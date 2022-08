Opportunités commerciales du marché des emballages en plastique par principaux acteurs, croissance des revenus supplémentaires et perspectives des tendances jusqu’en 2029

En utilisant quelques étapes ou un certain nombre d’étapes, le processus de formulation du rapport d’étude de marché sur les emballages en plastique commence avec les conseils d’experts. Ce rapport de l’industrie contient un chapitre sur le marché mondial des emballages en plastique et toutes ses entreprises liées avec leurs profils, qui présente des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Ce rapport de marché rend l’organisation armée de données et d’informations générées par des méthodes de recherche solides. Le document sur le marché des emballages en plastique contient une analyse de fond complète de l’industrie, qui comprend une évaluation du marché parental.

Analyse et taille du marché

Au cours des dernières années, l’industrie de l’emballage a connu une croissance importante. De plus, en raison de la demande croissante dans les secteurs d’utilisation finale tels que l’alimentation, les boissons, les cosmétiques et les soins personnels, et les produits pharmaceutiques, le marché des emballages en plastique souple devrait augmenter considérablement à l’avenir. Au cours de la période de prévision, une augmentation du commerce de détail moderne, des revenus élevés des consommateurs et une accélération des activités de commerce électronique, en particulier dans les pays émergents, devraient stimuler le marché des emballages en plastique souple.

Le marché mondial des emballages en plastique était évalué à 361,10 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 484,39 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,74 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Les plastiques sont utilisés pour emballer des produits tels que des aliments, des boissons, de l’huile et d’autres liquides. Les plastiques sont largement utilisés en raison de leurs hautes performances, de leur faible coût et de leur longue durée de vie. Les plastiques peuvent être de différentes qualités et combinaisons de matériaux selon le type de matériau déplacé, comme le polyéthylène, le polypropylène , le polychlorure de vinyle, entre autres.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des emballages en plastique sont

Smurfit Kappa (Irlande)

Mondi (Royaume-Uni)

BASF SE (Allemagne)

WestRock Company (États-Unis)

Géorgie-Pacifique (États-Unis)

Metabolix (États-Unis)

Cereplast (États-Unis)

NatureWorks LLC (États-Unis)

Mitsubishi Chemical Corporation (Japon)

Biome Bioplastics (Royaume-Uni)

Plantic (Australie)

BIO-ON (Italie)

Danimer Scientific (États-Unis)

Novamont SpA (Italie)

TORAY INDUSTRIES, INC. (Japon)

Indochine Bio Plastics (ICBP) Sdn. Bhd (Malaisie)

TianAn Biologic Materials Co. Ltd. (Chine)

Minima Global SA (Suisse)

GROUPE CLONDALKIN (Pays-Bas)

Cargill, Incorporated (États-Unis)

Dynamique du marché des emballages en plastique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Avantages des emballages en plastique

La forte demande de produits pratiques a augmenté en raison des modes de vie occupés, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de packs flexibles. Les emballages en plastique souple utilisent moins de ressources et d’énergie pour emballer ; Par conséquent, les emballages souples sont moins chers et occupent 35 % d’espace en rayon en moins, ce qui les rend plus rentables que d’autres types d’emballages. Les emballages en plastique réduisent les déchets de produits tout en prolongeant la durée de conservation. Par exemple, les bananes emballées dans des emballages en plastique souple mûrissent plus lentement, ce qui prolonge leur durée de conservation. Ce type d’emballage peut être réalisé avec le moins d’emballage possible, ce qui réduit les coûts d’entreposage et de transport tout en préservant ou en améliorant la protection du produit.

En outre, des facteurs tels que le faible coût et l’excellente imprimabilité associés au plastique propulseront davantage le taux de croissance du marché des emballages en plastique. De plus, le revenu élevé des consommateurs associé à l’accélération des activités de commerce électronique, en particulier dans les économies émergentes, sont d’autres déterminants de la croissance du marché qui devraient soutenir la croissance du marché.

Opportunités

Innovations et sensibilisation

L’introduction de solutions innovantes, telles que les emballages actifs, les emballages sous atmosphère modifiée, comestibles et bioplastiques, offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la sensibilisation aux maladies d’origine hydrique élargira davantage la croissance future du marché des emballages plastiques.

Portée du marché mondial des emballages en plastique

Le marché des emballages en plastique est segmenté en fonction du type, de la technologie, du type de matériau et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Plastiques rigides

Bouteilles et bocaux

Canettes

Plateaux et contenants

Bouchons et fermetures

Les autres

Plastiques souples

Wraps et Films

Sacs

Pochettes

Les autres

Technologie

Moulage par injection

Extrusion

Soufflage

Thermoformage

Les autres

type de materiau

Polypropylène

Polyéthylène

Chlorure de polyvinyle

Polystyrène

Alcool d’éthylène vinylique

Bio-plastique

Polyéthylène téréphtalate

Polyamide

Les autres

Application

Aliments et boissons

Industriel

Produits menagers

Soins personnels

Médical

Les autres

Analyse/aperçus régionaux du marché des emballages en plastique

Le marché des emballages en plastique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de matériau, utilisateur final et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des emballages en plastique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la forte demande d’emballages en plastique en fibrociment dans la région. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison de la présence prédominante d’acteurs du marché des emballages en plastique en fibrociment dans la région. De plus, l’exigence élevée pour la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux stimule également la demande régionale.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché mondial des emballages en plastique. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnel renommé dans l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle des 5 forces de Porter.

Le rapport comprend également le scénario réglementaire dans l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées à ce secteur dans diverses zones géographiques.

Le rapport contient également l’analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, l’outil de positionnement concurrentiel de l’analyste.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché des emballages en plastique :

• Introduction : Elle comprend les objectifs et la portée de l’étude et fournit les points saillants des principaux segments de marché et des acteurs couverts.

• Résumé analytique: il couvre les tendances de l’industrie avec une forte spécialisation dans les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la part de marché par régions et la taille et la croissance du marché des emballages en plastique par régions.

• Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de fondation des entreprises et les zones desservies, la base de formulation et les revenus des acteurs clés.

• Répartition par segment de marché : cette section fournit des détails sur la taille du marché par produit et application.

• Marché mondial de l’emballage en plastique, par analyse géographique : toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur l’idée de la taille du marché par produit et application, les acteurs clés et les prévisions du marché de l’emballage en plastique.

• Profils des acteurs internationaux : ici, les acteurs sont évalués en fonction de leur marge de profit, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

• Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

• Annexe : elle comprend des détails sur l’approche de la recherche et de la méthodologie, la méthodologie de la recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

