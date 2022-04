Onduleurs solaires / onduleurs PV Taille du marché, part, opportunité de revenus, analyse concurrentielle et prévisions 2022-2030 | TCAC de 16,1 %

Le marché mondial des onduleurs solaires/PV devrait passer de 5,32 milliards USD en 2017 à 25,86 milliards USD d’ici 2026, à un TCAC de 16,1 % au cours de la période de prévision. La demande énergétique mondiale fait progressivement boule de neige au cours des dernières décennies, de nouvelles méthodes de sources d’énergie étant continuellement découvertes pour répondre à la demande énergétique du futur.

Les sources d’énergie naturelles et conventionnelles telles que le charbon s’épuisent continuellement, de sorte que les sources renouvelables sont constamment explorées. L’énergie solaire est une forme de source d’énergie renouvelable où la lumière du soleil est convertie en électricité. Les onduleurs solaires sont essentiellement utilisés avec des cellules solaires ou photovoltaïques pour convertir le courant continu (DC) en courant alternatif (AC). L’industrie des onduleurs est passée par une phase concentrée d’innovation procédurale. Pour les développeurs de projets, les investisseurs ainsi que les régulateurs, les onduleurs font partie intégrante. L’énergie solaire pour soutenir les réseaux de distribution a gagné du terrain en raison de la demande croissante d’électricité. Cependant, peu de centrales solaires sont placées dans les réseaux en raison du coût plus élevé associé à la mise en place de systèmes d’énergie solaire par rapport aux systèmes de production d’énergie au charbon, éolien et nucléaire.

Les technologies des onduleurs font constamment l’objet de mises à niveau technologiques, promettant ainsi une meilleure prise en charge du réseau et une optimisation sophistiquée du système, le marché devrait atteindre son zénith au cours de la période de prévision. Les onduleurs solaires sont généralement sélectionnés en fonction de la taille du réseau et de l’interconnexion du réseau CA. D’innombrables modifications concernant la conception telles que les onduleurs réseau, les onduleurs autonomes et les onduleurs de secours sont conçues en fonction de leur application. Les activités de construction résidentielle et commerciale se redressent à l’échelle mondiale, ce segment d’utilisateurs finaux devrait tenir des considérations vitales pour la croissance de la part de marché des onduleurs solaires.

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative approfondie des tendances du marché et des perspectives de croissance du marché mondial des onduleurs solaires, 2018-2026. Ce rapport comprend une répartition géographique détaillée du marché en Amérique du Nord, en Europe, en APAC et en Amérique du Sud et en MEA. L’Amérique du Nord est en outre segmentée en États-Unis et au Canada. L’Europe est divisée en Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Reste de l’Europe. L’Asie-Pacifique est divisée en Chine, en Inde, au Japon et dans le reste de l’Asie-Pacifique.

Paysage concurrentiel et principaux fournisseurs

Le marché mondial des onduleurs solaires est un marché concentré avec la présence de multinationales et d’acteurs nationaux limités. Le marché de l’Asie-Pacifique a généré la demande la plus élevée en 2017. Cela était principalement dû à la demande croissante de sources d’énergie renouvelables en Chine ainsi qu’au nombre croissant de centrales solaires photovoltaïques dans le pays. De plus, l’épuisement des sources d’énergie naturelles ainsi que la détérioration de la qualité de l’air ont forcé le gouvernement à prendre des mesures et à réduire les émissions de gaz nocifs. Outre la Chine, le Japon et la Corée du Sud, l’Inde, qui devient rapidement un important consommateur d’onduleurs solaires dans la région, devrait également générer une demande substantielle. Des pays européens tels que l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie devraient figurer parmi les principaux pays à générer une demande substantielle d’ici 2026 dans la région.

L’Amérique du Nord est encore une autre industrie potentielle en termes de production et de consommation d’onduleurs solaires.

Certains des principaux participants de l’industrie incluent Huawei, Sungrow Power Supply, SMA Solar Technology AG, ABB Ltd., Sineng, TBEA, TMEIC, Schneider Electric, SolarEdge Technologies, Power Electronics, KACO New Energy Inc., Fronius, Wuxi Sineng, SunPower Corporation, Delta Electronics, Inc., Hitachi Hi-Rel Power Electronics Pvt. Ltd. et Siemens AG entre autres.

Perspectives du segment de marché

Taper

Micro-onduleur Onduleur de

chaîne Onduleur

central

Type de déploiement

Hors réseau

Sur réseau

Type d’utilisateur final

Industriel

Commercial

Utilitaire

Région

Amérique du Nord

États- Unis

Canada

Europe

Allemagne Royaume-

Uni

France

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Amérique latine

Brésil

Mexique

Moyen-Orient et Afrique

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

