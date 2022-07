Oportunidades de mercado de fertilización in vitro (FIV) veterinaria, participación, crecimiento y análisis competitivo y pronóstico 2029

El informe de estudio de mercado Fertilización in vitro (FIV) veterinaria se generó con la recopilación y evaluación sistemáticas de información de mercado para la industria de la salud que se presenta en una forma que explica varios hechos y cifras al negocio. Este informe de investigación de mercado contiene un análisis exhaustivo del mercado y numerosos factores relacionados que van desde los impulsores del mercado, las restricciones del mercado, la segmentación del mercado, las oportunidades, los desafíos y los ingresos del mercado hasta el análisis competitivo. Ayuda a las empresas a tomar medidas decisivas para hacer frente a las amenazas en el nicho de mercado. Un brillante equipo de analistas, expertos, estadísticos, pronosticadores y economistas ha trabajado rigurosamente para generar un informe de mercado XYZ avanzado e integral.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de fertilización in vitro (FIV) veterinaria está creciendo a una CAGR de 5.23% en el período de pronóstico de 2022-2029.

La fertilización in vitro (FIV) es un término usado clínicamente en ganado y humanos. En el ganado, los ovocitos se recuperan de las vacas in vivo hasta dos veces en una semana mediante punción folicular transvaginal guiada por ultrasonido.

Algunas de las principales empresas que influyen en este mercado incluyen:

Algunos de los principales actores que operan en el informe de mercado de Fertilización in vitro (FIV) veterinaria son IVF Limited, Minitube Group, Ovagenix, Jorgensen Labs, Intervet Inc., PBS Animal Health, Swine Genetics International, Santa Cruz Biotechnology, Inc., Revival Animal Health, IMV TECHNOLOGIES GROUP, Zoetis, NEOGEN Corporation, Biovine Elite, LLC, Alta Genetics, Inc., Paragon Veterinary group, Stateline Veterinary Services, Equine Fertility Center, TransOva Genetics, Trivector Biomed LLP, Planer y Hamilton Thorne, Inc. entre otro

Segmentación de mercado:-

El mercado de fertilización in vitro (FIV) veterinaria está segmentado según el tipo de producto, la técnica y el uso final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa visión general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Según el tipo de producto, el mercado de fertilización in vitro (FIV) veterinaria se segmenta en reactivos, equipos y servicios. Los reactivos se segmentan aún más en medios de cultivo de embriones, medios de criopreservación y otros. Los equipos se segmentan aún más en sistemas de imágenes, bombas de aspiración de óvulos, incubadoras, sistemas láser, criosistemas y otros.

Sobre la base de las técnicas, el mercado de la fertilización in vitro (FIV) veterinaria está segmentado en inseminación artificial y transferencia de embriones.

El mercado de fertilización in vitro (FIV) veterinaria también se ha segmentado según el uso final en hospitales, clínicas de fertilidad y centros quirúrgicos, laboratorios de investigación y cyrobanks.

Oriente Medio y África (países del CCG y Egipto)

Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá)

América del Sur (Brasil, etc.)

Europa (Turquía, Alemania, Rusia, Reino Unido, Italia, Francia, etc.)

Asia-Pacífico (Vietnam, China, Malasia, Japón, Filipinas, Corea, Tailandia, India, Indonesia y Australia)

