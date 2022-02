Opportunités commerciales du marché mondial de la gestion de flotte et stratégies futures avec les principaux fournisseurs

Dans cette industrie en pleine révolution, l’étude de marché ou la recherche secondaire est le meilleur moyen de collecter rapidement des informations et ici, ce rapport d’étude de marché joue un rôle essentiel. Ce rapport d’étude de marché aide à rester à jour sur l’ensemble du marché et met également en lumière une vision holistique du marché. Avec ce rapport de marché, des informations et des réalités de cette industrie peuvent être acquises, ce qui aide à maintenir l’entreprise sur la bonne voie. Ce rapport de marché effectue des estimations sur l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités clés, les défis, les risques du marché, les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter.

La taille du marché de la gestion de flotte est évaluée à 57,94 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 19,45% sur la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la gestion de flotte fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Les acteurs clés présentés dans le rapport comprennent

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la gestion de flotte sont Robert Bosch GmbH, Continental AG, DENSO CORPORATION, HARMAN International, ARI Fleet Management Company, IBM, Cisco Systems, Inc., Siemens AG, TomTom International BV., Azuga, AT&T Intellectual Property , Chevin Fleet Solutions, Donlen, Geotab Inc., Inseego Corp., NEXTRAQ, LLC, Trimble Inc., Verizon, Sierra Wireless et Zonar Systems., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le rapport sur le marché de la gestion de flotte propose les points suivants:

Key Market Segmentation

Basé sur les composants, le marché de la gestion de flotte est segmenté en solutions et services. La solution a en outre été segmentée en gestion des opérations, gestion des performances, maintenance et diagnostic des véhicules, analyse et reporting de la flotte et autres. D’autres ont été subdivisés en gestion des accidents et en gestion des péages. Les services ont en outre été segmentés en services après-vente, services d’inspection des réclamations, services de suivi / suivi des véhicules et gestion de la relation client (CRM).

Basé sur le mode de déploiement, le marché de la gestion de flotte est segmenté en sur site, cloud et hybride.

Sur la base du type de flotte, le marché de la gestion de flotte est segmenté en flottes commerciales et en voitures particulières. Les flottes commerciales ont en outre été segmentées en véhicules utilitaires légers et en véhicules utilitaires moyens et lourds. Les voitures particulières ont en outre été segmentées en véhicules à moteur à combustion interne et véhicules électriques.

Sur la base du type de gestion, le marché de la gestion de flotte est segmenté en gestion des conducteurs, gestion des actifs et gestion des opérations.

Sur la base du type de connectivité, le marché de la gestion de flotte est segmenté en navigation par satellite et système cellulaire.

Le marché de la gestion de flotte est segmenté sur la base de l’utilisateur final dans les domaines du transport et de la logistique, de l’automobile, de la construction, de la fabrication, des services publics, de la vente au détail, du gouvernement et autres.

Raisons d’acheter le rapport :

Highlights Following Key Factors of Fleet Management Market:

