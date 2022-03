Opportunités commerciales du marché Ashwagandha, tendances actuelles et analyse du secteur, stratégie de tarification, dernières recherches, planification et prévisions de nouvelles opportunités 2028 |

Data Bridge Market Research a récemment ajouté une recherche concise sur le marché mondial de l'Ashwagandha – Tendances et prévisions de l'industrie. Un rapport fiable sur le marché mondial de l'ashwagandha contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu'il s'agit de dominer l'industrie ou de créer un marché sur le marché en tant que nouveau marché émergent. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d'avenir.

Le marché mondial de l’ashwagandha devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 102,72 millions USD d’ici 2029. La demande d’ashwagandha est élevée, donc la génération de revenus est également élevée, ce qui aide le marché à se développer dans la région.

Ashwagandha est une herbe naturelle, qui est utilisée pour traiter divers problèmes de santé. Il est communément connu sous le nom de Withania Somnifera, également connu sous le nom de ginseng indien, de groseille à maquereau et de cerise d’hiver. un tonique nerveux. Ashwagandha est considéré comme un ingrédient efficace pour maintenir la vitalité et le rajeunissement et améliorer la santé générale.

Les feuilles et la racine de cette petite herbe ont des valeurs médicinales polyvalentes. Il est utilisé pour divers types de processus pathologiques et en particulier comme tonique nervin d’extraits de plantes ou de poudres de plantes. Ashwagandha est une herbe médicinale qui aide à guérir diverses maladies telles que le cancer, le diabète et autres. L’extrait d’ashwagandha s’avère bénéfique pour réduire le taux de sucre dans le sang, améliore la concentration, améliore le fonctionnement du cerveau et aide à soulager le stress. Ainsi, il existe une forte demande d’extrait d’ashwagandha de la part de l’industrie pharmaceutique. La demande croissante de suppléments d’ashwagandha et la popularité croissante de l’ashwagandha en raison de ses avantages nutritionnels et pour la santé devraient stimuler la croissance du marché. Cependant, les essais cliniques médiocres associés aux médicaments ayurvédiques devraient entraver la croissance du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché Ashwagandha comprennent:

Naturalin Bio-Ressources Co Ltd,

Phyto Life Sciences P.Ltd

Quad Lifesciences Pvt Ltd

EXTRAIT NATUREL IDÉAL

Taos Herb Company

Prolongation de la durée de vie

Xian Sgonek Biological Technology Co.

Ltd, Arjuna Natural Ltd.

Les principales questions auxquelles répond le rapport sont énumérées ci-dessous :

>Quels sont les principaux facteurs à l’origine de l’expansion du marché Ashwagandha ?

>Quelle est la demande actuelle du marché et quelles sont les possibilités de croissance future ?

>Qui sont les acteurs les plus puissants du marché mondial ?

Le marché mondial de l’ashwagandha est segmenté en sept segments notables, basés sur le type, le type de produit, la teneur en withanolides, la catégorie, la forme, la fonction et l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché mondial de l’ashwagandha est segmenté en KSM-66, sensoril, ashwagandha hydro-alcoolique et ashwagandha brut. En 2022, le KSM-66 sensoril devrait dominer le marché mondial de l’ashwagandha en raison de son efficacité dans le soutien de divers problèmes de santé, notamment la réduction du stress et de l’anxiété, l’amélioration de la mémoire et des fonctions cognitives, et la promotion de la force, de l’endurance cardio-respiratoire et de l’immunité.

Sur la base du produit, le marché mondial de l’ashwagandha est segmenté en produit à base de racine d’ashwagandha, en produits à base de feuilles d’ashwagandha et en mélange de feuilles et de racines d’ashwagandha. En 2022, le produit à base de racine d’ashwagandha devrait dominer le marché mondial de l’ashwagandha, en raison de la grande utilisation des produits à base de racine d’ashwagandha comme herbe comme tonique général pour stimuler l’énergie et réduire le stress et l’anxiété.

