Opportunités commerciales du marché de l’emballage intelligent, tendances actuelles et analyse de l’industrie, stratégie de tarification, recherche sur les dernières technologies, planification et prévisions de nouvelles opportunités 2028 |

Data Bridge Market Research a récemment ajouté une recherche concise sur le marché mondial des emballages intelligents – Tendances et prévisions de l’industrie. Un rapport fiable sur le marché mondial des emballages intelligents contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer l’industrie ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. De plus, ce rapport de marché gagnant fournit également un profil stratégique des principaux acteurs du secteur, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché. Un rapport de recherche de grande envergure agit comme une colonne vertébrale pour le succès des entreprises dans n’importe quel secteur.

Le marché des emballages intelligents devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 6,58 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

L’emballage intelligent est essentiellement un emballage intégré à différentes technologies telles que les biocapteurs et la technologie d’identification par radiofréquence. Il s’agit d’un ensemble de méthodes d’emballage avancées et de l’intégration de diverses méthodes technologiques innovantes applicables à l’emballage de contenus de nature sensible et nécessitant une meilleure traçabilité. Les solutions d’emballage intelligentes permettent aux consommateurs de recueillir de plus amples informations sur la qualité et la fraîcheur du contenu, ce qui contribue à améliorer les niveaux de commodité et de sécurité et peut même prolonger la durée de conservation globale du contenu de manière efficace.

La demande croissante de solutions d’emballage à température contrôlée de la part des industries agro-alimentaires et pharmaceutiques en raison de leur contenu sensible à la température est à l’origine de la croissance de la valeur marchande. De plus, les entreprises qui sont dans ce secteur utilisent de nos jours des étiquettes pour l’identification des pièces, une image de marque qui incite davantage à la demande du marché. Cependant, les coûts élevés de mise en œuvre et de production créeront initialement des obstacles au taux de croissance du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des emballages intelligents comprennent:

3M

Air scellé

Bemis Company, Inc.

Point Five Packaging, LLC

Mocon Danemark Holding ApS

Technologie Praxair, Inc.

Amcor plc

Société Avery Dennison

Société RR Donnelley & Sons

Stora Enso

DuPont de Nemours, Inc.

Instruments thermiques américains

couronne

Ampacet Corporation

Multisorb

Timestrip UK Ltd.

Groupe ULMA

Société WestRock

RPM

LCR Hallcrest

Les principales questions auxquelles répond le rapport sont énumérées ci-dessous :

>Quels sont les principaux facteurs qui stimulent l’expansion du marché Emballage intelligent ?

>Quelle est la demande actuelle du marché et quelles sont les possibilités de croissance future ?

>Qui sont les acteurs les plus puissants du marché mondial ?

Le marché de l’emballage intelligent est segmenté en fonction du type, de la technologie d’emballage, de la fonctionnalité d’emballage et de la verticale de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Le marché des emballages intelligents sur la base du type a été segmenté en emballages actifs, emballages intelligents, emballages interactifs, emballages à perméabilité contrôlée et emballages sous atmosphère modifiée. Les emballages actifs ont été segmentés en antimicrobiens , épurateurs de gaz, contrôle de l’humidité, contrôle de la corrosion et autres. Les piégeurs de gaz sont en outre segmentés en piégeurs d’oxygène, piégeurs et générateurs de dioxyde de carbone et piégeurs d’éthylène (éthane). L’emballage intelligent est sous-segmenté en tant qu’indicateurs et dispositifs de suivi. Les indicateurs sont ensuite subdivisés en indicateurs temps-température, indicateur de gaz, indicateurs de qualité et encre thermochromique. Les dispositifs de suivi sont également segmentés en détection d’identification par radiofréquence (RFID) et communication en champ proche (NFC). L’emballage sous atmosphère modifiée a été segmenté en emballage sous atmosphère modifiée active et en emballage sous atmosphère modifiée passive.

Sur la base de la technologie d’emballage, le marché a été classé en indicateurs, capteurs et supports de données. Les capteurs ont été subdivisés en biocapteurs et capteurs de gaz. Les supports de données ont été sous-segmentés en codes à barres, détection d’identification par radiofréquence (RFID), codes matriciels 2D, codes de réponse rapide et codes matriciels augmentés.

Basé sur la fonctionnalité de l’emballage, le marché de l’emballage intelligent comprend la protection, le confinement, la communication et la commodité.

Le marché des emballages intelligents a également été segmenté en fonction de l’utilisation finale verticale dans les aliments, les boissons, les soins de santé, les soins personnels, l’automobile, la logistique et autres. D’autres consistent en des produits électroniques.

Certains des principaux points forts des couvertures Toc : –

introduction

Hypothèses et méthodologie de recherche

Résumé

Aperçu du marché

Idées clés

Analyse et prévisions du marché mondial des emballages intelligents, par produit

Analyse et prévisions du marché mondial des emballages intelligents, par détecteur

Analyse et prévisions du marché mondial des emballages intelligents, par technologie

Analyse et prévisions du marché mondial des emballages intelligents, par application

Analyse et prévisions du marché mondial des emballages intelligents, par utilisateur final

Analyse et prévisions du marché mondial des emballages intelligents, par région

Analyse et prévisions du marché des emballages intelligents en Amérique du Nord

Analyse et prévisions du marché des emballages intelligents en Europe

Analyse et prévisions du marché des emballages intelligents en Asie-Pacifique

Analyse et prévisions du marché des emballages intelligents en Amérique latine

Analyse et prévisions du marché des emballages intelligents au Moyen-Orient et en Afrique

Paysage concurrentiel

Avantages clés:

Gagnez du temps et des ressources nécessaires à la recherche de niveau d’entrée en obtenant un aperçu des principaux acteurs et segments du marché mondial de l’emballage intelligent.

Le rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir sur le marché mondial.

Les principales conclusions et recommandations présentées dans le rapport mettent l’accent sur les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Emballage intelligent, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus du marché.

Obtenez des informations cruciales sur les tendances et les perspectives du marché mondial et sur les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

