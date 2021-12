Opportunité commerciale du marché des essais et de l’inspection non destructifs, segmentation, aperçu de l’industrie et prévisions jusqu’en 2027

Le marché des essais et de l’inspection non destructifs « peut devenir le marché le plus important au monde qui a joué un rôle important dans l’impact progressif sur l’économie mondiale. Le rapport sur le marché mondial des tests et de l’inspection non destructifs présente une vision dynamique pour conclure et rechercher la taille du marché, l’espoir du marché et l’environnement concurrentiel. L’étude est dérivée de données statistiques primaires et secondaires et consiste en une analyse qualitative et numérique.

Le marché mondial des essais et de l’inspection non destructifs devrait enregistrer un TCAC substantiel de 7,70% au cours de la période de prévision 2019-2026.

Obtenez un échantillon du marché des tests et de l’inspection non destructifs pour les percées technologiques @: https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-non-destructive-testing-inspection-market

Qui sont les principaux concurrents sur le marché mondial des essais et de l’inspection non destructifs ?

Voici la liste des joueurs :

Groupe MISTRAS, Inc.,

Société Olympe,

Ashtead Technology Ltd,

Nikon Metrology NV,

Magnaflux, Zetec, Inc.,

YXLON International,

Le rapport mondial sur le marché des tests et de l’inspection non destructifs par une étude approfondie de l’industrie des tests et de l’inspection non destructifs qui couvre de manière exhaustive tous les aspects des différents secteurs verticaux de l’industrie. Cela comprend son analyse des performances passées, la dernière estimation des performances du marché pour l’année en cours sur la base des moteurs, des défis et des tendances .

Forces dynamiques du marché mondial des essais et de l’inspection non destructifs :

Facteurs de marché:

Les progrès technologiques continus dans l’automatisation, la robotique et l’électronique stimulent la croissance du marché

La préférence croissante pour les appareils IoT aide le marché à se développer

Des réglementations strictes du gouvernement concernant la sécurité des instruments font prospérer la croissance du marché

La prise de conscience croissante des avantages des END stimule la croissance du marché

Restriction du marché :

Le coût élevé des équipements et de leur maintenance freine la croissance du marché

Le manque de personnel qualifié et compétent freine la croissance du marché

Répartition du marché mondial des tests et inspections non destructifs :

Par technique

Tests par ultrasons (UT) Test de faisceau droit Test de faisceau d’angle Test d’immersion Test d’onde guidée Test de réseau phasé Diffraction du temps de vol (TOFD)

Test d’inspection visuelle (VT) Inspection visuelle générale Inspection visuelle assistée Endoscope Endoscope Vidéoscope

Test de particules magnétiques (MPT)

Test de ressuage (LPT)

Test de courants de Foucault (ECT) Mesure de champ de courant alternatif (ACFM) Tests sur le terrain à distance (Rft) Réseau à courants de Foucault (ECA)

Test radiographique (Rt) Tests aux rayons X Test de rayons gamma Radiographie informatisée Radiographie cinématographique Radiographie directe (temps réel)

Test d’émission acoustique (AET)

Autres Imagerie térahertz Spectroscopie infrarouge proche



Par méthode

Inspection visuelle

Inspection des surfaces

Inspection volumétrique

Autres méthodes

Par service

Services d’inspection Contrôle par ultrasons Inspection radiographique Inspection visuelle Inspection de particules magnétiques Inspection avancée des courants de Foucault Inspection par ressuage

Services de location d’équipement

Services d’étalonnage

Services de formation

Par verticale

Fabrication

Gaz de pétrole Raffinage Pipelines de transport Pipelines sous-marins Réservoirs de stockage Techniques de marché CND avancées pour le pétrole et le gaz vertical Technique ultrasonique à longue portée (LRUT) Technique d’identification positive des métaux

Aérospatial

Infrastructures publiques Militaire & Défense Sécurité aéroportuaire Les chemins de fer Ponts et tunnels Poste frontière Stockage et déclassement des déchets nucléaires Écho d’impact Radar à pénétration de sol (GPR)

Automobile Radiographie numérique à haute énergie

La production d’énergie Centrales nucléaires Éoliennes Énergie solaire Énergie fossile Mesure d’impulsions statiques galvaniques Test d’écho d’impulsion par ultrasons

Autres Marin Médical et Santé Plastiques et polymères



L’analyse de Porter est un autre point ajouté dans le rapport qui explique comment le nombre de fabricants affecte l’ensemble du scénario de marché.

