Opportunité du marché de l’acide salicylique en 2022 avant les bénéfices | Zhenjiang Gaopeng Pharmaceutical CO,.Ltd., Hebei Jingye Group Co., Ltd

Le marché de l’acide salicylique devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché de l’acide salicylique projettera un TCAC de 6,8% pour la période de prévision 2022-2029.

L’acide salicylique est essentiellement un acide organique cristallin incolore qui appartient au groupe de l’aspirine et a même la capacité d’améliorer l’humidité de la peau et peut également dissoudre la substance qui combine généralement les cellules de la peau. De plus, cet acide est également largement utilisé dans des applications telles que les soins de la peau, les soins capillaires, les produits pharmaceutiques, les conservateurs alimentaires et autres.

Les facteurs tels que l’augmentation des cas de maladies cardiovasculaires et la popularité croissante des produits de soins de la peau et des cheveux parmi la population sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché. De plus, l’évolution des préférences alimentaires au sein de la population et l’utilisation croissante de l’acide salicylique dans les conservateurs tels que les sauces, la bière et autres pour améliorer la durée de conservation du produit sont les facteurs qui devraient ouvrir la voie à la croissance du marché. De plus, les facteurs tels que les pénuries et les retards dans les matières premières sont les facteurs importants qui jouent le rôle de déterminants de la croissance du marché de l’acide salicylique.

Le rapport sur le marché de l’acide salicylique présente les sociétés suivantes, notamment : – Zhenjiang Gaopeng Pharmaceutical CO,.Ltd., Hebei Jingye Group Co., Ltd., Shandong Longxin Chemical Group Co., Ltd., Siddharth Carbochem Products Ltd, Loveridge JM, Alta Laboratories Ltd, Alfa Aesar, Salicylates And Chemicals Pvt. Ltd., Merck KGaA, JQC (Huayin) Pharmaceutical Co., Ltd, Seidler Chemical Co, Inc., EMCO Dyestuf, VAIKUNTH CHEMICALS PVT LTD, DK Pharmachem, Bell Chem Corp

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial de l’acide salicylique, catégorise la taille du marché mondial de l’acide salicylique (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, le type, l’application et la région. Le rapport sur le marché de l’acide salicylique par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par application (pharmaceutique, soin de la peau, soin des cheveux, conservateur alimentaire), utilisateur final (antifongique, dentifrices, antiseptique, anti-irritant, hydratant, écran solaire, solution contre l’acné, revitalisant, shampoing, autres)

