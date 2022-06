Opportunité des tendances du marché de la technologie industrielle Wi-Sun, principaux acteurs et application clé par OMRON Corporation, OSAKI ELECTRIC CO., LTD., Renesas Electronics Corporation

La montée en flèche de l’adoption de technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle et la technologie de l’Internet des objets, le besoin croissant de diverses ressources énergétiques et le besoin d’optimiser l’utilisation de l’énergie et l’augmentation des niveaux de développement des infrastructures dans les différentes régions en développement du monde sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché du transport par pipeline. Data Bridge Market Research analyse que le marché de la technologie Wi-Sun industrielle affichera un TCAC de 29,80 % pour la période de prévision 2021-2028.

Wireless Smart Ubiquitous Network (Wi-SUN) est une technologie de communication sans fil qui facilite une connectivité transparente entre les appareils du réseau intelligent. La technologie Wi-SUN (Wireless Smart Ubiquitous Network) est basée sur les normes IEEE 802.15.4g, IETF et ANSI/TIA prenant en charge les réseaux à faible consommation et perte. La technologie Wireless Smart Ubiquitous Network (Wi-SUN) est une solution complète et optimisée pour les réseaux LPWAN à grande échelle et longue portée.

Le marché mondial de la technologie industrielle Wi-Sun est divisé en un type qui comprend

Par composant (produits matériels, solutions logicielles et services),

Application (Applications Industrielles, Smart Building, Smart Street Lightings, Smart Meters et Autres),

Certains des acteurs distingués du marché comprennent

Fuji Electric Co. Ltd., Murata Manufacturing Co. Ltd., Analog Devices, Inc., ROHM CO., LTD., Trilliant Holdings Inc., Landis+Gyr, Itron Inc., OMRON Corporation, OSAKI ELECTRIC CO., LTD. , Renesas Electronics Corporation, TOSHIBA CORPORATION, TÜV Rheinland, Vertexcom Technologies, Cisco Systems Inc. et Texas Instruments Incorporated, entre autres

Géographiquement, le marché a été segmenté en

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Points clés du rapport

L’analyse des tendances de croissance du marché mondial de la technologie Wi-Sun industrielle est basée sur le TCAC calculé de 2022 à 2029.

Pour analyser le fonctionnement du marché dans chaque région, la part de marché et le taux de croissance de chaque région géographique sont évalués.

Il comprend tous les détails nécessaires sur les principaux producteurs, clients et distributeurs du marché.

