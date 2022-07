Opportunité commerciale du marché de l’analyse du bâtiment, segmentation, aperçu de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Ce rapport de marché donne des explications sur les différents segments de l’analyse de marché qui est exigée par les entreprises d’aujourd’hui. Le processus de formulation de ce rapport de marché est initié avec les conseils d’experts et l’utilisation de plusieurs étapes. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de réalisation de ce rapport sur le marché. Les évaluations des valeurs CAGR, des moteurs du marché et des contraintes du marché aident les entreprises à décider de plusieurs stratégies. De plus, ce rapport de marché met également en évidence diverses stratégies qui ont été utilisées par d’autres acteurs clés du marché ou de l’industrie.

Le marché de l’analyse des bâtiments devrait atteindre 17,14 milliards USD d’ici 2028, avec une croissance du marché à un taux de 13,67% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de l’analyse des bâtiments fournit une analyse et des informations concernant le facteur tel que l’introduction de Internet basé sur le cloud si la plate-forme de choses.

Certains acteurs bien établis sur le marché Analyse du bâtiment sont –

Schneider Electric, Johnson Controls., IBM Corporation, Honeywell International Inc., Siemens, GENERAL ELECTRIC, BuildingIQ., ICONICS, Inc., CopperTree Analytics., Delta Electronics, Inc., ENGIE Impact, GridPoint, BuildingLogiX, Crestron Electronics, Inc., Lucid, Senseware, Inc, PointGrab Inc., KGS Buildings, Inc., Verdigris Technologies, Inc., Lutron Electronics Co., Inc., entre autres

Segmentation clé du marché :

Par application (détection et surveillance des pannes, gestion de l’énergie, gestion de la sécurité, gestion des urgences, gestion du stationnement, gestion des opérations, gestion des ascenseurs et des escaliers mécaniques, gestion du réseau, autres),

Composant (Logiciel, Services),

Déploiement (Cloud, On-Premise),

Taille de l’organisation (Petites et Moyennes Entreprises (PME), Grandes Entreprises),

Type de bâtiment (installations de fabrication, bâtiments résidentiels, bâtiments commerciaux, lieux publics, bâtiments gouvernementaux, autres),

Les analystes de DBMR mettent en lumière les données du marché de Building Analytics par pays

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée du Sud, Thaïlande, Inde, Indonésie, Australie et autres)

Europe (Allemagne, Russie, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Pays nordiques, Reste de l’Europe)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Israël, Afrique du Sud, Égypte et reste de la MEA)

