Opportunités, croissance et prévisions du marché des systèmes de solutions de surveillance des infections pour la prochaine année à venir jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché de classe mondiale étudie une évaluation approfondie des prévisions et des restrictions de croissance du marché. Les stratégies vont des lancements de nouveaux produits, des expansions, des accords, des coentreprises, des partenariats aux acquisitions. Ce rapport comprend une connaissance approfondie et des informations sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché et explique également les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT. Le rapport d’analyse du marché mondial sert beaucoup à l’entreprise et offre une solution aux questions commerciales les plus difficiles. Lors de la création du rapport, la recherche et l’analyse ont été effectuées en une seule étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins de l’entreprise et du client.

Le rapport d’analyse de marché inclut les fluctuations de la valeur du TCAC par rapport à la hausse ou à la baisse pour la certaine période de prévision. Les données collectées pour produire ce rapport de l’industrie sont basées sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les points saillants essentiels de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives futures du secteur. De plus, les tendances croissantes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités du marché sont reconnus et analysés de manière factuelle lors de la génération de ce rapport. Grâce à l’utilisation d’outils et de techniques bien établis dans le rapport de première classe, les informations complexes sur le marché sont transformées en une version plus simple.

Le marché mondial des systèmes de solutions de surveillance des infections devrait passer de sa valeur initiale estimée de 343,45 millions USD en 2018 à une valeur estimée de 966,04 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 13,8% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse du marché peut être attribuée aux initiatives gouvernementales de prévention des infections nosocomiales qui agiront comme un moteur majeur du marché au cours de la période de prévision.

Téléchargez gratuitement un exemple de copie PDF du rapport @ https://databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-infection-surveillance-solutions-systems-market

Analyse compétitive:

Le marché mondial des systèmes de solutions de surveillance des infections est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des systèmes de solutions de surveillance des infections pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché des systèmes de solutions de surveillance des infections sont BD., Premier, Wolters Kluwer, Baxter, GOJO Industries, Inc., Atlas Development Corporation, Deb Group Ltd, HyGreen, Inc., RL Solutions, Baxter International Inc. et Truven Health Analytics.

Définition du marché: marché mondial des systèmes de solutions de surveillance des infections

La surveillance des infections nosocomiales est l’étape la plus importante pour identifier les facteurs locaux de la charge des infections nosocomiales. Les systèmes de surveillance des infections sont destinés à surveiller et à gérer en permanence les données des IAS pour l’évaluation de la santé publique, la détection précoce des maladies et pour assurer l’exécution appropriée des mesures préventives.

Selon la FDA, chaque année, près de 1 patient hospitalisé sur 25 aux États-Unis est détecté avec au moins une infection liée aux soins hospitaliers.

Selon l’OMS, l’événement indésirable le plus fréquent dans la prestation des soins de santé est les infections associées aux soins de santé et sur 100 patients hospitalisés, près de 7 dans les pays développés et 10 dans les pays en développement recevront un diagnostic d’au moins une infection associée aux soins de santé.

Près de 30 % des patients dans les unités de soins intensifs (USI) sont touchés par au moins une infection nosocomiale, dans les pays à revenu élevé.

Les nouveau-nés courent un risque plus élevé de contracter une infection nosocomiale dans les pays en développement, avec des taux d’infection trois à 20 fois plus élevés que dans les pays à revenu élevé.

Facteurs de marché

Le nombre croissant d’infections nosocomiales (IAS) stimule le marché

Les innovations et les progrès constants dans l’industrie agiront comme un moteur majeur du marché

L’augmentation des dépenses de santé stimule également le marché

Contraintes du marché

Le coût élevé des logiciels de surveillance freine la croissance du marché

La réticence à adopter des outils de soins de santé avancés freine la croissance du marché

Table des matières: Marché des systèmes de solutions de surveillance des infections

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Systèmes de solutions de surveillance des infections

Partie 04 : Dimensionnement du marché des systèmes de solutions de surveillance des infections mondiales

Partie 05 : Segmentation du marché des systèmes de solutions de surveillance des infections mondiales par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Continuez. .

Pour une table des matières détaillée @ https://databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-infection-surveillance-solutions-systems-market

Développements clés sur le marché :

En septembre 2018, Wolters Kluwer a lancé Sentri7, un dernier type de solution de surveillance. La solution donnera aux hôpitaux des outils et des ressources pour faire face aux défis cliniques nouveaux et émergents et aidera également à lutter contre les bactéries résistantes aux antibiotiques qui pèsent sur la sécurité des patients et les coûts hospitaliers. Ce lancement de produit révolutionnaire aidera l’entreprise à rivaliser avec les autres acteurs du marché.

En juin 2014, CareFusion a lancé l’applicateur ChloraPrep 1 ml, le pansement ChloraShield IV, le connecteur sans aiguille MaxZero pour la prévention des infections. Ces produits aideront à réduire la contamination de surface ou la présence de micro-organismes qui peuvent potentiellement entraîner des infections lors des séjours et des procédures hospitalières. Ce lancement de produit aidera l’entreprise à renforcer sa présence sur le marché.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des systèmes de solutions de surveillance des infections sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475