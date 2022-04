Opportunités commerciales du marché des aliments biologiques, tendances futures et analyse des principaux acteurs et prévisions 2028

Reports and Data a publié un nouveau rapport intitulé Rapport d’étude de marché mondial sur les aliments biologiques qui surveille de près l’évolution des tendances du marché, ainsi que la taille des segments individuels et les perspectives globales de l’industrie. L’élaboration détaillée du marché mondial des aliments biologiques a été fournie en appliquant des techniques d’analyse de l’industrie telles que SWOT et la technique à cinq de Porter. Collectivement, ce rapport de recherche offre une évaluation fiable du marché mondial pour présenter le cadre global des entreprises.

La taille du marché mondial des aliments biologiques devrait atteindre 12,60 milliards USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’adoption croissante de pratiques d’agriculture biologique pour répondre aux préoccupations croissantes des consommateurs concernant la santé animale et la contamination des produits est un facteur clé de la croissance des revenus du marché. La demande croissante de produits alimentaires biologiques, la croissance de l’élevage biologique et le besoin croissant d’améliorer la santé et la performance du bétail sont d’autres facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

La section paysage concurrentiel du rapport traite en détail de la vue d’ensemble de l’entreprise, du portefeuille de produits et de services, des plans d’expansion commerciale, de la capacité de production et de fabrication, de la situation financière et de la position sur le marché mondial. Il met également en lumière les récentes fusions et acquisitions, collaborations, partenariats, transactions d’entreprises et gouvernements, accords et lancements de produits.

Télécharger l’exemple PDF pour ce rapport de recherche @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3971

Acteurs clés :

Les principales entreprises opérant sur le marché comprennent Cargill, BernAqua, Country Heritage Feeds, ForFarmers, SunOpt, Ranch-Way Feeds, Aller Aqua, Purina Animal Nutrition LLC, Scratch and Peck Feeds, K-Much Feed Industry Co., Ltd., The Organic Feed Company, B&W Feeds, Feedex Companies, Country Junction feed et Green Mountian Feeds, entre autres.

Voici quelques points saillants du rapport :

Le segment des céréales et des céréales devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la production de cultures à haut rendement telles que le blé, l’orge et le maïs à travers le monde. Les aliments biologiques contiennent principalement du blé, de l’orge et du maïs, ce qui devrait contribuer davantage à la croissance des revenus de ce segment.

Le segment des granulés devrait représenter une part importante des revenus sur le marché mondial au cours de la période de prévision. La croissance régulière peut être attribuée à la forme de granulés étant la forme la plus largement préférée d’aliments biologiques. Cette forme est facile à nourrir les animaux et est pratique à stocker.

Le segment de la volaille devrait enregistrer un TCAC important au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de viande biologique et de la consommation croissante de viande de volaille dans le monde entier. Les préoccupations croissantes concernant la santé et la productivité animales et la sensibilisation croissante aux avantages des aliments biologiques dans le secteur de la volaille sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus de ce segment.

L’Amérique du Nord devrait représenter environ 30% de la part des revenus sur le marché mondial au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité croissante des additifs alimentaires autorisés, du soutien financier croissant des gouvernements aux agriculteurs adoptant des pratiques d’agriculture biologique et de la forte présence d’acteurs clés du marché dans les pays de la région.

Demande de rapport personnalisé @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3971

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des aliments biologiques en fonction du type, de la forme, du bétail et de la région:

Tapez Outlook (Volume, Kilo Tonnes; Chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Céréales & Céréales

Oléagineux

Fourrage

Autrui

Perspectives de formulaire (Volume, Kilo Tonnes; Chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Granulés

S’ émiette

Mashes

Perspectives du bétail (volume, kilotonnes; Chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Volaille

Ruminants

Porc

Animaux aquatiques

Autrui

Acheter le rapport Premium @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/3971

Perspectives régionales (volume, kilotonnes; Chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Amérique du Nord États-Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Royaume-Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique Latine Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite E.A.U. Afrique du Sud Reste de la MEA



Obtenir le rapport complet @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/organic-feed-market

Réponses aux questions clés :

Laquelle de ces régions – Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique – domine la part de marché?

Quel est le résultat de l’analyse d’impact de la COVID-19 réalisée dans le rapport?

Quelles sont les estimations de revenus pour chaque région du marché Aliments biologiques?

Quelle est l’évaluation actuelle du marché de chaque région et la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision?

Quel est le taux de croissance prévu du marché mondial des aliments biologiques?

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Parcourir plus de rapports:

Marché des ingrédients bioactifs

Marché du jambon bouilli

Marché des substituts de bicarbonate de soude

Marché du colostrum bovin

À propos des rapports et des données :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, dans tous les secteurs et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant une recherche pertinente et factuelle dans de nombreux secteurs, notamment les soins de santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Rapports et données dispose d’une solide base d’analystes expérimentés issus de divers domaines d’expertise.

Contactez-nous:

Jean-Édouard

Responsable du développement des affaires

Rapports et | de données Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Blogue : https://www.reportsanddata.com/blogs