Sur la base de la teneur en withanolides, le marché mondial de l’ashwagandha est segmenté en 1 % de withanolides, 2 % de withanolides, 2,5 % de withanolides, 5 % de withanolides, 10 % de withanolides et autres. En 2022, le segment des withanolides à 5 % devrait dominer le marché mondial de l’ashwagandha, car il s’agit de l’une des formes les plus efficaces d’Ashwagandha à haute puissance.

Sur la base de la catégorie, le marché mondial de l’ashwagandha est segmenté en spectre régulier et complet. En 2022, le segment à spectre complet devrait dominer le marché mondial de l’ashwagandha en raison de sa capacité à améliorer la résistance d’un individu au stress et ainsi améliorer la qualité de vie auto-évaluée.

Sur la base de la forme, le marché mondial de l’ashwagandha est segmenté en poudre, capsule et liquide. En 2022, le segment de la poudre devrait dominer le marché mondial de l’ashwagandha, car la poudre est directement préparée à partir de l’extrait d’ashwagandha.

Sur la base de la fonction, le marché mondial de l’ashwagandha est segmenté en améliorant l’endurance, l’amélioration de l’immunité, le bien-être général, la réduction de l’anxiété et du stress, la santé du cerveau et la force musculaire. En 2022, le segment de l’anxiété et du stress réduits devrait dominer le marché mondial de l’ashwagandha en raison de sa grande puissance pour réduire l’anxiété, le stress et aider à combattre la dépression.

Sur la base de l’application, le marché mondial de l’ashwagandha est segmenté en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, compléments alimentaires, nutrition sportive et autres. En 2022, le segment des compléments alimentaires devrait dominer le marché mondial de l’ashwagandha, car l’ashwagandha aide à la gestion du poids et augmente également l’efficacité du corps pendant les entraînements et l’exercice.

En novembre 2019, Carrubba INC. s’est associée à Biesterfeld pour la distribution de produits d’extraits aromatiques et botaniques au Brésil. Ce partenariat aide l’entreprise à étendre son réseau de distribution dans la région européenne.

En janvier 2020, Natreon Inc. a annoncé avoir obtenu un brevet américain (US 10,500,240) sur Terminalia chebula. Ce brevet nouvellement accordé étend le solide portefeuille de brevets de Natreon à un total de 24 brevets actifs, ainsi que 40 essais cliniques publiés. Ce brevet a aidé l’entreprise à élargir son portefeuille de produits et a également aidé à répondre aux besoins d’une nouvelle clientèle.

En juin 2021, Greenjeeva a reçu le certificat casher du Michigan par l’agence de certification casher. Toutes les matières premières ont été approuvées par Kosher Michigan. Cette certification est valable jusqu’au 23 juin 2022. Cette certification augmentera la valeur de la marque Greenjeeva auprès des clients.

Certains des principaux points forts des couvertures Toc : –

introduction

Hypothèses et méthodologie de recherche

Résumé

Aperçu du marché

Idées clés

Analyse et prévisions du marché mondial de l’Ashwagandha, par produit

Analyse et prévisions du marché mondial de l’Ashwagandha, par détecteur

Analyse et prévisions du marché mondial Ashwagandha, par technologie

Analyse et prévisions du marché mondial Ashwagandha, par application

Analyse et prévisions du marché mondial Ashwagandha, par utilisateur final

Analyse et prévisions du marché mondial de l’Ashwagandha, par région

Analyse et prévisions du marché de l’Ashwagandha en Amérique du Nord

Analyse et prévisions du marché de l’ashwagandha en Europe

Analyse et prévisions du marché Asie-Pacifique Ashwagandha

Analyse et prévisions du marché de l’Ashwagandha en Amérique latine

Analyse et prévisions du marché de l’Ashwagandha au Moyen-Orient et en Afrique

Paysage concurrentiel

Avantages clés:

Gagnez du temps et des ressources nécessaires à la recherche de niveau d’entrée en obtenant un aperçu des principaux acteurs et segments du marché mondial de l’Ashwagandha.

Le rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir sur le marché mondial.

Les principales conclusions et recommandations présentées dans le rapport mettent l’accent sur les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Ashwagandha, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus du marché.

Obtenez des informations cruciales sur les tendances et les perspectives du marché mondial et sur les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Asie-Pacifique et l’Europe

