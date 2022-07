Opportunités commerciales clés du marché du bisphénol A (BPA), taux de croissance impressionnant et analyse jusqu’en 2026

Ce rapport sur le marché du bisphénol A (BPA) propose une analyse approfondie des tendances pour estimer sa croissance dans un avenir proche. Il fournit une enquête historique et évalue les tendances observées dans les données recueillies pour spéculer sur le développement de sa taille, de sa part, de sa demande, de ses revenus totaux et de ses revenus. Il considère les années 2016 et 2020 pour collecter des données historiques tout en considérant 2021 comme année de référence pour établir une prévision pour les années 2021 à 2026. Cette évaluation indique un TCAC stable dans la durée prévue et examine les secteurs qui pourraient stimuler le développement du industrie.

Le marché mondial du bisphénol était évalué à plus de 16 milliards USD en 2016 et devrait dépasser 30 milliards USD d’ici 2026. Le bisphénol A (BPA) a été découvert pour la première fois dans les années 1890 et, dans les années 1950, ses capacités de production de plastiques ont été reconnues. Le BPA est un produit solvant incolore principalement utilisé pour la synthèse de plastiques et de polycarbonates solides et résilients, ainsi que pour la fabrication de résines époxy. Les polycarbonates sont des thermoplastiques largement utilisés dans les applications de construction et de construction.

Aperçu:Le marché mondial du bisphénol A devrait croître régulièrement au cours des années prévues. La demande de BPA est principalement attribuée à l’application de résines de polycarbonate, qui représentent environ 70 % de la part mondiale de BPA. L’augmentation de l’application des polycarbonates dans les serres sera bénéfique pour la croissance du BPA en Europe, car l’Europe représente plus de 25 % du marché des serres commerciales. Les États-Unis afficheront également une croissance remarquable en raison d’une augmentation attendue de 10% du secteur des espaces de bureaux dans les années à venir, ce qui nécessitera beaucoup de polycarbonate à des fins de construction. L’Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance dans les années à venir. Les régions géographiques couvertes par cette étude sont l’Europe de l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les principaux acteurs de l’industrie du BPA sont Covestro AG, DowDuPont Inc., Mitsui Chemical Inc., SABIC Innovative Plastics, Bayer Material Science, Vinmar International, Dow Chemical, LG Chemical, Kumho, P&B Chemicals, Formosa Plastics, Samyang Innochem, Teijin, Chang Chun Plastics Co Ltd, Hexion Inc., Mitsubishi Chemical Corporation, Nan Ya Plastics Corporation, Nippon Steel & Sumikin Chemical Co Ltd, Olin Corporation, Kingboard Holdings, Rhodia Brasil et Sunoco Chemicals, entre autres. Les données ici offrent une vision globale du paysage mondial du marché du bisphénol A (BPA) pour guider les investisseurs dans la prise de décisions exécutives éclairées. , Mitsubishi Chemical Corporation, Nan Ya Plastics Corporation, Nippon Steel & Sumikin Chemical Co Ltd, Olin Corporation, Kingboard Holdings, Rhodia Brasil et Sunoco Chemicals, entre autres. Les données ici offrent une vision globale du paysage mondial du marché du bisphénol A (BPA) pour guider les investisseurs dans la prise de décisions exécutives éclairées. , Mitsubishi Chemical Corporation, Nan Ya Plastics Corporation, Nippon Steel & Sumikin Chemical Co Ltd, Olin Corporation, Kingboard Holdings, Rhodia Brasil et Sunoco Chemicals, entre autres. Les données ici offrent une vision globale du paysage mondial du marché du bisphénol A (BPA) pour guider les investisseurs dans la prise de décisions exécutives éclairées.

La croissance du marché mondial du bisphénol A (BPA) est considérablement entravée par plusieurs facteurs défavorables. La pandémie de COVID-19 a entraîné l’introduction de normes de confinement strictes dans certains pays du monde, provoquant ainsi des perturbations dans les activités d’importation et d’exportation de bisphénol A (BPA). Le COVID-19 a le potentiel d’avoir trois effets majeurs sur l’économie mondiale : un impact direct sur la production et la demande, une perturbation de la chaîne d’approvisionnement et du marché, et un impact financier sur les entreprises et les marchés monétaires. Le marché mondial du bisphénol A (BPA) devrait croître régulièrement une fois que le monde reviendra à la normale.

Les principales entreprises du marché comprennent :

Covestro SA

DowDuPont Inc.

Mitsui Chemical Inc.

Plastiques innovants SABIC

Science des matériaux Bayer

Vinmar International

Produits chimiques Dow

Produits chimiques LG

Kumho

Produits chimiques P&B

Plastiques Formose

Samyang Innochem

Teijin

Chang Chun Plastics Co Ltd

Hexi Inc.

Mitsubishi Chemical Corporation

Autre

Segment de marché basé sur l’application :

Résines époxydes

Polycarbonates Résines

Retardateurs de flamme

Polyacrylate

Polyétherimide

Résines polysulfones

Résines polyester insaturées

Les autres

Perspectives régionales

Pour une compréhension complète de la dynamique du marché, le marché mondial du bisphénol A (BPA) est analysé dans des zones géographiques clés, à savoir: Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est), Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud). Chacune de ces régions est analysée sur la base des découvertes du marché dans les principaux pays de ces régions pour une compréhension du marché au niveau macro.

Faits saillants du rapport

Aperçu détaillé du marché parent

Dynamique changeante du marché

Évaluation régionale des variables de marché

Évaluation du marché sur la base des données présentes et passées collectées

Marché historique, actuel et projeté, en termes de volume et de valeur

Tendances et évolutions récentes du marché

Segmentation du marché

Paysage de la concurrence

Stratégies par acteurs clés et produits proposés

Une perspective neutre sur les performances du marché mondial du bisphénol A (BPA)

Enfin, le rapport sur le marché du bisphénol A (BPA) est la source faisant autorité pour les études de marché qui peuvent considérablement accélérer votre activité. Le rapport montre les conditions économiques telles que les principaux lieux, les valeurs des articles, les bénéfices, les limites, la production, l’approvisionnement, les exigences, les taux de développement du marché et les chiffres.

