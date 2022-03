Opportunité de croissance énorme du marché du chanvre industriel entre 2022 et 2028

Le rapport d’étude de marché sur le chanvre industriel prédit l’étendue du marché avec des données sur les revenus des principaux commerçants, l’amélioration de l’activité en amont et en aval, les avancées de l’industrie, les organisations clés, ainsi que la partie de tri et l’application du marché. La qualité et la simplicité sont soigneusement maintenues tout en faisant des concentrés de recherche pour vous offrir un rapport d’enquête statistique exceptionnel pour votre spécialité. Ce rapport sur le marché considère une analyse de l’attractivité du marché, où chaque fragment est comparé en fonction de son estimation du marché, de son taux de développement et de son attrait général. Une autre section majeure de ce rapport sur le marché du chanvre industriel est la scène concurrentielle qui donne une connaissance sans équivoque de l’analyse des parts de marché et des actions des principaux acteurs de l’industrie.

Principaux acteurs du marché du chanvre industriel : COLORADO HEMP WORKS, Dun Agro, Ecofibre Ltd, GenCanna Global USA, Inc., Hemp Oil Canada, Hemp Pol and, Hemp, Inc., Hempco Food and Fiber Inc., HempFlax BV, The Konoplex Group

Le chanvre industriel est également connu sous le nom de chanvre. Le chanvre industriel est la souche de l’espèce de plante cannabis sativa que l’on trouve généralement dans l’hémisphère nord. Le chanvre industriel est cultivé pour un usage industriel (non médicamenteux) et des produits de consommation. Le chanvre industriel est pauvre en tétrahydrocannabinol actif (THC) et riche en fibres. Le chanvre industriel peut être utilisé pour remplacer de nombreux produits potentiellement nocifs tels que le papier d’arbre, les plastiques, les produits à base de pétrole qui ne se décomposent pas rapidement. Le chanvre industriel est produit dans divers pays du monde. Les principaux producteurs sont le Canada, la France et la Chine.

Le marché mondial du chanvre industriel est segmenté en fonction du type, de l’application et de la source. En fonction du type, le marché est segmenté en graines de chanvre, huile de graines de chanvre, huile de chanvre CBD et fibre de chanvre. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en aliments, textiles, boissons, produits de soins personnels, produits pharmaceutiques et autres. Sur la base de la source, le marché est segmenté en conventionnel et biologique.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial du chanvre industriel en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2017 à 2027 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché du chanvre industriel de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