L’analyse PESTLE comprend une analyse politique, économique, sociale, technologique, juridique et environnementale de toutes les régions. Cette analyse explique l’effet de tous ces facteurs sur le marché Essais et inspection non destructifs.

Une analyse des prix est fournie dans le rapport, qui est examiné en fonction des différentes régions et segments de type de produit. Les valeurs pour tous les segments de type de produit dans toutes les régions, y compris l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont fournies.

Parcourez plus d’informations sur le rapport d’étude de marché sur les tests et l’inspection non destructifs activé avec les tableaux et les chiffres respectifs @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-non-destructive-testing-inspection-market

Recherche cruciale :

Au cours de la première enquête, nous avons interrogé diverses sources clés d’offre et de demande pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au rapport Essais et inspection non destructifs. Les principales sources d’approvisionnement comprennent des participants clés de l’industrie, des spécialistes en la matière d’entreprises clés et des consultants de plusieurs grandes entreprises et organisations actives sur le marché des essais et de l’inspection non destructifs.

Recherche mineure :

La deuxième étude a été menée pour obtenir des informations clés sur la chaîne d’approvisionnement de l’industrie Essais et inspection non destructifs, la chaîne des devises du marché, les pools de grandes entreprises et la segmentation du marché, avec le niveau le plus bas, le marché géographique et les perspectives technologiques. . Des données secondaires ont été collectées et analysées pour atteindre la taille totale du marché Essais et inspection non destructifs, qui a été vérifiée par la première enquête.

Paysage concurrentiel :

Fusions et acquisitions, accords et collaborations, développements et lancements de nouveaux produits, aperçu commercial et spécifications de produit pour chaque acteur répertorié dans l’étude. Les acteurs présentés sur le marché des essais et de l’inspection non destructifs sont GENERAL ELECTRIC, MISTRAS Group, Inc., Olympus Corporation, Ashtead Technology Ltd, Nikon Metrology NV, Magnaflux, Zetec, Inc., Eddyfi, YXLON International, Sonatest, Fischer Measurement Technologies India Private Limited, NDT Global, FTH, LLC., Bosello High Technology srl, Labquip NDT, FPrimeC Solutions Inc., LynX Inspection, Cygnus Instruments et Acuren, entre autres.

Ce rapport commercial mondial Essais et inspection non destructifs identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités de l’industrie avec une analyse des fournisseurs, des régions géographiques, des types et des applications. Cette étude de marché Essais et inspection non destructifs estime l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Ce rapport s’avère être un document indispensable pour tout passionné de marché, décideur politique, investisseur et acteur. Ce rapport d’étude de marché mondial sur les essais et l’inspection non destructifs est un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Le rapport clarifie les incertitudes suivantes liées au marché des essais et de l’inspection non destructifs :

Quels sont les différents facteurs qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la croissance du marché Essais et inspection non destructifs ?

Comment les acteurs du marché étendent-ils leur présence sur le marché des essais et de l’inspection non destructifs ?

Quelle est la tendance la plus notable qui influence actuellement la dynamique du marché des essais et de l’inspection non destructifs ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché Essais et inspection non destructifs?

Quel marché régional est susceptible de présenter une pléthore d’opportunités pour les acteurs du marché des Essais Et Inspection Non Destructifs ?

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience et des approches intégrées sans précédent. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités de marché et à promouvoir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com