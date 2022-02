Opportunité commerciale du marché des kits de collecte d’écouvillons 2021-2028

Selon l’étude Insight Partners sur « Prévisions du marché des kits de collecte d’écouvillons jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – Type, application », le rapport offre des informations et une analyse approfondie du marché des kits de collecte d’écouvillons en mettant l’accent sur divers paramètres, tels que le marché tendances et opportunités, dynamique du marché et analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et centrale et en Afrique du Moyen-Orient. Il comprend également l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 dans les régions.

Les kits de collecte d’écouvillons sont des écouvillons stériles emballés individuellement pour la recherche biomédicale ou des utilisations diagnostiques cliniques. Bien que particulièrement populaires sur le terrain, les écouvillons peuvent être utilisés dans une variété d’environnements et d’applications de collecte d’échantillons tels que la médecine, la médecine légale, la génétique, la microbiologie, le pré-analytique, le diagnostic.

La croissance du marché des kits de collecte d’écouvillons est principalement attribuée à des facteurs tels que l’augmentation du nombre de cas de coronavirus, la demande croissante de kits de collecte d’écouvillons précis et modernes.

Aperçu du marché

Soutien gouvernemental croissant aux technologies médicales

Il y a une augmentation des investissements dans la recherche médicale et les activités de développement à travers le monde. Par exemple, en février 2017, l’Association of Indian Medical Device Industry (AiMeD) et Invest India ont signé un protocole d’accord pour transformer l’Inde en un centre mondial de fabrication de kits de collecte d’écouvillons.

De plus, en août 2019, l’Administration nationale chinoise des types médicaux (NMPA) a annoncé l’extension du programme pilote actuel de dispositifs médicaux MAH de Shanghai, Pékin, Guangdong et Tianjin à 21 villes et provinces. Le programme permet aux entreprises MedTech de répartir les activités de R&D et de fabrication dans les villes et provinces pilotes. Par exemple, un centre de R&D à Shanghai détenant l’approbation réglementaire et la propriété intellectuelle d’un appareil peut externaliser ses activités de fabrication dans des régions voisines telles que le Jiangsu et le Zhejiang qui ont une plus grande capacité de fabrication. Ainsi, le soutien croissant du gouvernement aux technologies médicales est susceptible de favoriser la croissance du marché.

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises.

Informations basées sur le type

Le marché des kits de collecte d’écouvillons, par type, est segmenté en écouvillons nasopharyngés, écouvillons oropharyngés et autres. Les écouvillons nasopharyngés détenaient la plus grande part du marché en 2021, tandis que les écouvillons oropharyngés devraient enregistrer le TCAC le plus élevé de 4,9% sur le marché au cours de la période de prévision.

Informations basées sur les applications

Par application, l’application du marché des kits de collecte d’écouvillons est segmentée en laboratoires de microbiologie, laboratoires de diagnostic, hôpitaux et cliniques, tests à domicile, autres. Les hôpitaux et les cliniques devraient détenir la plus grande part du marché en 2021, tandis que les laboratoires de diagnostic devraient enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Marché des kits de collecte d’écouvillons: paysage concurrentiel et développements clés

BD,Puritan Medical Products,Laboratory Corporation of America Holdings,HiMedia Laboratories,Fisher Scientific, Inc,Hardy Diagnostics,VIRCELL S.L,BTNX, Inc,Formlabs,Lucence Diagnostics

