capture de carbone, mettant en évidence les tendances technologiques du marché, le taux d’adoption, la dynamique de l’industrie et l’analyse concurrentielle des principaux acteurs de l’industrie.

Le marché mondial de l’utilisation et du stockage de la capture de carbone est segmenté en fonction du déploiement, du composant, de la solution, de l’application et de la géographie. La segmentation dans cette étude de recherche a été finalisée après une recherche secondaire approfondie et une recherche primaire approfondie. En outre, le marché est également segmenté sur la base des produits proposés par les principaux acteurs du secteur afin de comprendre les terminologies spécifiques au marché largement utilisées. Ainsi, nous avons intégré les segments de la recherche et avons finalisé la segmentation du marché.

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur ‘Carbon Capture Utilization and Storage Market’ fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché de l’utilisation et du stockage du carbone:

Halliburton

Aker Solutions

Royal Dutch Shell Plc

Linde SA

ExxonMobil Corporation

Mitsubishi Heavy Industries Limited

Fluor Corporation

Honeywell International Inc.

Schlumberger Limitée

JGC Holdings Corporation.

Marché de l’utilisation et du stockage du captage du carbone segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Raison d’acheter

