Opportunité commerciale et d’investissement du marché mondial des méga-centrales solaires | Étude de marché sur les ponts de données

La centrale solaire est utilisée pour convertir la lumière du soleil en électricité en utilisant des énergies photovoltaïques ou solaires concentrées. Le photovoltaïque utilise un effet photoélectrique pour convertir la lumière en courant électrique et l’énergie solaire concentrée utilise des lentilles, un système de suivi et un miroir afin qu’ils puissent convertir la grande surface de lumière solaire en petit faisceau. Mega Solar Power Projects ou méga parc solaire compte un certain nombre de centrales solaires d’une capacité de 500 MW chacune.

Joueurs clés

Jinko Solar Co., Ltd., Trina Solar, Canadian Solar Inc., JA Solar, Q CELLS, Hanwha Q CELLS America Inc., LONGi Solar, Yingli Solar, GCL System Integration Technology Co., Ltd, KYOCERA Global, Auxin Solar, Énergie solaire mondiale, Lumos Solar, Prism Solar Technologies, Inc., Seraphim Solar System Co., Ltd

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Petronas a annoncé l’acquisition d’Amplus Energy Solutions, basée à Singapour, conformément à son accord avec Squared Capital. L’objectif principal de l’acquisition est d’augmenter la production d’électricité grâce à l’énergie solaire et de fournir à leurs clients de meilleures solutions énergétiques.

En avril 2016, Suzlon Energy a annoncé avoir acquis 5 sociétés d’énergie solaire afin qu’elles puissent les utiliser pour exécuter des projets en cours de développement. La société a 210 MW de capacité d’énergie solaire en cours de développement et la société a décidé de mettre en place des projets de 100 MW et 50 MW chacun, et quatre projets de 15 MW chacun.

Segmentation clé du marché des méga centrales solaires

Par composants – Photovoltaïque, centrales solaires thermiques, tours solaires, étang solaire

Par utilisateur final – commercial, industriel, résidentiel

Par technologie – Photovoltaïque à concentrateur, Floatovoltaïque

Par géographie – Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique

Cela implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. La triangulation est une méthode utilisée lors de l’examen, de la synthèse et de l’interprétation des données de terrain. La triangulation des données a été préconisée en tant que technique méthodologique non seulement pour améliorer la validité des résultats de la recherche, mais également pour parvenir à « l’exhaustivité » et la « confirmation » des données à l’aide de plusieurs méthodes.

