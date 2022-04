Opportunités, croissance et prévisions du marché du codage médical pour la prochaine année à venir jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial du codage médical devrait passer de sa valeur initiale estimée de 12,29 milliards USD à une valeur estimée de 26,63 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 10,15 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation des fraudes à l’assurance et des malentendus liés aux documents médicaux.

Principaux concurrents du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché du codage médical sont 3M, Aviacode Inc., Dolbey, Maxim Healthcare Services Inc, MRA Health Information Services, Oracle Corporation, PAREXEL International Corporation, Precyse Solutions LLC, STARTEK, Verisk Analytics, Inc., nThrive Inc, Nuance Communications, Inc., Optum Inc.

Définition du marché : marché mondial du codage médical

Dans le codage médical, les dossiers médicaux et la documentation tels que les notes du médecin, les résultats de laboratoire et radiologiques sont pris et transcrits en codes. La tâche des professionnels du codage médical est de s’assurer que les codes sont appliqués correctement ou non. Les étapes consistent à extraire les informations de la documentation, à attribuer les codes appropriés et à créer une réclamation à payer par les compagnies d’assurance. Le codage médical transforme les diagnostics, les procédures, les services médicaux et les équipements de soins de santé en codes alphanumériques médicaux universels.

Analyse compétitive:

Le marché mondial du codage médical est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché du codage médical pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

La croissance de la prévalence des services de codage médical dans les hôpitaux stimule le marché

La demande croissante de procédures de facturation standardisées stimule le marché

Contraintes du marché

Les préoccupations croissantes des consommateurs concernant la sécurité des données freinent la croissance de ce marché.

L’indisponibilité des professionnels formés et qualifiés limite le marché.

Développements clés sur le marché :

En novembre 2017, Aviacode a annoncé l’acquisition d’une société de codage médical basée à Hyderabad, en Inde, afin de pouvoir accéder aux codeurs médicaux certifiés AAPC et AHIMA. Cette acquisition les aidera à améliorer leur entreprise car ils généreront plus de revenus. Cela fournira aux joueurs une prestation de services de codage pour répondre à leurs besoins avec une gestion de codage éprouvée basée aux États-Unis

En décembre 2018, Optum Bank a annoncé avoir amélioré ses outils de données et d’analyse qui aideront le titulaire du compte à comprendre comment utiliser l’épargne de son compte d’épargne santé (HSA) afin qu’il puisse payer ses frais de santé. L’objectif principal est d’aider les gens à épargner davantage afin qu’ils puissent l’utiliser pour l’avenir.

