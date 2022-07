Opportunité commerciale, segmentation, aperçu de l’industrie et prévisions du marché de l’assurance des services de télécommunication (TSA) jusqu’en 2029

Le présent rapport d’étude de marché sur le marché mondial comprend l’évaluation de paramètres distincts qui stimulent la croissance de l’industrie mondiale. Des informations détaillées sur les stratégies notables adoptées par des entreprises vitales ainsi que leur impact clé sur la croissance du secteur ont été administrées dans ce document de marché. En plus de cela, tous les fabricants de l’industrie peuvent utiliser le rapport de marché pour se préparer à faire face aux défis difficiles du marché et à faire face à une concurrence accrue sur le marché universel. Ce rapport de marché prend en considération la dynamique de marché clé du secteur. Le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir du secteur ont également été examinés ici.

Le marché de l’assurance des services de télécommunications (TSA) croîtra à un TCAC de 9,40 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation du nombre d’abonnés cellulaires/mobiles est un facteur essentiel qui stimule le marché de l’assurance des services de télécommunications (TSA).

Dans les télécommunications, l’assurance de service est la mise en œuvre par un fournisseur de services de communication (CSP) de procédures et de procédures pour garantir que les services fournis via les réseaux répondent à une norme prédéfinie de qualité de service pour une expérience d’abonné idéale.

Les principales entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

Broadcom, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Hewlett Packard Enterprise Development LP, NEC Technologies India Private Limited, Nokia, Accenture, Amdocs, Comarch SA, Huawei Technologies Co., Ltd, IBM Corporation, MYCOM OSI, NETSCOUT, Oracle, Spirent Communications, Tata Consultancy Services Limited, TEOCO Corporation, VIAVI Solutions Inc., ZTE Corporation, Cisco Systems Inc., JDS Worldwide Corp entre autres.

Le rapport inclut les parts de marché du marché de l’assurance des services de télécommunications pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché Acteurs clés du marché impliqués dans cette industrie Analyse détaillée de la segmentation du marché Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

Portée du rapport: marché de l’assurance des services de télécommunications

Perspectives du marché de l’assurance des services de télécommunications par solution

Logiciels, Services

Taille de l’organisation des perspectives du marché de l’assurance des services de télécommunications

Grandes Entreprises, PME

Perspectives du marché de l’assurance des services de télécommunications par type de déploiement

Sur site, hébergé, cloud

Perspectives du marché de l’assurance des services de télécommunications par géographie

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique

Le marché mondial de l’assurance des services de télécommunications est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché.

