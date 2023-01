Opportunités actuelles du marché des films d’emballage BOPET avec un scénario de croissance future d’ici 2030

Le polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET) est un film de polyester qui est formé de polyéthylène téréphtalate (PET) étiré et il est utilisé pour sa haute résistance chimique, sa résistance à la traction et sa stabilité dimensionnelle, sa transparence, sa réflectivité, ses propriétés de barrière aux gaz et aux arômes et ses propriétés électriques. isolation. Le film d’emballage BOPET lui-même est une bonne barrière à l’oxygène, il est donc largement utilisé dans les emballages alimentaires et de boissons. Le marché mondial des films d’emballage BOPET était évalué à XX millions USD en 2018, le marché devrait croître avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision et atteindre XX millions USD d’ici 2028.

Accédez à des exemples de pages de rapport : https://marketreporthub.com/sample.php?id=00529

Dynamique du marché :

Le moteur principal des films d’emballage BOPET est en croissance en raison de la demande accrue d’emballages qui amélioreront la durée de conservation des produits. Pour l’emballage des remplissages à chaud, les films d’emballage BOPET sont les mieux adaptés. Les films d’emballage BOPET peuvent résister à des températures élevées, la sensibilité à la température est très faible par rapport à d’autres types de produits d’emballage similaires. Les coûts d’emballage des films d’emballage BOPET sont très bas par rapport au papier d’aluminium qui est également utilisé pour l’emballage alimentaire. Les films d’emballage BOPET sont également utilisés pour emballer les cosmétiques et les soins personnels. Les cosmétiques ont une durée de vie limitée, ils doivent donc être stockés correctement. Les films d’emballage BOPET peuvent également être utilisés dans l’industrie pharmaceutique.

Joueurs clés:

Le marché Films d’emballage BOPET comprend des acteurs mondiaux et régionaux, notamment Uflex Ltd., SKC Films, Toray industries Ltd., Dupont-Teijin Films, Ester industries Ltd., Mitsubishi Polyester Film, Inc., Jindal polyfilms Ltd, Polyplex Corporation Limited et autres.

Segmentation du marché :

Le marché mondial des films d’emballage BOPET est segmenté en fonction de la taille, du type de produit, des industries d’utilisation finale, du revêtement et de la région. Sur la base du revêtement, le marché des films d’emballage BOPET est classé en non couché et enduit. Sur la base du type de produit, le marché des films d’emballage BOPET est divisé en sachets, sachets, sacs, films rétractables, films étirables et autres. En outre, sur la base des industries d’utilisation finale, les films d’emballage BOPET mondiaux sont classés dans les industries des semi-conducteurs et de l’électronique, de l’alimentation et des boissons, des soins personnels, des cosmétiques, des soins à domicile, de l’industrie automobile, de l’industrie pharmaceutique et autres.

Acheter un rapport exclusif : https://marketreporthub.com/price.php?id=00529&price=3000

Marché des films d’emballage BOPET par région segmenté en Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique.

Marché segmenté sur la base du revêtement :

– Enduit

• Traité UV

• Traité corona

• Enduit chimique • Enduit

acrylique

• Traité copolymère

– Non enduit

Marché segmenté sur la base des industries d’utilisation finale:

– Industries des semi-conducteurs et de l’électronique

– Aliments et boissons

– Soins personnels

– Cosmétiques

– Soins à domicile

– Industrie automobile

– Industrie pharmaceutique

– Autres

Marché segmenté en fonction du type de produit :

– Pochettes

– Sachets

– Sacs

– Films rétractables

– Films étirables

– Autres

Demande de table des matières du rapport : https://marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00529

Marché segmenté sur la base de la région :

– Amérique du Nord

• États-Unis

• Canada

• Mexique

– Europe

• Royaume-Uni

• Allemagne

• France

• Reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

• Chine

• Japon

• Inde

• Australie

• Reste de l’Asie-Pacifique

– Amérique latine

• Brésil

• Reste de l’Amérique latine

– Moyen-Orient et Afrique (MEA)

• Afrique du Sud

• Arabie saoudite

• Reste de la MEA