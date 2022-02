Opportunités de croissance du marché de la production de chaleur et d’électricité bioliquides, principaux acteurs clés, perspectives et prévisions de l’industrie 2028

Ce rapport de recherche vous donnera des informations approfondies sur le marché de la production de chaleur et d’électricité par bioliquide et vous aidera également dans la prise de décision stratégique. Le document de recherche final est un document exhaustif de 150 pages. Tous nos rapports sont généralement achetés dans tous les secteurs par des cadres, des gestionnaires, des cadres supérieurs, des stratèges, des directeurs, des vice-présidents, des CXO, etc. et les aident à comprendre les tendances et l’analyse du marché, la concurrence, le paysage de l’industrie, la taille du marché, les revenus du marché. , prévisions, analyses, etc.

Le rapport comprend également les profils des principales sociétés du marché de la production de chaleur et d’électricité bioliquides, ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, les développements clés au cours des cinq dernières années.

Principaux acteurs clés : – Argent Energy, Bp, BTG Bioliquids BV, Ensyn Corporation, KRATON CORPORATION, MBP Solutions Ltd, Münzer Bioindustrie GmbH, Neste, Olleco, XBM LTD

Le marché mondial de la production de chaleur et d’électricité par bioliquides croît à un rythme important en raison du soutien croissant du gouvernement à l’énergie verte. La production croissante de bioliquides pour la production de chaleur et d’électricité fait partie des principaux facteurs de croissance du marché. La tendance croissante de divers pays à réduire les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique avec moins de consommation de combustibles fossiles augmente la croissance du marché. Les progrès technologiques pour convertir les matières premières en biocarburants liquides et l’augmentation des déchets de recyclage soutenant la production de bioliquides stimulent la croissance du marché. L’attention croissante et l’amélioration du cadre réglementaire pour les bioliquides et l’énergie propre créent une énorme opportunité de croissance pour le marché.

Le bioliquide est produit à partir de la biomasse pour l’application de la production de chaleur et d’électricité. Les bioliquides sont fabriqués à partir de déchets tels que des légumes usagés, de l’huile végétale et autres. Il offre divers avantages pour l’industrie de l’énergie et de l’électricité, tels qu’une densité énergétique élevée, une réduction des émissions de gaz à effet de serre, une réduction de la dépendance à l’essence et aux carburants diesel et la production de la demande d’électricité requise. Les bioliquides tels que le biodiesel et le bioéthanol deviennent une solution prometteuse et efficace pour les applications de génération de chaleur.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de la production de chaleur et d’électricité par bioliquide en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché de la production de chaleur et d’électricité bioliquides par chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

