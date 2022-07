Opportunités commerciales du marché de la médecine du sport, rapport d’analyse du paysage concurrentiel et de l’industrie d’ici 2030

Le marché mondial de la médecine du sport devrait atteindre 8,05 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La médecine sportive est généralement prise pour prévenir les blessures et aussi pour la guérison, la récupération et la restauration des blessures chez les athlètes pendant les sports/jeux. Les produits sont utilisés par les athlètes pour améliorer leur condition lors de blessures et pour prévenir la progression future des blessures.

L’augmentation de la prévalence des blessures sportives est un facteur majeur dans la croissance du marché. Les blessures comprennent divers types de foulures et d’entorses. Il comprend également la spondylolyse et le spondylolisthésis, les dards, les lésions discales et la maladie de Scheuermann. La médecine du sport a connu une croissance satisfaisante parmi d’autres domaines de la santé, car ces traitements peuvent également être dispensés à d’autres personnes et pas seulement aux athlètes. L’augmentation prolongée de la demande de médecine sportive est due à une augmentation des blessures sportives. Avec une sensibilisation accrue des individus à la condition physique, le gouvernement prend également activement des initiatives pour que la médecine du sport augmente la participation des athlètes du monde entier.

Pour obtenir un exemple de copie du rapport sur le marché mondial de la médecine sportive, visitez @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/89

Liste des principales entreprises clés présentées sur le marché de la médecine sportive :

Arthrex, Inc., Smith & Nephew plc, Stryker Corporation, Breg Inc., DJO Global, Inc., Mueller Sports, Inc., Wright Medical Group NV, Medtronic, RTI Surgical, Performance Health International Limited, KARL STORZ et Bauerfeind AG, entre autres.

Cependant, en raison de la baisse du nombre de professionnels qualifiés et de connaissances et de directives inappropriées sur la médecine du sport, elles freinent la croissance du marché. En outre, l’apparition de maladies chroniques dans le monde est également associée à l’adoption d’un mode de vie sain. La sensibilisation croissante à ces maladies a incité les gens à participer à diverses activités physiques. Les opportunités de carrière croissantes dans le sport sont également responsables de l’augmentation du nombre d’athlètes, ce qui entraîne une demande rapide de services de gestion des blessures sportives.

Quelques points saillants du rapport

Le segment des produits de soutien et de récupération du corps devrait croître de manière significative en raison de l’exigence de produits tels que les appareils orthopédiques, l’équipement de physiothérapie et le soutien nécessaire à la reconstruction. La demande pour le produit augmente en raison de l’augmentation du nombre de chirurgies.

La croissance du segment des blessures au genou est attribuée à l’augmentation du nombre de blessures dans les sports majeurs. Le segment détenait la plus grande part de marché dans le segment des applications.

Une augmentation de l’incidence des arrêts cardiaques et des problèmes cardiaques augmente la demande de dispositifs de surveillance et d’évaluation cardiaques. Ces dispositifs sont utilisés pour surveiller l’infarctus du myocarde, l’arythmie et la surveillance de l’intervalle QT.

Le segment régional Asie-Pacifique du marché devrait rester le segment à la croissance la plus élevée au cours de la période 2020-2027, avec un TCAC de 5,9% en raison de l’augmentation des initiatives prises pour la forme physique par les individus et du financement fourni par les organisations gouvernementales.

Parcourir le résumé détaillé du rapport de recherche avec TOC @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/sports-medicine-market

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de la médecine du sport sur la base des produits, utilisation finale et région :

affaires, milliards USD ; 2017-2027

produits ) dispositifs surveillance applications évaluation

corps chiffreet supports Vêtements de compression Équipement de physiothérapie Thérapie thermique Électrostimulation Autres thérapies Thérapie par ultrasons Thérapie laser Accessoires Rubans Désinfectants Wraps Autres



Achetez ce rapport à un tarif exclusivement réduit @ https://www.emergenresearch.com/select-license/89

Application Outlook (Revenus, USD Billion; 2017-2027)

genou Blessures

épaule Blessures

pied et à la cheville Blessures

au coude et au poignet Blessures au

dos et à la colonne vertébrale Blessures

à la hanche et à l’aine

Autres

Surveillance du corps and Evaluation Devices Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Dispositifs de surveillance et d’évaluation cardiaques

Boissons Dispositifs de surveillance et d’évaluation respiratoires Dispositifs de surveillance et d’évaluation

hémodynamiques

musculo-squelettiques

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, USD Billion; 2017-2027)

Hôpital

Cliniques de physiothérapie

Centres de réadaptation

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/sports-medicine-market

Regional Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste d’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de MEA



Table des matières du rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Paysage concurrentiel

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes, opportunités, limites

Chapitre 6 : Principaux fabricants de l’industrie

Chapitre 7 : Analyse régionale

Chapitre 8 : Segmentation du marché en fonction du type et des applications

Chapitre 9 : Tendances actuelles et futures

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/89

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant le rapport et notre équipe vous assistera en fonction de vos besoins.

À propos d’Emergen Research

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société de recherche et de conseil en stratégie de marché en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogs

Explorez des rapports connexes :

food vacuum machine market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/food-vacuum-machine-market

hybrid operating room market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/hybrid-operating-room-market

single use/disposable endoscopy market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/single-use-disposable-endoscopy-market

carbon fiber market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/carbon-fiber-market

smart lock market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-lock-market

usb flashdrives market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/usb-flashdrives-market

insurance market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/insurance-market

nanorobotics market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/nanorobotics-market

operational database management market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/operational-database-management-market

embolotherapy market