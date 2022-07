Opportunités commerciales clés du marché des enzymes digestives, taux de croissance impressionnant et analyse jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des enzymes digestives devrait atteindre 1 319,8 millions USD d’ici 2028 à un TCAC de 10,3 %, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé à la sensibilisation accrue aux troubles gastro-intestinaux, à l’amélioration musculaire et aux suppléments de réduction des graisses. La demande du marché pour les enzymes digestives est motivée par l’augmentation du revenu disponible et l’évolution des modes de vie des personnes dans le monde entier, ce qui entraîne un abandon conséquent des régimes alimentaires sains.

Les enzymes digestives sont des substances qui sont utilisées pour ajouter des nutriments à l’alimentation ou pour réduire les risques de problèmes de santé, comme l’indigestion, la pancréatite chronique, le syndrome du côlon irritable, l’amélioration musculaire et l’obésité. La forme posologique des enzymes digestives peut se présenter sous la forme de pilules, de gélules, de poudres, d’extraits ou de liquides contenant des protéases, des lipases et des amylases.

La concurrence croissante sur le marché a incité les acteurs établis à investir massivement dans la R&D pour proposer de meilleurs produits afin d’attirer et de fidéliser leurs consommateurs. Ils commencent également à adopter diverses stratégies telles que des partenariats avec des chaînes de distribution pour améliorer leurs ventes mondiales.

Principaux acteurs – Country Life LLC, Abbott Nutrition, Allergan Inc., National Enzyme Company, Rainbow Light Nutritional Systems Inc., Garden Of Life Inc., Biotics Research Corporation, Food State Inc., Matsun Nutrition, Metagenics, Inc., ProteoZymes, Laboratoires Klaire, Laboratoires Douglas et Twinlab Corporation

Le marché est segmenté sur la base de la forme posologique en comprimés, gélules, poudre, liquides et autres.

Le segment des comprimés a dominé le marché, évalué à 21,1 % de la part de marché des enzymes digestives en 2020, et devrait connaître une croissance de 8,3 % au cours de la période de prévision.

Le marché est segmenté sur la base du type de produit en glucides, protéase, lipase et autres.

Les glucides ou l’amylase ont dominé le marché en 2020 avec un TCAC prévu de 10,2 %. Elle est motivée par le fait que l’amylase décompose les glucides en sucres dont le corps a besoin pour produire de l’énergie.

Le marché est segmenté sur la base de l’origine en animaux, champignons, microbiens et végétaux.

Le segment d’origine animale détenait la plus grande part de marché sur le marché et devrait suivre sa domination tout au long de la période de prévision, avec un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision.

L’efficacité de ces enzymes d’origine animale dans diverses maladies, telles que la pancréatite, l’insuffisance pancréatique exocrine et le cancer du pancréas, est responsable de la croissance du segment

Type Outlook:

Carbohydrates

Protease

Lipase

Other

Application Outlook:

Medical & Infant Nutrition

Sports Nutrition

Additional Supplements

Others

Key Regional Markets Covered in the Report:

North America (U.S.A., Canada, Mexico)

Europe (Italy, U.K., Germany, France, Rest of Europe)

Asia Pacific (India, China, Japan, South Korea, Australia, Rest of Asia Pacific)

Latin America (Chile, Brazil, Argentina, Peru, Rest of Latin America)

Middle East & Africa (Saudi Arabia, U.A.E., South Africa, Rest of Middle East & Africa)

The Digestive Enzymes market has been segmented into key regions of the world and offers an analysis of growth rate, market share, current and emerging trends, production and consumption ratio, industrial chain analysis, demand and supply, import and export, revenue contribution, and presence of key players in each region. A country-wise analysis of the market is offered in the report to gain a better understanding of the regional spread and progress of the Digestive Enzymes market.

