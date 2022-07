Opportunités commerciales clés du marché des dispositifs médicaux de la maladie artérielle périphérique (PAD), taux de croissance impressionnant et analyse jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché mondial des dispositifs médicaux pour les maladies artérielles périphériques (PAD) publié par Reports and Data est un résumé concis de l’industrie des dispositifs médicaux pour les maladies artérielles périphériques (PAD) et offre un aperçu approfondi de la structure et du mécanisme de base de l’industrie. Le rapport explore les segments et sous-segments clés de l’industrie et propose une étude approfondie des principaux marchés régionaux de l’industrie, du scénario concurrentiel, des segments de produits et d’applications, du paysage technologique, des réseaux de vente et de distribution et des statistiques clés de l’industrie. Les informations sur le marché incluses dans le rapport ont été compilées grâce à des recherches approfondies, des études de marché détaillées et des entretiens avec des experts.

Dynamique du marché :

Le secteur pharmaceutique et de la santé a considérablement progressé ces dernières années et devrait enregistrer une croissance régulière de ses revenus au cours de la période de prévision en raison des innovations rapides dans la technologie médicale, de l’augmentation des investissements, de l’augmentation des dépenses de santé et de l’adoption élevée de produits et systèmes avancés. Des facteurs tels que la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques à travers le monde, l’augmentation des cas de coronavirus, l’amélioration des infrastructures de santé et des installations de recherche, et l’adoption croissante de services de surveillance à distance des patients et de soins à domicile sont attendus pour alimenter la croissance des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. En outre, le nombre croissant d’hôpitaux et de centres de soins ambulatoires dans le monde, la forte demande de médecine personnalisée,

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société, son portefeuille de produits et de services. Le marché des dispositifs médicaux pour les maladies artérielles périphériques (MAP) est extrêmement concurrentiel et comprend plusieurs acteurs clés aux niveaux régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont:

The report also offers detailed insights about market segmentation based on type, application and regional bifurcation:

Peripheral Artery Disease (PAD) Medical Device Market Segmentation:

Product Type Outlook (Revenue, USD Billion; 2018-2028)

Peripheral Vascular Stent

PTA Guidewires

Peripheral Transluminal Angioplasty Balloon Catheters

Aortic Stents

Embolic Protection Devices

Inferior Vena Cava Filters

Chronic Total Occlusion Devices

Others

End-Use Outlook (Revenue, USD Billion; 2018-2028)

Hospitals

Medical Equipment Manufacturing Organization

Others

Regional Outlook:

North America U.S. Canada Mexico

Europe Germany U.K. Italy France BENELUX Rest of Europe

Asia Pacific China India Japan South Korea Rest of APAC

Latin America Brazil Rest of LATAM

Middle East & Africa Saudi Arabia A.E. South Africa Rest of MEA



