Opportunités, croissance et prévisions du marché mondial de la radiothérapie pour la prochaine année à venir jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial de la radiothérapie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 8 654,95 millions USD. d’ici 2027. La prévalence croissante des maladies cancéreuses, la nouvelle technologie de radiothérapie pour le traitement du cancer, l’adoption croissante d’appareils et de procédures de radiothérapie et la préférence croissante pour les procédures non chirurgicales sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché de la radiothérapie au cours de la période de prévision.

Marché mondial de la radiothérapie, par type (radiothérapie par faisceau externe, radiothérapie interne, radiothérapie systémique/radiopharmaceutiques et autres), produit (radiothérapie par faisceau externe, produits de radiothérapie interne, logiciel de radiothérapie et autres), application (cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate) Cancer, cancer colorectal, lymphome, cancer du foie, cancer de la thyroïde, cancer du cerveau, cancer du col de l’utérus, cancer de la colonne vertébrale et autres), utilisateur final (hôpitaux, centres de radiothérapie, cliniques spécialisées et autres), canal de distribution (appel d’offres direct, vente au détail et autres ), Pays (États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie, Ukraine, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande , Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil,Argentine, Chili, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027

Les principaux facteurs de croissance de ce marché sont l’augmentation de l’incidence du cancer, l’acceptation croissante de la radiothérapie adaptative (ART), le bassin croissant de population gériatrique et le nombre croissant d’installations de traitement du cancer. Ces facteurs augmentent la demande d’appareils de radiothérapie. D’autre part, le coût élevé des équipements de radiothérapie et le manque de professionnels qualifiés peuvent entraver la croissance du marché.

Principaux moteurs du marché mondial de la radiothérapie:

Certains des principaux facteurs qui animent le marché du marché de la radiothérapie sont l’augmentation du nombre de patients atteints de cancer, l’augmentation de la population vieillissante, l’augmentation du nombre d’établissements de cancérologie ambulatoires et la demande croissante d’équipements de radiothérapie de meilleure qualité et le remplacement de produits obsolètes. L’un des principaux facteurs de croissance de ces dispositifs est dû aux besoins non satisfaits d’infrastructures de radiothérapie dans les économies émergentes et développées.

Le scénario réglementaire et le coût élevé de la radiothérapie sont les facteurs qui peuvent entraver la croissance de ce marché.

De nombreuses entreprises se concentrent de plus en plus sur les appareils de radiothérapie afin de renforcer leurs portefeuilles de produits sur le marché de la radiothérapie.

L’augmentation des niveaux de pleine conscience des patients en ce qui concerne le diagnostic précoce des infections stimulera le marché à l’avenir.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Radiothérapie

Le paysage concurrentiel du marché Radiothérapie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché de la radiothérapie.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la radiothérapie sont Varian Medical Systems, Inc., ProTom International, Mevion Medical Systems, VIEWRAY TECHNOLOGIES, INC. (une filiale de ViewRay), Siemens Healthcare GmbH, Elekta AB, Accuray Incorporated, IBA Worldwide, Eckert & Ziegler BEBIG, RaySearch Laboratories, Brainlab AG, Koninklijke Philips NV, GE Healthcare, Hitachi, Ltd., Advanced Accelerator Applications (une filiale de Novartis AG), Provision Healthcare., Nordion (Canada) Inc., Sumitomo Heavy Industries, Ltd. , CIVCO Radiotherapy (une filiale de Roper Technologies) et Isoray Inc parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché de la radiothérapie.

Par exemple,

En mai 2020, Elekta AB a lancé le nouveau produit Leksell Gamma Knife, un optimiseur de traitement de nouvelle génération pour la radiochirurgie stéréotaxique intracrânienne. Avec le lancement de nouveaux produits, la société a amélioré son portefeuille de produits et génère des revenus adéquats.

