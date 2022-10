Opportunités de croissance du marché de la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, demande et prévisions 2020-2027

Aperçu du marché

On a constaté une augmentation de la prévalence des maladies auto-immunes. Selon l’American Autoimmune Related Diseases Association, près de 50 millions d’Amériques ont été enregistrées comme souffrant de maladies auto-immunes en 2017. La cause du marché de la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique n’a pas encore été identifiée et peut survenir chez n’importe quel individu, quelle que soit sa constitution génétique. Cela a directement entraîné une augmentation de la recherche et du développement en ce qui concerne le traitement. Pour le marché de la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, la croissance devrait être induite par l’augmentation de la R & D liée aux médicaments dérivés du plasma. Plus récemment, en 2017, cela a abouti à l’approbation par la FDA d’un nouveau traitement intraveineux à base d’immunoglobulines de CIDP appelé Privigen. De plus, le marché est soutenu par la prise de conscience croissante de la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (CIDP). L’incidence croissante de ces maladies, combinée à l’intervention du gouvernement pour fournir un soutien aux patients souffrant de polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, stimulera la croissance du marché. Les politiques de remboursement favorables et l’implication des organisations à but non lucratif sont parmi les différents facteurs qui stimulent la croissance du marché.

Les maladies auto-immunes sont à la hausse, et le marché de la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique ne fait pas exception. Bien que la PIDC soit une maladie rare, sa prévalence a augmenté. La polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique est une maladie auto-immune rare dans laquelle le système immunitaire du corps attaque la myéline provoquant divers symptômes tels qu’un engourdissement, une faiblesse et un manque de certains réflexes. Market Research Future a consacré à étudier le marché dans toute son étendue pour la période de prévision entre 2018 et 2023. En 2017, le marché a atteint une valeur de marché de 2723,42 millions USD. MRFR constate que le marché mondial de la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique devrait enregistrer une croissance à un TCAC de 6,2%. Cette projection devrait conduire le marché vers une tendance à la hausse et se traduire par une valeur de marché de 3907,17 millions USD d’ici la fin de la période d’évaluation en 2027.

Le marché est confronté à quelques défis en ce qui concerne le coût élevé du traitement par immunoglobine intraveineuse (IgIV) ainsi que les divers effets secondaires associés au traitement par IgIV. Les effets secondaires courants comprennent les migraines, la fièvre légère, la myalgie et plusieurs autres. Cependant, en raison des activités de R&D constantes en cours, le marché est susceptible d’être témoin d’opportunités sous la forme de progrès dans les traitements CIDP. La prévalence croissante de la maladie a créé une forte demande de médicaments efficaces et d’options de traitement qui présentent un potentiel d’opportunité élevé pour les acteurs du marché.

Acteurs clés

L’étude de MRFR sur la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique comprend l’identification et l’analyse des différents acteurs du marché en concurrence sur le marché mondial. Les principaux concurrents comprennent Kedrion S.p.A, Octapharma, CSL Behring, Pfizer, Inc, Shire, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Momenta Pharmaceuticals, Baxter, Bio Products Laboratory Ltd., Grifols et Teijin Pharma Limited.

Segmentation du marché

La structure du marché qui a été déterminée par divers composants du rapport de MRFR a été segmentée sur la base du traitement et du diagnostic, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et de la région. Le traitement et le diagnostic de la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique ont été segmentés en traitement et diagnostic. Le segment de traitement qui détient la part la plus importante du marché est sous-segmenté en corticostéroïdes, immunoglobine intraveineuse (IgIV), plasmaphérèse (échange plasmatique), physiothérapie et autres. Le segment des traitements connaît également une croissance au TCAC le plus élevé de 6,32 % au cours de la période considérée en raison de la demande croissante de traitements efficaces pour le PIDC. Parmi les différents sous-segments, le sous-segment des IgIV a atteint un statut de leader en raison de la préférence pour les IgIV comme première ligne de traitement pour le PIDC.

La voie d’administration des médicaments contre la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique a été segmentée en voie orale, intraveineuse et autres. En raison de la forte préférence pour le traitement par IgIV qui pénètre directement dans la circulation sanguine pour réagir plus rapidement, le segment intraveineux par voie d’administration a à la fois acquis la plus grande part du marché et croît au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le segment intraveineux représente 85% de la part de marché totale, suivi par les oraux et autres.

Les utilisateurs finaux du marché de la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique ont été segmentés en cliniques neurologiques spécialisées, hôpitaux, laboratoires de recherche et universitaires, etc. Les hôpitaux ont amassé une part de 49% du marché mondial en raison de leur présence généralisée et de la préférence des patients pour les hôpitaux. Cependant, les patients voient de plus en plus la valeur des cliniques spécialisées où ils peuvent mieux comprendre leur maladie. Par conséquent, le segment des cliniques neurologiques spécialisées croît au TCAC le plus rapide de 6,49 % au cours de la période considérée.

Analyse régionale

Les principales zones géographiques couvertes par le rapport de MRFR comprennent les Amériques, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Le marché mondial de la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique a connu la plus forte présence sur le marché des Amériques. Détenant une part de 52% du marché mondial, les Amériques ont une position de leader sur le marché en raison de la présence d’un bassin important de patients souffrant de CIDP. De plus, la forte présence de plusieurs acteurs de premier plan sur le marché devrait révéler des opportunités de croissance. Le trouble de polyneuropathie démyélinisant inflammatoire chronique est très difficile à diagnostiquer car ses symptômes peuvent souvent être confondus avec d’autres maladies ou troubles. Les pays développés des Amériques disposent d’un système de santé très avancé qui facilite le diagnostic de la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique, soutenant ainsi la position sur le marché des régions.

Notamment, le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait également croître à un rythme important en raison de la présence d’économies émergentes où le secteur de la santé se développe rapidement. Les pays du Moyen-Orient, en particulier, devraient stimuler la croissance du marché.

Pendant ce temps, l’Asie-Pacifique est projetée comme le marché régional de la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique à la croissance la plus rapide à un TCAC de 7,03% au cours de la période considérée. La région dispose d’une disponibilité accrue de fonds pour les activités de recherche et de développement en raison de l’accent croissant mis sur les soins de santé et la réforme des soins de santé. De plus, la présence d’une expertise significative dans la région est susceptible d’encourager la croissance du marché dans les années à venir.

