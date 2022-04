Opportunités, croissance et prévisions du marché mondial du diagnostic des allergies pour la prochaine année à venir jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial des diagnostics d’allergies enregistre un TCAC sain de 12,60 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée à la prévalence croissante des maladies allergiques et à l’augmentation des dépenses de santé.

Marché mondial du diagnostic des allergies par produit et service (kits de dosage, instruments, services, consommables), tests (tests in vivo, tests in vitro), allergène (allergènes inhalés, allergènes alimentaires, allergènes médicamenteux, autres allergènes), utilisateur final ( Laboratoires de diagnostic, laboratoires hospitaliers, instituts de recherche universitaires, autres utilisateurs finaux), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Une allergie est une maladie d’hypersensibilité du système immunitaire. Les réactions allergiques se produisent lorsque le système immunitaire d’une personne réagit à des substances douces connues sous le nom d’allergènes dans l’environnement. Le diagnostic des allergies comprend des produits et des tests axés sur la détermination de l’existence d’allergènes, notamment des arachides, des mauvaises herbes, de l’herbe, du lait ou des médicaments, etc. dans les testeurs en examinant la présence d’anticorps développés par le système immunitaire.

Principaux concurrents du marché :

Parmi les principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des diagnostics d’allergies, peu sont Thermo Fisher Scientific Inc., Siemens, Danaher, Omega Diagnostics Group PLC, Hitachi Chemical Co., Ltd, bioMérieux SA, Stallergenes Greer, HOB Biotech Group Corp., Ltd. ., HYCOR Biomedical, Lincoln Diagnostics, Inc, EUROIMMUN AG, INDOOR Biotechnologies, Inc., Dr. Fooke Laboratorien GmbH, R-Biopharm AG, GA Generic Assays GmbH, Tecan Trading AG, Suisse, DST Diagnostische Systeme & Technologien GmbH, ROXALL Medizin GmbH, ALK, Parkway Pantai, Allergy Therapeutics, Astra Biotech GmbH, HAL Allergy BV, Theradiag, Demeditec Diagnostics GmbH entre autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial du diagnostic des allergies est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des diagnostics d’allergies pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Développements clés sur le marché :

En octobre 2018, iGenetic Diagnostics avait lancé TruTest Laboratories pour offrir des solutions de test rapides et précises. Les laboratoires sont équipés de diagnostics moléculaires, de séquençage de nouvelle génération et de cytogénétique. Le lancement avait permis à diverses personnes de choisir des tests spécifiques pour leur diagnostic. Le lancement avait fait de l’entreprise un leader sur le marché.

En juillet 2018, Thermo Fisher Scientific a lancé Phadia 200. Il s’agit d’un produit marqué CE et qui permet l’automatisation des tests en laboratoire pour le traitement des affections allergiques. Il peut effectuer jusqu’à 700 tests ImmunoCAP et EliA différents pour diagnostiquer l’allergie. Il a réduit le temps de manipulation manuelle. Le lancement avait répondu à la demande des laboratoires et s’était positionné comme un innovateur sur le marché.

Segmentation du marché :

Par allergène :- Allergènes alimentaires, allergènes inhalés, allergènes médicamenteux, et autres allergènes.

Sur la base du produit :- Consommables, kits de dosage et instruments.

Sur la base de test :- Tests in-vivo et tests in-vitro.

Sur la base de l’utilisateur final : – Laboratoires de diagnostic, hôpitaux, instituts de recherche universitaires et autres.

Sur la base de la géographie : – Amérique du Nord et Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. États-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Turquie, Russie, Chine, Inde, Corée du Sud, Japon, Australie, Singapour, Arabie saoudite, Afrique du Sud et Brésil, entre autres. En 2017, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché.