En septembre 2019, Siemens Healthcare GmbH a introduit deux systèmes CT dédiés Somatom go.Sim et Somatom go.Open Pro pour la planification de la radiothérapie. Le nouveau système rend la planification de la radiothérapie plus précise. Avec le lancement de nouveaux produits, la société a amélioré son portefeuille de produits et généré des revenus adéquats sur le marché.

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché des entreprises sur le marché de la radiothérapie, ce qui permet également à l’organisation d’améliorer son offre de radiothérapie.

Portée du marché mondial de la radiothérapie et taille du marché

Le marché mondial de la radiothérapie est segmenté en cinq segments notables basés sur le type, le produit, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché de la radiothérapie est segmenté en radiothérapie externe, radiothérapie interne, radiothérapie systémique/radiopharmaceutiques et autres. En 2020, le segment de la radiothérapie par faisceau externe devrait dominer le marché de la radiothérapie en raison de la forte adoption de la radiothérapie par faisceau externe pour le traitement du cancer du sein, du cancer du poumon, du cancer de la prostate, du cancer colorectal, du lymphome, du cancer du foie, de la thyroïde. cancer, cancer du cerveau, cancer du col de l’utérus et cancer de la colonne vertébrale, entre autres.

Sur la base du produit, le marché de la radiothérapie est segmenté en radiothérapie externe, produits de radiothérapie interne, logiciels de radiothérapie et autres. En 2020, le segment de la radiothérapie par faisceau externe devrait dominer le marché de la radiothérapie en raison de la demande croissante d’appareils de radiothérapie par faisceau externe tels que linac, protonthérapie, cyber-couteau, couteau gamma pour le traitement du cancer du sein, du cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer colorectal, lymphome, cancer du foie, cancer de la thyroïde, cancer du cerveau, cancer du col de l’utérus et cancer de la colonne vertébrale, entre autres.

Sur la base des applications, le marché de la radiothérapie est segmenté en cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer colorectal, lymphome, cancer du foie, cancer de la thyroïde, cancer du cerveau, cancer du col de l’utérus, cancer de la colonne vertébrale et autres. En 2020, le segment du cancer du sein devrait dominer le marché de la radiothérapie en raison de la prévalence croissante du cancer du sein dans le monde. Le cancer du sein est également le cancer le plus répandu chez les femmes dans le monde.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la radiothérapie est segmenté en hôpitaux, centres de radiothérapie, cliniques spécialisées et autres. En 2020, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché de la radiothérapie car la procédure de radiothérapie est réalisée en ambulatoire dans les hôpitaux qui prend normalement moins de 60 minutes et les hôpitaux sont l’un des premiers points de contact et l’option la plus fiable pour les patients. dans divers pays pour le traitement des maladies cancéreuses.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la radiothérapie est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. En 2020, le segment des appels d’offres directs devrait dominer sur le marché de la radiothérapie, car la plupart des hôpitaux, des centres de radiothérapie, des cliniques spécialisées, des centres de chirurgie ambulatoire et des organisations universitaires et de recherche préfèrent les appels d’offres directs pour rechercher les avantages de l’achat en gros, des remises et une disponibilité facile. de produits.

Paysage du marché mondial de la radiothérapie:

Varian Medical Systems, Inc. a dominé le marché de la radiothérapie, suivi par Elekta AB et Accuray, Inc. ainsi que d’autres CIVCO Medical Solutions, Brainlab AG, CR Bard, Inc., IsoRay Medical, Inc., Nordion, Inc., RaySearch Laboratories AB , PRECISIS AG, Mevion Medical Systems, Inc., TechnicasRadiofiscas SL, Hitachi, Ltd., Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, ProNova Solutions, LLC et ProTom International

Le marché de la radiothérapie par faisceau se développe avec le TCAC le plus élevé.

À l’échelle mondiale, la radiothérapie externe détient la part de marché la plus élevée. Cependant, les logiciels de radiothérapie se développent avec le TCAC le plus élevé.

