Opportunité de marché de la cytométrie en flux, CAGR 11,2% , tendance, moteurs, demande et croissance mondiale des activités d’ici 2029

Le marché mondial de la cytométrie en flux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,2% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 11 016,73 millions d’ici 2029 contre 4 741,84 millions USD en 2021.

Conducteurs

Prévalence croissante des maladies chroniques

Ces prévalences et incidences croissantes de maladies chroniques sont susceptibles de stimuler la croissance du marché en se concentrant sur les dispositifs de cytométrie. L’incidence croissante des maladies entraîne une augmentation du marché mondial, car de nombreuses entreprises investissent dans la recherche et le développement. Cela a entraîné une énorme avance dans la demande d’avancées pour diagnostiquer la maladie grâce à des techniques rapides et précises.

Les objectifs de ce rapport d’étude de marché mondial sont les suivants :

Comprendre cette concurrence sur le marché en analysant les principaux fournisseurs, avec leur profil de marché, leurs revenus, leurs bénéfices, leurs détails d’import-export et leur part de marché.

Analyser le type de produit, les applications et la présence régionale de l’industrie Cytométrie en flux pour indiquer la structure de prix, les détails d’import-export, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse SWOT pour faciliter le processus de prise de décision clé.

Fournir la structure complète et un aperçu fondamental de cette industrie.

Offrir des informations sur cet aspect vital du marché, comme la trajectoire de croissance, la valeur du TCAC, la part de marché et l’analyse des revenus.

Évaluer les opportunités de croissance, les menaces, les moteurs du marché et les risques encourus.

Pour stimuler la croissance future, l’analyse des investissements et les opportunités de croissance à venir avec l’analyse des segments et sous-segments des marchés émergents.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Cytométrie en flux sont:

Sysmex Corporation, Agilent Technologies, Inc., BD, Bio-Rad Laboratories, Inc., Beckman Coulter, Inc., Luminex Corporation (désormais filiale de DiaSorin SpA), Sony Biotechnology Inc., Apogee Flow Systems Ltd., Cytek Biosciences, bioMérieux SA, Merck KGaA, Elabscience Biotechnology Inc., Miltenyi Biotec, Takara Bio Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Q2 Solutions (une filiale d’IQVIA)., CellKraft Biotech Pvt. Ltd., Sartorius AG, NeoGenomics Laboratories, Bay bioscience Co., Ltd., Cell Signaling Technology, Inc., CytoBuoy bv, ORFLO Technologies, IKEDA SCIENTIFIC Co., Ltd., BioLegend, Inc., II-VI Incorporated, Enzo Biochem Inc., Union Biometrica, Inc., Cytonome/ST, LLC, Stratedigm, Inc, NanoCellect Biomedical, BennuBio Inc., Nexcelom Bioscience LLC, On-chip Biotechnologies Co., Ltd. Corporation, Enzo Biochem Inc.

Des opportunités

Augmentation de l’adoption des techniques de cytométrie en flux dans la recherche et le milieu universitaire

La cytométrie en flux est une technique sophistiquée pour mesurer des cellules individuelles et d’autres particules en suspension à un taux de milliers de cellules par seconde. La cytométrie en flux a été étendue aux investigations environnementales, à l’analyse des vésicules extracellulaires et à la capacité d’utiliser plus de 30 paramètres différents pour une analyse plus approfondie. Il est le plus souvent utilisé dans le cadre de l’immunologie.

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Aperçu du marché

Marché mondial de la cytométrie en flux, par type

Marché mondial de la cytométrie en flux, par application

Marché mondial de la cytométrie en flux, par utilisateur final

Marché mondial de la cytométrie en flux, par région

Marché mondial de la cytométrie en flux : paysage de l’entreprise

Analyses SWOT

Profil de l’entreprise

Questionnaires

Rapports connexes

Portée du marché de la cytométrie en flux

Produit

Réactifs et consommables

Instruments de cytométrie en flux

Accessoires

Prestations de service

Logiciel

Technologie

Cytométrie en flux basée sur les cellules

Cytométrie en flux à base de billes

Application

Demandes de recherche

Applications cliniques

Applications industrielles

Utilisateur final

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Instituts universitaires et de recherche

Hôpitaux

Laboratoires d’essais cliniques

Banque du sang

Autres

Canal de distribution

Ventes au détail

Appels d’offres directs

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché mondial de la cytométrie en flux [Global – Réparti en régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [pays importants avec une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

Taille du marché par type

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

