Opportunités, croissance et prévisions du marché du plasma sanguin pour l’année à venir jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché sur le plasma sanguin a une vue d’ensemble complète du marché, couvrant divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation en fonction de divers paramètres et le paysage dominant des fournisseurs. Avec ce rapport de marché, les entreprises peuvent se concentrer sur les données et les réalités de l’industrie, ce qui permet aux entreprises de rester sur la bonne voie. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels. Le vaste rapport sur le marché du plasma sanguin comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, la consommation de produits, l’environnement, l’innovation technologique, les perspectives d’avenir, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Marché mondial du plasma sanguin, par type (globuline hyperimmune, albumine, facteur VIII, facteur IX, immunoglobuline, autres), application (hypogammaglobulinémie, maladies d’immunodéficience, hémophilie, maladie de von Willebrand (vWD), autres applications), utilisateur final (hôpitaux, cliniques , autres utilisateurs finaux), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2025

Analyse du marché : marché mondial du plasma sanguin

Le marché mondial du plasma sanguin devrait atteindre 50,61 millions USD d’ici 2025, contre 25,97 millions USD en 2017, avec un TCAC de 10,0% au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport sur le marché contient des données pour les années historiques 2016, la base l’année de calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

Analyse concurrentielle : marché mondial du plasma sanguin

Le marché mondial du plasma sanguin est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché mondial de la surveillance continue de la glycémie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Par exemple : en 2018, Roche a lancé la carte de séparation plasma cobas. Cette nouvelle solution est un dispositif de prélèvement d’échantillons stable et facile à utiliser pour le test de la charge virale plasmatique VIH.

Principaux concurrents/acteurs du marché : marché mondial du plasma sanguin

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du plasma sanguin sont Olympus Corporation, Medivators Inc. (Cantel Medical Corp.), Getinge Group, STERIS Plc., Belimed AG (Metall Zug), Steelco SPA, Pfizer Inc., F. Hoffmann -La Roche Ltd, Merck & Co., Inc., Advanced Sterilization Products Services Inc. (Johnson & Johnson), Abbott Laboratories, Bayer AG, Alere Inc., Dickinson and Company, Bemis Company, Cantel Medical Corp., Covidien plc, Crosstex International, Inc., Danaher Corp., Diversey, Inc, Getinge Group, MMM Group, Purdue Pharma LP, Sealed Air Corp, Semperit AG Holding, Synergy Health plc

Définition du marché : marché mondial du plasma sanguin

Le plasma sanguin est la partie liquide du sang. Le plasma est utilisé comme milieu de transport pour fournir des nutriments aux cellules des divers organes du corps et pour transporter les déchets dérivés du métabolisme cellulaire vers les reins, le foie et les poumons pour excrétion Selon les statistiques, en 2015, le volume plasmatique total collecté était de 31 100 tonnes et l’albumine était le produit le plus rentable qui a été vendu 548 grammes à chaque millier de la population américaine. Selon les statistiques, en 2013, la demande de plasma dans le monde était d’environ 36 millions de litres et devrait augmenter jusqu’à 50 millions de litres d’ici 2020. Selon la Fédération mondiale de l’hémophilie (Enquête mondiale annuelle), environ 50 % de la la population hémophile mondiale vit en Inde. Selon les statistiques, en 2016, 184, 723 personnes ont reçu un diagnostic d’hémophilie. Selon la Plasma Protein Therapeutics Association, en 2016, la vente totale de plasma était d’environ 38 millions aux États-Unis. En raison de la forte population hémophile et d’autres cas, la demande de plasma sanguin augmente

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Augmentation de la prévalence des troubles potentiellement mortels, en particulier l’hémophilie.

Augmentation de l’adoption de produits dérivés du plasma sanguin.

Augmentation de la population gériatrique.

Sensibilisation accrue au don de sang et de plasma.

Coût élevé du traitement à base de dérivés plasmatiques.

Risques postopératoires associés à la thérapie de remplacement du plasma.

Segmentation du marché : marché mondial du plasma sanguin

Le marché mondial du plasma sanguin est segmenté en fonction du type, de l’application, de l’utilisateur final et de la géographie.

En fonction du type, le marché est sous-segmenté en albumine, facteur VIII, facteur IX, immunoglobuline, hyperimmunoglobuline et autres.

Sur la base des applications, le marché est sous-segmenté en hémophilie, hypogammaglobulinémie, maladies d’immunodéficience, maladie de Von Willebrand (vWD) et autres applications.

Basé sur l’utilisateur final, le marché est sous-segmenté en hôpitaux, cliniques, autres utilisateurs finaux.).

Sur la base de la géographie, le rapport sur le marché mondial du plasma sanguin couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil, entre autres. .

Développements clés sur le marché :

En 2018, Invitrx Inc. (États-Unis) a lancé un produit de plasma de sang de cordon contenant des protéines favorisant la plasticité qui peuvent avoir des effets anti-vieillissement qui augmentent la neurogenèse et la fonction cognitive.

En 2015, D-MARK BIOSCIENCES (Canada) a lancé le NucleoMag DNA Plasma qui est utilisé pour une récupération cohérente de l’ADN quel que soit le plasma et la détection compétitive d’échantillons d’ADN de faible abondance.

Portée du marché du plasma sanguin

Le marché des membranes médicales est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC ), les Émirats arabes unis, l’Égypte, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché du plasma sanguin sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type, le marché est segmenté en albumine, facteur VIII, facteur IX, immunoglobuline, globuline hyperimmune et autres. Sur la base des applications, le marché est segmenté en hémophilie, hypogammaglobulinémie, maladies d’immunodéficience, maladie de Von Willebrand (vWD) et autres applications. Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres utilisateurs finaux.

Le plasma sanguin est la partie liquide du sang qui transporte les cellules et les protéines dans tout le corps. Ils sont largement utilisés dans des applications telles que l’hypogammaglobulinémie, l’hémophilie, la maladie de Von Willebrand (vWD) et les maladies d’immunodéficience.

Pointeurs clés couverts par les tendances et prévisions de l’industrie du marché du plasma sanguin jusqu’en 2027

La taille du marché

Marché de nouveaux volumes de ventes

Volumes des ventes de remplacement sur le marché

Marché par marques

Volumes des procédures de marché

Analyse des prix des produits du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Marché des applications à venir

Étude sur les innovateurs du marché

